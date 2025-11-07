Giấc mơ "bay" vào vũ trụ của các tỷ phú Việt Nam

Trong khi phần lớn doanh nhân Việt vẫn tập trung vào những lĩnh vực quen thuộc trong nước, một số tỷ phú đã bắt đầu hướng tầm nhìn lên vũ trụ, đây là lĩnh vực vốn được xem là xa xỉ và chỉ dành cho các cường quốc.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập công ty Vinspace

Mới nhất, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng 2 con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng góp vốn thành lập CTCP Vinspace vào ngày 3/11.

Vốn điều lệ là 300 tỷ, ông Phạm Nhật Vượng góp phần lớn nhất với 213 tỷ đồng, tương đương 71%; Vingroup với 57 tỷ đồng tương đương 19%. ﻿Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng góp 15 tỷ đồng tương đương 5% mỗi người.

﻿Công ty này hoạt động ở 6 ngành nghề, trong đó nổi bật nhất là sản xuất máy bay, tàu vũ trụ và máy móc liên quan; vận tải hàng hóa hàng không. Chủ tịch HĐQT là Nguyễn Mai Hoa. Đây là một nhân vật cũng gắn liền với tên tuổi Vingroup, ví dụ như đóng vai trò Chủ tịch HĐQT VinRobotics.

Trong tháng 10, ông Phạm Nhật Vượng cùng gia đình đã thành lập nhiều công ty trong các lĩnh vực khác nhau, như VinMetal (thép), Vin New Horizon (dưỡng lão), V-Film (giải trí)... Trong đó, thép và giải trí là các mảng lần đầu tiên Vingroup đầu tư.

Thaispace của ông Nguyễn Đức Thụy "nhen nhóm" chinh phục không gian

Trước VinSpace, đã có một tỷ phú Việt khác nhen nhóm giấc mơ chinh phục không gian. Đó là ông Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy), người thành lập ThaiSpace từ cuối năm 2021 với vốn điều lệ ban đầu lên tới 26.688 tỷ đồng – con số khiến giới tài chính thời điểm đó đặc biệt chú ý.

Thời điểm đó, HĐQT CTCP Thaiholdings thông qua việc góp vốn thành lập CTCP Thaispace với mục tiêu là thực hiện chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ tại Phú Quốc, Việt Nam.

Tổng vốn điều lệ dự kiến của Thaispace là 26.688 tỷ đồng. Công ty này cũng dự kiến huy động vốn từ thị trường chứng khoán Mỹ với kế hoạch IPO trong năm 2022 nếu đủ điều kiện.

Thaigroup cũng đã có công văn gửi UBND tỉnh Kiên Giang, trong đó xin nghiên cứu, khảo sát vị trí và đề xuất đầu tư dự án Cảng vũ trụ du lịch tại Phú Quốc với mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng.

Đến tháng 5/2022, Thaispace chuyển sang mô hình Công ty TNHH, đồng thời giảm vốn điều lệ xuống chỉ còn 2.275 tỷ đồng. Ở thời điểm này, cơ cấu sở hữu của Thaispace bao gồm: Thaiholdings (nắm giữ 16,98% vốn điều lệ) và ông Nguyễn Đức Thụy (sở hữu 83,02% vốn điều lệ).

Tới tháng 6/2022, Thaispace đổi tên thành Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Bãi Thơm – Phú Quốc (Bãi Thơm – Phú Quốc). Bầu Thụy đã chuyển nhượng phần vốn góp trong pháp nhân này cho bà Phạm Thu Hằng và ông Nguyễn Chí Kiên.

Đến tháng 10/2022, Thaiholdings hoàn tất triệt thoái vốn tại Bãi Thơm – Phú Quốc cho ông Trịnh Văn Thiệm – cựu Chủ tịch HĐQT Thaigroup.

Sự xuất hiện của VinSpace và ThaiSpace cho thấy khát vọng của các doanh nhân Việt đã bắt đầu vượt ra khỏi những lĩnh vực quen thuộc để chạm tới ngành công nghiệp vũ trụ.

Ở quy mô toàn cầu, những bước đi tương tự đã được khởi xướng từ nhiều năm trước bởi các tỷ phú như Elon Musk (SpaceX), Jeff Bezos (Blue Origin) hay Richard Branson (Virgin Galactic). Họ đều đã biến ước mơ tương tự thành ngành công nghiệp trị giá hàng trăm tỷ USD.

Những nỗ lực của các doanh nhân Việt có thể kỳ vọng là bước khởi đầu cho hành trình dài hơn, hành trình đưa Việt Nam từng bước góp mặt trong bản đồ công nghiệp vũ trụ toàn cầu.