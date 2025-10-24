Elon Musk phát triển “đội quân robot” trên con đường trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD

Tesla ghi nhận doanh số kỷ lục trong quý III/2025, giúp công ty tạm thoát khỏi giai đoạn khởi đầu khó khăn của năm. Tuy nhiên, CEO Elon Musk hiện tập trung vào việc phát triển "đội quân robot" và hiện thực hóa cam kết kéo dài nhiều năm về xe tự lái - những yếu tố có thể quyết định việc ông nhận được gói thưởng 1.000 tỷ USD mà Tesla đang đề xuất.

Sự đối lập giữa hoạt động kinh doanh xe hơi truyền thống và chiến lược tập trung vào AI của Elon Musk chưa bao giờ rõ ràng như hiện nay.

Theo báo cáo tài chính công bố ngày 23/10, Tesla giao được 497.099 xe trong quý III, mang lại 21,2 tỷ USD doanh thu - mức cao nhất trong hơn một năm. Tuy vậy, lợi nhuận chỉ đạt 1,4 tỷ USD, tăng 200 triệu USD so với quý trước nhưng vẫn thấp hơn 37% so với cùng kỳ 2024.

Tesla cho biết chi phí vận hành tăng 50% so với năm ngoái do đầu tư mạnh vào AI, R&D và khoản "tái cấu trúc" gần 240 triệu USD. Ngoài ra, công ty cũng chịu tác động từ các mức thuế quan mới, khiến lợi nhuận sụt giảm khoảng 400 triệu USD.

"Tesla đang ở bước ngoặt quan trọng khi đưa AI vào thế giới thực" , Elon Musk nói trong cuộc họp với nhà đầu tư.

"Chúng tôi đang bắt đầu mở rộng quy mô mạnh mẽ hệ thống tự lái và robotaxi - những yếu tố sẽ thay đổi căn bản cách con người di chuyển."

Tuy nhiên, Tesla sẽ phải tiếp tục đạt doanh số kỷ lục trong quý IV nếu muốn bắt kịp mức bán năm 2024 hoặc 2023. Các phiên bản giá thấp hơn của Model 3 và Model Y có thể hỗ trợ doanh số, song công ty vẫn còn cách xa mục tiêu tăng trưởng 50% mỗi năm mà Musk từng cam kết.

Trong khi đó, Musk vẫn đặt cược tương lai của Tesla vào mảng robot và trí tuệ nhân tạo. Ông kỳ vọng tạo ra mạng lưới xe tự lái có thể cạnh tranh với Uber và cho rằng robot hình người Optimus sẽ trở thành sản phẩm bán chạy nhất trong lịch sử.

Tesla dự kiến bắt đầu chế tạo phiên bản Optimus thế hệ thứ ba vào quý I/2026, sau khi gặp trục trặc trong quá trình sản xuất ban đầu.

"Đưa Optimus ra thị trường là nhiệm vụ vô cùng khó khăn," Musk thừa nhận, song vẫn khẳng định công nghệ này "có thể tạo ra một thế giới không còn đói nghèo, nơi mọi người đều được tiếp cận dịch vụ y tế tốt nhất."

Theo Giám đốc tài chính Vaibhav Taneja, chi phí vốn của Tesla sẽ tăng mạnh vào năm 2026 do các dự án AI, robot và mẫu xe hai chỗ "Cybercab". Công ty cũng phải chi nhiều hơn cho nhân sự để giữ chân kỹ sư trong "cuộc chiến nhân tài AI".

Kết quả kinh doanh quý III được công bố trong bối cảnh Tesla chuẩn bị trình cổ đông bỏ phiếu về kế hoạch thưởng trị giá 1.000 tỷ USD cho Musk tại đại hội cổ đông sắp tới. Dù các tổ chức tư vấn ISS và Glass Lewis khuyến nghị phản đối, giới phân tích cho rằng kế hoạch này nhiều khả năng sẽ được thông qua nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ từ cổ đông.

Musk cho biết ông quan tâm đến quyền biểu quyết hơn là giá trị tiền thưởng. "Tôi không thể yên tâm xây dựng đội quân robot ở đây mà có nguy cơ bị loại bỏ chỉ vì những khuyến nghị vô lý từ ISS và Glass Lewis - những người chẳng hiểu gì về công ty", ông Musk nói.