Giấc mơ mới của Elon Musk: Tạo ra "Ô che nắng" cho Trái Đất, vừa làm mát vừa sản xuất năng lượng sạch vô tận

Tỷ phú Elon Musk vừa công bố ý tưởng táo bạo mới nhất có thể thay đổi hoàn toàn cách nhân loại đối phó với biến đổi khí hậu: tạo ra một mạng lưới vệ tinh khổng lồ hoạt động như "ô che nắng" thông minh cho Trái Đất, vừa kiểm soát nhiệt độ toàn cầu vừa sản xuất năng lượng sạch với quy mô chưa từng có. Kế hoạch đầy tham vọng này nhắm tới việc giải quyết đồng thời hai thách thức lớn nhất của thế kỷ 21: khủng hoảng khí hậu và nhu cầu năng lượng ngày càng tăng.

Theo những gì ông Musk chia sẻ trên mạng xã hội X cuối tuần qua, mạng lưới vệ tinh này sẽ được triển khai thông qua tàu vũ trụ Starship của SpaceX và có khả năng cung cấp 100 gigawatt năng lượng mỗi năm lên quỹ đạo cao của Trái Đất trong vòng 4-5 năm tới. Con số này tương đương với sản lượng của 100 nhà máy điện hạt nhân, thể hiện quy mô khổng lồ của dự án mà CEO SpaceX đang hướng tới.

Tuy nhiên, tham vọng của ông Musk không dừng lại ở đó. Ông đề xuất rằng nếu xây dựng được căn cứ trên Mặt Trăng với nhà máy sản xuất chuyên dụng, mạng lưới vệ tinh có thể được mở rộng để tạo ra 100 terawatt năng lượng mỗi năm. Điều đặc biệt ở kế hoạch này là khả năng kiểm soát chính xác mức độ che phủ ánh sáng mặt trời đến Trái Đất thông qua trí tuệ nhân tạo tích hợp trong từng vệ tinh.

Ông Musk mô tả rằng "một mảng rộng lớn các vệ tinh AI chạy bằng năng lượng mặt trời sẽ có thể cung cấp lượng bóng râm chính xác để giữ Trái Đất ở nhiệt độ hoàn hảo," cho phép nhân loại ngăn chặn biến đổi khí hậu. Ông khẳng định rằng chỉ cần "những điều chỉnh nhỏ" là có thể ngăn chặn cả hiện tượng nóng lên toàn cầu lẫn làm lạnh toàn cầu, dựa trên nguyên lý khoa học được gọi là điều chỉnh bức xạ mặt trời.

Ý tưởng này đại diện cho một sự thay đổi đáng kể trong quan điểm của ông Musk về công nghệ năng lượng mặt trời từ không gian. Vào năm 2012, ông từng gọi space solar power là "thứ ngu ngốc nhất từng có" và khẳng định rằng nó "rõ ràng sẽ không hoạt động" do tổn thất năng lượng trong quá trình chuyển đổi từ không gian xuống Trái Đất. Tuy nhiên, những tweet gần đây cho thấy ông hiện thấy tiềm năng thực sự trong việc khai thác năng lượng mặt trời để cung cấp cho các hệ thống AI tính toán trên quỹ đạo.

Tham vọng mới của ông Musk là tạo nên một "tấm che nắng" cho Trái Đất, vừa ngăn việc nóng lên toàn cầu, vừa sản xuất năng lượng sạch và truyền về Trái Đất

Tầm nhìn của ông Musk dựa trên thang Kardashev, một hệ thống đo lường tiến bộ công nghệ của các nền văn minh. Ông muốn nhân loại đạt tới văn minh Type II, có nghĩa là chúng ta đã phát triển công nghệ để khai thác toàn bộ năng lượng của Mặt Trời thông qua các cấu trúc khổng lồ trên quỹ đạo như Dyson Sphere, khái niệm nổi tiếng từ loạt phim Star Trek. Ông viết trên mạng xã hội: "Hãy suy nghĩ theo hướng Kardashev II và con đường sẽ trở nên rõ ràng."

Kế hoạch này cũng gắn liền với dự án biến các vệ tinh Starlink tương lai thành trung tâm dữ liệu trên quỹ đạo, giúp giải quyết tác động môi trường ngày càng lớn mà các trung tâm dữ liệu trên mặt đất đang tạo ra. SpaceX hiện đã có hơn 8.000 vệ tinh Starlink trên quỹ đạo Trái Đất và thống trị thị trường vệ tinh, với kế hoạch phóng thêm hàng chục nghìn vệ tinh nữa để mở rộng khả năng của mạng lưới.

Hiện tại Starlink của ông Elon Musk đang sở hữu hàng nghìn vệ tinh trên quỹ đạo Trái Đất

Mặc dù ý tưởng có vẻ thuộc thể loại khoa học viễn tưởng và có thể không bao giờ thành hiện thực, nhưng nó phản ánh tầm nhìn dài hạn của ông Musk về việc thuộc địa hóa Sao Hỏa và làm chủ du hành vũ trụ. Với thành tích đã chứng minh qua Tesla và SpaceX, những ý tưởng "điên rồ" của ông Musk thường có xu hướng trở thành hiện thực theo cách mà ít ai có thể dự đoán trước.

Nếu thành công, dự án này không chỉ mở ra kỷ nguyên năng lượng sạch vô tận mà còn cho phép nhân loại kiểm soát chính xác khí hậu Trái Đất, biến giấc mơ về một hành tinh bền vững thành hiện thực thông qua công nghệ vũ trụ tiên tiến. Ông Musk thậm chí còn đi xa hơn khi gợi ý rằng "có thể mục đích của chúng ta là tạo ra tâm trí của một mặt trời có ý thức," thể hiện tầm nhìn triết học sâu sắc đằng sau những đổi mới công nghệ của ông.