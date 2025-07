Giải cứu cụ bà bị nước lũ cô lập 2 ngày ở Nghệ An: 15 giây khiến nhiều người "cay mắt"

Được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một cụ bà ngồi trên mỏm đất cao giữa dòng nước lũ chảy xiết khiến dư luận không khỏi nghẹn ngào. Người phụ nữ lớn tuổi trong đoạn clip này là bà Lô Thị Loan (70 tuổi, trú bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, Nghệ An).

Được biết vào sáng 21/7, bà Loan mang cám heo ra khu vực chăn nuôi của gia đình. Trên đường đi gặp nước lũ dâng cao bất ngờ, bà Loan không kịp quay về nhà. Bà ngồi một mình tại nơi cao, không có thực phẩm, phải uống nước mưa trong 2 ngày.

Nắm được thông tin về trường hợp của bà Loan, chiều 23/7, Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã lập tức triển khai phao cứu sinh, phối hợp các phương tiện tiếp cận khu vực bị cô lập, cứu bà Loan. Thời điểm được bộ đội biên phòng tiếp cận giải cứu, bà Loan đã kiệt sức. Sau đó bà đã được quân y của đồn biên phòng đã khám sơ bộ và tiêm thuốc trợ tim, chăm sóc y tế kịp thời. Sức khỏe của bà Loan đang bình phục dần.

Do ảnh hưởng của bão số 3, ở Nghệ An xảy ra mưa lớn, phổ biến 100-200 mm, riêng Quỳ Châu đạt 259 mm khiến nước sông dâng cao, lũ đổ về cuồn cuộn. Nhiều xã miền núi ở Nghệ An ngập sâu, cộng với việc các thủy điện xả lũ, nhiều khu vực các xã gồm Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương... và dọc quốc lộ 7, quốc lộ 48 ngập sâu. Hàng trăm ngôi nhà của các hộ dân miền núi ở Nghệ An nước ngập sát mái, giao thông nhiều khu vực bị tê liệt.

Nghệ An đã sơ tán 591 hộ dân tại các xã Nhôn Mai, Hữu Kiệm, Tam Thái, Tam Hợp, Mường Quàng, Huồi Tụ, Quế Phong, Nga My, Tiền Phong và Mường Xén nhằm phòng ngừa nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ. Dù chủ động đề phòng từ trước, nhiều tài sản của người dân vẫn bị lũ tràn vào nhà cuốn trôi ra đường.