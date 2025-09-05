Giải bài toán an cư sau sáp nhập với An Zen Residences – căn hộ vừa túi tiền

Bài toán an cư sau sáp nhập

Theo thống kê, sau sáp nhập hành chính, Hải Phòng sẽ tiếp nhận hơn 2.580 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ các cơ quan cấp tỉnh của Hải Dương cũ. Đội ngũ này sẽ trực tiếp làm việc tại thành phố cảng, đồng nghĩa với việc nhu cầu về chỗ ở, tiện ích sinh hoạt và môi trường sống ổn định ngay tại Hải Phòng sẽ gia tăng mạnh mẽ.

Không chỉ đội ngũ cán bộ, Hải Phòng còn đang là điểm đến của hàng chục nghìn lao động nhập cư nhờ tốc độ phát triển công nghiệp, cảng biển và hạ tầng giao thông ngày càng mở rộng. Lực lượng này mang theo nhu cầu lớn về những căn hộ vừa túi tiền – một nhu cầu có thật, thiết yếu và ngày càng rõ nét.

Sự dịch chuyển nguồn nhân lực kéo theo nhu cầu an cư ngày càng rõ nét, từ chỗ ở công vụ, nhà thuê tạm thời đến mong muốn lâu dài về một tổ ấm ổn định. Đây không chỉ là thách thức, mà còn mở ra cơ hội để thành phố cảng đẩy mạnh phát triển các dự án nhà ở phù hợp với nhu cầu thực. Những giải pháp kịp thời và đúng hướng sẽ không chỉ giúp hàng nghìn cán bộ, người lao động an tâm gắn bó công việc, mà còn góp phần nâng cao chất lượng sống, tạo dựng nền tảng bền vững cho sự phát triển của thành phố.

Thế nhưng, thực tế cho thấy thị trường bất động sản Hải Phòng lại đang thiếu hụt nguồn cung nhà ở giá phù hợp. Khi giá phân khúc trung – cao cấp liên tục leo thang, vượt ngoài tầm với của phần đông người lao động và công chức trẻ, những sản phẩm phục vụ số đông lại càng trở nên khan hiếm.

Bởi vậy, thách thức đặt ra cho Hải Phòng không đơn thuần là bổ sung thêm quỹ nhà ở, mà là kiến tạo những khu đô thị gắn bó mật thiết với đời sống: nơi an cư bền vững song hành cùng tiện ích và hạ tầng xã hội đồng bộ. Đó không chỉ là lời giải trước mắt cho nhu cầu của hàng nghìn cán bộ sau sáp nhập, mà còn là nền tảng để giữ chân lực lượng lao động nhập cư và bảo đảm sự phát triển ổn định, dài hạn của thành phố.

An Zen Residences - Giải pháp an cư cho nhiều đối tượng

Trong bối cảnh đó, ngày 22/8/2025, Nam Long ADC và Cen Land chính thức ký kết hợp tác chiến lược, công bố Cen Land chính thức là đối tác phân phối độc quyền dự án An Zen Residences - dự án tiên phong mang dấu ấn "vừa túi tiền" tại Hải Phòng. Đây không chỉ là bước Bắc tiến quan trọng của Nam Long ADC sau thành công của loạt dự án EHome ở TP.HCM, mà còn là lời đáp cho nhu cầu bức thiết về những tổ ấm vừa vặn, nhân văn tại thành phố cảng.

Nam Long ADC và Cen Land ký kết hợp tác chiến lược, công bố Cen Land chính thức là đối tác phân phối độc quyền dự án An Zen Residences.

Sự bắt tay giữa Nam Long ADC - một thành viên của Tập đoàn Nam Long, với tầm nhìn chung tay kiến tạo môi trường sống, sản phẩm giá trị vì cộng đồng – và Cen Land, với thế mạnh phân phối rộng khắp đã tạo nên một bước khởi đầu nhiều kỳ vọng: mang đến cho người dân những mái ấm giá trị thực, pháp lý minh bạch và dễ tiếp cận hơn. Đồng thời, Cen Land cùng hệ thống đại lý chiến lược gồm Cen Hải Phòng, VHG, DHI, RECBOOK, T-LAND, HARBOR REAL, Phú Gia Hưng, Bách Tín Land và Trí Việt sẽ đồng hành trong việc đưa An Zen Residences đến tay khách hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả.

An Zen Residences được kỳ vọng trở thành lời giải cho bài toán an cư của nhiều nhóm cư dân tại Hải Phòng. Với đội ngũ cán bộ, công chức sau sáp nhập, dự án mở ra cơ hội sở hữu nhà ở gần nơi làm việc, góp phần giảm áp lực đi lại và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đối với lực lượng công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, đây sẽ là sự lựa chọn nhà ở ổn định, tiện nghi, thay thế cho những chỗ trọ tạm bợ thiếu an toàn. Còn với các gia đình trẻ ở đô thị, dự án đem lại cơ hội hiện thực hóa giấc mơ tổ ấm bằng những căn hộ vừa sức tài chính nhưng vẫn đủ đầy tiện ích cho việc nuôi dạy con cái và xây dựng một môi trường sống bền vững.

Hình ảnh căn hộ mẫu tại dự án An Zen Residences.

An Zen Residences không chỉ là dự án phân phối độc quyền, mà còn là cơ hội mang triết lý "nhà ở vừa túi tiền cho số đông" đến gần hơn với người dân. Phát huy lợi thế hệ sinh thái phân phối và mạng lưới đại lý chiến lược, Cen Land cam kết cùng Nam Long ADC đưa dự án ra thị trường đúng nhu cầu, đúng thời điểm.

Với giá trị mang lại, An Zen Residences được kỳ vọng không chỉ tạo nên sức nóng tại thị trường phía Bắc, mà còn trở thành hình mẫu cho mô hình phát triển nhà ở vừa túi tiền gắn liền với nhu cầu thực. Đây cũng chính là hướng đi bền vững của thị trường trong giai đoạn tới.

