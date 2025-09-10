Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giấc mơ sở hữu nhà cháy bỏng với nhiều người Mỹ

10-09-2025 - 12:04 PM | Tài chính quốc tế

Giấc mơ sở hữu nhà vẫn cháy bỏng với nhiều người Mỹ mặc cho chi phí cao, lãi suất chưa hạ nhiệt.

Gio Navarro, một chuyên gia an ninh mạng 31 tuổi tại Atlanta, từng tin rằng mua nhà là bước ngoặt quan trọng để ổn định cuộc sống.

Chỉ trong vòng 48 giờ sau khi lần đầu tiên ghé thăm, anh quyết định chi 399.000 USD (gần 10 tỷ đồng) để sở hữu căn nhà ba phòng ngủ vào mùa xuân năm 2022. Lý do là vì sợ bỏ lỡ lãi suất thấp trong bối cảnh thị trường bất động sản Mỹ nóng bỏng thời điểm đó. Navarro thừa nhận mình đã hành động trong cảm giác FOMO – “fear of missing out”, nỗi sợ bị bỏ lỡ cơ hội.

Thế nhưng, giấc mơ nhanh chóng trở thành gánh nặng. Sau gần một năm rao bán, ngôi nhà không nhận được bất kỳ lời đề nghị nào, dù anh đã hai lần hạ giá xuống còn 387.500 USD. Chi phí duy trì hằng tháng – từ thế chấp, bảo hiểm, tiện ích cho đến việc chăm sóc sân vườn – lên tới gần 3.000 USD, gấp đôi so với số tiền thuê nhà trước kia.

Chưa dừng lại ở đó, một sự cố ống nước chưa kết nối đúng cách khiến anh phải chi thêm hơn 13.000 USD để khắc phục. Navarro cay đắng thừa nhận rằng ước gì anh vẫn là người thuê nhà, thay vì trở thành chủ sở hữu trong bối cảnh đầy bất trắc.

Câu chuyện của Navarro không phải là cá biệt. Sau giai đoạn bùng nổ trong đại dịch, thị trường bất động sản Mỹ đang chững lại rõ rệt. Người bán, từng nắm lợi thế trong những năm 2020–2022, nay phải chật vật tìm khách. Nhiều chủ nhà buộc phải hạ giá, tặng ưu đãi bằng tiền mặt hoặc chi trả chi phí đóng giao dịch để lôi kéo người mua. Không ít trường hợp còn rút hẳn căn nhà khỏi thị trường vì không thể đạt mức giá mong muốn.

Theo số liệu, cuối năm 2024 đã có hơn 73.000 căn nhà bị gỡ niêm yết vì không bán nổi – tăng tới 64% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tâm lý của người mua cũng đầy bất ổn.

Một khảo sát của Bank of America thực hiện đầu năm 2025 cho thấy tới 60% người tiêu dùng Mỹ không chắc liệu nên mua nhà lúc này, tăng mạnh so với mức 48% của năm 2023. Dù hơn một nửa cho rằng thị trường đã “dễ thở” hơn năm ngoái, phần lớn vẫn kỳ vọng giá nhà và lãi suất sẽ giảm thêm, dẫn tới tình trạng chần chừ, khiến giao dịch tiếp tục trì trệ. Đó là lý do vì sao mùa mua sắm nhà truyền thống – vốn thường sôi động vào mùa xuân – năm nay lại chứng kiến nhiều căn được bán dưới giá niêm yết, theo dữ liệu từ Redfin.

Thế nhưng, xét về tổng thể thì giá nhà vẫn cao, với mức tăng trung bình 5,8% trong một năm gần đây, trong khi lãi suất vay thế chấp duy trì ở ngưỡng 6–7%. Tại một số thành phố như Miami, thời gian trung bình để bán một căn nhà đã kéo dài tới hơn hai tháng, trong khi những thị trường “nóng” hơn như Grand Rapids, Michigan mất chưa đầy nửa tháng. Với Atlanta – nơi Navarro sinh sống – trung bình một căn nhà phải mất tới 42 ngày mới có thể tìm được chủ mới.

Tất cả cho thấy một nghịch lý: giấc mơ sở hữu nhà vẫn cháy bỏng với nhiều người Mỹ, nhưng chi phí cao, lãi suất chưa hạ nhiệt và tâm lý bất ổn đã biến thị trường thành nơi đầy rủi ro. Trong bối cảnh hiện tại, sự cẩn trọng, kiên nhẫn và đánh giá thực tế thị trường mới là chìa khóa để người mua và người bán có thể tìm thấy sự cân bằng.

Thực tế, những người mua nhà như Navarro nhiều khả năng phải bán lỗ hoặc rơi vào tình trạng “âm vốn” thế chấp, tức là họ nợ nhiều hơn giá trị thực của căn nhà. Navarro cho rằng có thể anh sẽ phải hạ giá niêm yết thêm một lần nữa để tìm khách mua.

"Lần tới, tôi sẽ dành thời gian suy nghĩ kỹ trước khi mua", anh nói.

Theo: WSJ﻿

Theo Vũ Anh

