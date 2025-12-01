Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá xăng tại Mỹ giảm kỷ lục

01-12-2025 - 08:53 AM | Tài chính quốc tế

Sản lượng cao, nhu cầu yếu giúp giá xăng Mỹ giảm mạnh, nhiều nơi chỉ còn dưới 2 USD/gallon.

Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá xăng tại Mỹ đã giảm xuống dưới 3 USD/gallon, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2021. Theo công ty theo dõi giá nhiên liệu GasBuddy, giá xăng loại thường trung bình trên toàn quốc hiện là 2,95 USD/gallon, giảm mạnh nhờ chi phí sản xuất thấp, sản lượng lọc dầu tăng và nhu cầu tiêu thụ suy yếu.

Ông Patrick De Haan, Trưởng bộ phận phân tích xăng dầu của GasBuddy, nhận định đây là "sự thư giãn đáng mong đợi cho người dân Mỹ trước kỳ nghỉ lễ". 

Ông cũng cho biết, mùa bảo trì các nhà máy lọc dầu đã kết thúc, trong khi nhu cầu xăng dầu đang yếu, tạo điều kiện cho giá xăng giảm sâu.

Tại một số tiểu bang như Colorado, Oklahoma và Texas, nhiều trạm xăng bán xăng dưới 2 USD/gallon. California vẫn có mức giá cao nhất, trung bình 4,5 USD/gallon, nhưng nhiều quận hạt đã ghi nhận giá dưới 4 USD/gallon.

GasBuddy cho rằng giá dầu thô mềm đi, nguồn cung từ OPEC+ dồi dào cùng sản lượng dầu Mỹ cao kỷ lục là những yếu tố chính thúc đẩy giá xăng giảm. Việc các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại mạnh mẽ cũng góp phần tăng lượng tồn kho xăng trong bối cảnh nhu cầu giảm.

GasBuddy dự báo giá xăng trung bình dưới 3 USD/gallon có thể duy trì trong 4 tuần tới, thậm chí kéo dài đến mùa Đông.

Theo Minh Trang

VTV

