Bill Gates chỉ ra 3 nghành nghề chịu ảnh hưởng mạnh bởi AI: Quá trình này sẽ diễn ra theo từng bước

Trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là chủ đề chỉ xuất hiện tại các hội nghị công nghệ hay những dự báo xa xôi về tương lai. Trên thực tế, AI đang âm thầm len lỏi vào đời sống hàng ngày và định hình tính cách con người làm việc theo những cách sâu sắc, đôi khi khó nhận ra.

Từ các hệ thống hỗ trợ khách hàng trực tuyến, công cụ lập trình cho tới các thuật toán gợi ý nội dung hay nghiên cứu y học, AI đang trở thành một phần quan trọng giúp công việc được thực hiện nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Và theo tỷ phú Bill Gates , những thay đổi đó mới chỉ là bước khởi đầu.

Trong bức thư thường niên mới nhất tên “The Year Ahead”, nhà đồng sáng lập Microsoft nhấn mạnh rằng AI có thể tái định hình xã hội, nền kinh tế và thị trường lao động nhanh hơn nhiều so với những gì phần lớn mọi người đang hình dung.

Bill Gates cho biết, ông vẫn giữ sự lạc quan với công nghệ. Tuy nhiên, khác với trước đây, sự lạc quan lần này đi kèm với những cảnh báo rõ ràng. Theo ông, AI mang lại những lợi ích to lớn nhưng cũng đi kèm những rủi ro đáng kể, và việc phớt lờ bất kỳ khía cạnh nào cũng có thể dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng.

Trong nhiều thập kỷ qua, Bill Gates đã chứng kiến công nghệ liên tục làm thay đổi nền kinh tế và đời sống con người.

Tuy nhiên, theo ông, AI có một điểm khác biệt quan trọng.

Không chỉ phát triển với tốc độ nhanh hơn, AI còn có phạm vi ảnh hưởng rộng hơn nhiều so với các cuộc cách mạng công nghệ trước đây. Trí tuệ nhân tạo có khả năng tác động đến gần như mọi lĩnh vực trong xã hội, từ y tế, giáo dục cho tới nghiên cứu khoa học và các ngành công nghiệp.

Trên thực tế, những thay đổi này đã bắt đầu diễn ra

AI đang giúp đẩy nhanh quá trình nghiên cứu bệnh tật, cải thiện các mô hình dự báo khí hậu, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục số trên toàn cầu. Những công việc từng cần nhiều năm để hoàn thành giờ đây có thể được rút ngắn xuống chỉ còn vài tháng, thậm chí vài tuần.

Theo Bill Gates, điều này cho thấy AI có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ để giải quyết nhiều vấn đề lớn của nhân loại nếu được sử dụng đúng cách.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng sự lạc quan thôi là chưa đủ.

Một điểm đáng chú ý trong bức thư là nhận định của Bill Gates rằng trí tuệ nhân tạo có thể làm thay đổi xã hội mạnh mẽ hơn bất kỳ công nghệ nào mà con người từng tạo ra.

Theo ông, trong khoảng 10 năm tới, hai thách thức lớn nhất sẽ là nguy cơ AI bị các đối tượng xấu lợi dụng và những xáo trộn mà công nghệ này có thể gây ra đối với thị trường lao động.

“Đây đều là những rủi ro có thật và chúng ta cần làm tốt hơn trong việc kiểm soát chúng. Việc phát triển, quản lý và triển khai công nghệ này cần được thực hiện một cách thận trọng", Bill Gates cho biết.

Tỷ phú công nghệ cũng bày tỏ lo ngại về một mối đe dọa nghiêm trọng khác. Theo nhà đồng sáng lập Microsoft, một số hệ thống AI mã nguồn mở có thể bị lợi dụng bởi những đối tượng xấu. Đáng chú ý, ông bày tỏ lo ngại về các mối đe dọa trong lĩnh vực sinh học.

Thị trường lao động sẽ thay đổi mạnh

Một trong những lĩnh vực chịu tác động rõ rệt nhất từ AI, theo Bill Gates, chính là thị trường lao động.

Theo đó, AI cho phép doanh nghiệp tạo ra nhiều hàng hóa và dịch vụ hơn với ít lao động con người hơn, điều này có thể làm thay đổi cách các công ty tuyển dụng cũng như cách xã hội nhìn nhận giá trị của công việc.

Trong lĩnh vực phát triển phần mềm , các công cụ AI hiện đã giúp lập trình viên viết mã, kiểm thử và bảo trì hệ thống nhanh hơn đáng kể.

Điều này khiến năng suất của các nhà phát triển tăng lên rõ rệt, đồng thời kéo theo sự thay đổi trong cấu trúc của các nhóm kỹ thuật.

Không chỉ riêng ngành công nghệ, những lĩnh vực như kho vận hay dịch vụ chăm sóc khách hàng qua điện thoại cũng có thể chịu áp lực lớn khi AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi.

Vị tỷ phú này cho biết, quá trình này sẽ diễn ra theo từng bước, thay vì xảy ra ngay lập tức. AI có thể thay đổi cách con người tổ chức công việc trong tương lai.

Ngoài nguy cơ mất việc, Bill Gates cũng cho rằng AI có thể thay đổi cách con người tổ chức công việc trong tương lai. Nếu AI giúp nâng cao năng suất đủ lớn, xã hội có thể đạt được cùng một lượng sản phẩm và dịch vụ với ít giờ làm việc hơn.

Đồng thời, Bill Gates nhấn mạnh rằng điều này không tự động xảy ra. Nếu không có những lựa chọn phù hợp, hiệu quả do AI tạo ra có thể khiến sự giàu có ngày càng tập trung vào một nhóm nhỏ thay vì được phân bổ rộng rãi trong xã hội.

“Cuối cùng, chính con người mới là người quyết định sẽ làm gì với những lợi ích mà AI mang lại”, Bill Gates nhận định.