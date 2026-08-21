Giải bài toán nhân lực AI trình độ cao: Sự chuyển dịch sang hệ thống tự vận hành

Sự phát triển của công nghệ đang chứng kiến làn sóng chuyển dịch mạnh mẽ từ các mô hình tạo sinh (Generative AI) sang hệ thống trí tuệ nhân tạo tự vận hành (Agentic AI). Thay vì chỉ dừng lại ở việc tạo ra nội dung, các hệ thống này có khả năng tự suy luận, tự ra quyết định và thực hiện chuỗi tác vụ phức tạp mà không cần sự can thiệp liên tục của con người. Sự chuyển dịch này không chỉ là bước tiến về công cụ, mà là thay đổi mang tính bản lề trong tư duy quản trị hệ thống của doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi nhân sự công nghệ không chỉ dừng lại ở tư duy ứng dụng, mà cần năng lực thiết kế các hệ thống vận hành bền vững, an toàn và tối ưu chi phí.

Diễn đàn "Accelerating Vietnam Toward Agentic AI Leadership" diễn ra ngày 22/8 tại TP.HCM, quy tụ các chuyên gia bàn về lộ trình phát triển nhân lực AI trình độ cao.

Nền tảng từ Applied AI đến tư duy tự vận hành

Theo các chuyên gia, để làm chủ kỷ nguyên mới, nhân sự Tech cần nhìn nhận rõ lộ trình phát triển. Trong đó, Applied AI (AI Ứng dụng) đóng vai trò là phần nền tảng, tập trung vào việc đưa AI vào sản phẩm, tối ưu dữ liệu và hoàn thiện mô hình. Đây là bước đệm cần thiết trước khi tiến tới Agentic AI – phần nâng cao tập trung vào việc thiết kế các hệ thống tự vận hành quy mô lớn. Một hệ thống tự vận hành hiệu quả cần dựa trên những dữ liệu sạch, mô hình chuẩn mực từ Applied AI, từ đó mới có thể thực hiện được những tác vụ tự trị (autonomy) một cách chính xác.

Việc thiếu hụt nhân sự có khả năng kết hợp hài hòa giữa hai mảng này đang là "điểm nghẽn" tại nhiều doanh nghiệp. Các nhà lãnh đạo công nghệ hiện nay không thể chỉ dựa vào những giải pháp chắp vá hay các mô hình thử nghiệm đơn lẻ. Thay vào đó, họ cần được học agentic ai có hệ thống, được trang bị tư duy quản trị rủi ro, tuân thủ pháp lý và tối ưu chi phí vận hành ở quy mô doanh nghiệp. Việc đào tạo bài bản không chỉ giúp nhân sự hiểu cách vận hành, mà còn giúp họ thiết kế được hạ tầng tích hợp ổn định và bảo mật dữ liệu ở quy mô thực tế.

Lộ trình phát triển năng lực cho các nhà lãnh đạo Tech

Nhằm đáp ứng yêu cầu khắt khe về nhân lực cấp cao, chương trình cao học quốc tế từ Golden Gate University (Mỹ) phân phối qua upGrad Vietnam được thiết kế dành riêng cho các chuyên gia công nghệ, AI đã có nhiều năm kinh nghiệm, các CTO, CIO, Giám đốc công nghệ, hoặc những vị trí Lead, Manager đang tìm kiếm bước ngoặt trong sự nghiệp.

Lộ trình MS AAI & DTech pathway mở ra sự phát triển liền mạch từ Thạc sĩ đến Tiến sĩ. Thông qua việc học agentic ai online chuyên sâu, học viên được trang bị các kỹ năng tiên phong và thực tiễn như: Multi-Agent Orchestration (điều phối đa tác nhân) – khả năng quản trị nhiều "đại diện" AI cùng phối hợp giải quyết công việc; Production AI at Scale (triển khai AI quy mô công nghiệp) – kỹ năng đưa AI từ phòng thí nghiệm ra vận hành thực tế; và AI Data Infrastructure (hạ tầng dữ liệu cho AI) – nền móng vững chắc cho mọi hệ thống tự vận hành.

Mục tiêu cốt lõi của chương trình không chỉ là cung cấp bằng cấp, mà là đào tạo ra các thế hệ nhân sự có tầm nhìn chiến lược, sẵn sàng đảm nhiệm các vị trí trọng yếu như: AI Architect (Kiến trúc sư AI), Head of AI (Trưởng bộ phận AI), hay Chief AI Officer (Giám đốc AI). Đây là những vai trò quyết định khả năng cạnh tranh và sự sống còn của doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới, khi AI trở thành cốt lõi của mọi chiến lược kinh doanh.

Kết nối tương lai cho nhân sự AI Việt Nam

Sự kiện "Accelerating Vietnam Toward Agentic AI Leadership" tổ chức ngày 22/8 tại TP.HCM sẽ là nơi các chuyên gia thảo luận sâu về thực trạng thị trường, lộ trình phát triển Thạc sĩ- Tiến sĩ Applied & Agentic AI . Với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, đây là cơ hội để cộng đồng lãnh đạo công nghệ Việt Nam định vị lại năng lực, nắm bắt cơ hội từ các chương trình đào tạo quốc tế.

Ba diễn giả tham gia sự kiện: ông Frank Lương, nhà sáng lập FAOSX.AI; ông Đào Trung Thành, chuyên gia công nghệ; ông Lê Quang, Giám đốc đào tạo AI EDU.

Việc chủ động tiếp cận chương trình thạc sĩ tiến sĩ AI online chuẩn mực chính là chìa khóa để nhân sự công nghệ Việt khẳng định vị thế, đáp ứng mục tiêu 10.000 nhân lực AI trình độ cao của quốc gia theo chủ trương của Chính phủ. Đây không chỉ là hành trình nâng cấp bản thân, mà còn là trách nhiệm của những người tiên phong trong việc dẫn dắt doanh nghiệp Việt vươn tầm quốc tế, làm chủ các công nghệ phức tạp thay vì chỉ là người sử dụng công nghệ.

Để tìm hiểu chi tiết về lộ trình đào tạo chuyên sâu và các suất học bổng dành cho lãnh đạo Tech, độc giả có thể tham khảo tại trang thông tin chính thức của upGrad Vietnam .