Giải cứu nam sinh suýt bị bọn lừa đảo khống chế lên máy bay để đòi tiền gia đình

02-10-2025 - 07:13 AM | Xã hội

Nam sinh ở Hà Nội bị những kẻ giả mạo công an dẫn dụ để yêu cầu gia đình chuyển 450 triệu đồng.

Công an phường Tương Mai, Hà Nội kịp thời giải cứu một nam sinh trước khi bị đưa lên máy bay vào TP.HCM.

Trưa 29/9, Công an phường Tương Mai nhận tin báo của gia đình nam sinh tên N. (sinh năm 2007, trú tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng, đang thuê trọ tại phường Tương Mai). Người thân nghi ngờ N. là nạn nhân của nạn lừa đảo online, rằng những kẻ lừa đảo dẫn dụ nam sinh đến một nhà nghỉ tại Phố Vọng, yêu cầu gia đình chuyển 450 triệu đồng để chứng minh tài chính đi du học, hứa làm xong sẽ trả lại.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tương Mai phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an TP Hải Phòng triển khai các biện pháp xác minh, truy tìm ngược về địa phương.

Giải cứu nam sinh suýt bị bọn lừa đảo khống chế lên máy bay để đòi tiền gia đình- Ảnh 1.

Nam sinh bị các đối tượng đe doạ liên quan vụ án tại Đà Nẵng. (Ảnh minh hoạ)

Thời điểm này, nhóm lừa đảo tiếp tục dẫn dụ, khống chế, yêu cầu N. di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau và liên tục liên lạc với gia đình giục chuyển tiền. Các trinh sát xác định chúng mua vé máy bay và dẫn dụ, khống chế N. đến sân bay Nội Bài, sau đó sẽ đưa vào TP.HCM.

Công an phường Tương Mai khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự; Đồn An ninh hàng không sân bay Nội Bài khoanh vùng, truy tìm nạn nhân.

Sau hơn 8 giờ, nam sinh được giải cứu kịp thời tại một nhà nghỉ ở đường Võ Văn Kiệt, Hà Nội, trước khi bị đưa lên chuyến bay.

Quá trình điều tra cho thấy, kẻ xấu giả danh Cơ quan điều tra Công an TP Đà Nẵng mời N. làm việc vì liên quan vụ án tại Đà Nẵng. Trước những kịch bản dựng sẵn, nam sinh không kịp đánh giá tính xác thực, dẫn đến bị khống chế, dẫn dụ.

Cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ việc.

Minh Tuệ/ VTC News

VTC News

