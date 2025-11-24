Giải mã bí quyết giúp môi giới BĐS tăng uy tín, chốt giao dịch hiệu quả

Tin Xác thực: Bảo chứng niềm tin, gia tăng hiệu quả cho người đăng tin

Một trong những rào cản lớn nhất của việc tìm kiếm, giao dịch bất động sản (BĐS) trực tuyến là sự thiếu tin tưởng về tính chính xác của thông tin. Hiểu được tâm lý này, Batdongsan.com.vn đã phát triển tính năng Tin Xác thực – những tin đăng bán, cho thuê BĐS đã trải qua quy trình kiểm tra và xác minh nghiêm ngặt bởi đội ngũ chuyên viên kiểm duyệt của nền tảng.

Để một tin đăng được gắn nhãn "Xác thực" với dấu tick màu xanh lá nổi bật, người đăng tin (chủ nhà hoặc môi giới) cần cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Batdongsan.com.vn. Cụ thể, với nhà đất bán, người đăng tin cung cấp ảnh chụp sổ đỏ/ sổ hồng/ hợp đồng mua bán, ảnh hoặc video ghi lại các đặc điểm của BĐS kèm theo định vị và thời gian. Với nhà đất cho thuê, các tiêu chí xác thực tập trung vào việc đảm bảo hình ảnh và đặc điểm BĐS mô tả trong tin đăng là thực tế.

Bên cạnh đó, sức mạnh của Tin Xác thực còn nằm ở sự kết hợp với dữ liệu lớn (big data) về lịch sử giá nhà đất của Batdongsan.com.vn. Giải pháp này giúp đảm bảo quá trình xác thực tin đăng đạt độ chính xác cao nhất: đúng đặc điểm, hình ảnh thực tế, đúng địa chỉ, trong khoảng giá thị trường, giúp hạn chế tình trạng "treo đầu dê, bán thịt chó" hay giá ảo.

Vậy người đăng tin nhận được gì khi bỏ công sức để xác thực tin đăng? Câu trả lời nằm ở hiệu quả tiếp cận và tỷ lệ chuyển đổi. Theo thống kê của Batdongsan.com.vn, Tin Xác thực giúp tăng đến 3 lần lượt xem và 1,5 lần khả năng chuyển đổi khách hàng tiềm năng so với tin đăng thường.

Anh Lưu Văn Công, môi giới kỳ cựu tại khu vực Quận 7 (cũ), TP.HCM, chia sẻ: "Tin Xác thực bởi Batdongsan.com.vn giúp mình tiếp cận khách hàng hiệu quả hơn rất nhiều so với tin đăng thông thường. Sự khác biệt nằm ở chất lượng cuộc gọi đến, khách hàng thường đã tìm hiểu kỹ và có thiện chí mua, tỷ lệ chốt giao dịch thành công cũng cao hơn."

Chị Lê Thủy, chủ hệ thống phòng trọ tại phường Long Phước, TP.HCM cho biết: "Phòng trọ của tôi ít khi trống dài ngày vì cứ đăng tin lên Batdongsan.com.vn, xác thực đầy đủ thông tin là sẽ sớm có khách liên hệ đến xem phòng."

Có thể thấy, Tin Xác thực không chỉ là một tính năng gia tăng giá trị cho cả người tìm kiếm và người đăng tin, mà còn là đòn bẩy góp phần xây dựng thị trường BĐS minh bạch và uy tín hơn.

Hệ sinh thái giải pháp toàn diện nâng tầm môi giới BĐS

Bên cạnh "vũ khí" Tin Xác thực, Batdongsan.com.vn còn khẳng định vị thế là đối tác chiến lược của cộng đồng môi giới thông qua các giải pháp hỗ trợ toàn diện, giúp họ chuyên nghiệp hóa hình ảnh và phát triển sự nghiệp bền vững.

Ngày nay, chuyên môn và uy tín của nhà môi giới đang được người tiêu dùng ngày càng quan tâm. Nhằm hỗ trợ người mua kết nối với những môi giới có tâm và tài, Batdongsan.com.vn đã ra mắt danh hiệu Môi giới chuyên nghiệp. Đây được xem là thước đo uy tín, khẳng định sự chuyên nghiệp của nhà môi giới. Để được công nhận danh hiệu này, môi giới cần đáp ứng các điều kiện về số năm kinh nghiệm, chứng chỉ hành nghề và lịch sử hoạt động tích cực.

Khi tìm nhà đất trên Batdongsan.com.vn, người dùng rất dễ nhận biết tin đăng của Môi giới chuyên nghiệp nhờ huy hiệu "hoa xanh" được hiển thị nổi bật ngay trên ảnh đại diện. Người dùng cũng có thể sử dụng bộ lọc Môi giới chuyên nghiệp để tìm kiếm tin đăng của những cá nhân uy tín này. Dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy, danh hiệu Môi giới chuyên nghiệp giúp môi giới tăng thêm đến 30% khách hàng tiềm năng. Số lượt xem hồ sơ của Môi giới chuyên nghiệp cũng cao gấp đôi so với môi giới chưa nhận danh hiệu.

Không dừng lại ở những tính năng hỗ trợ môi giới bán hàng, Batdongsan.com.vn còn hướng tới việc tôn vinh giá trị nghề môi giới. Giải thưởng "Nhà môi giới bất động sản Việt Nam" - VREAA là sân chơi uy tín do Batdongsan.com.vn tổ chức nhằm tôn vinh các cá nhân có hoạt động tích cực trong nghề, góp phần thúc đẩy sự chuyên nghiệp của ngành BĐS. Giải thưởng được đánh giá sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích nhà môi giới BĐS chú trọng xây dựng thương hiệu cá nhân và phát triển nghề nghiệp một cách chuyên nghiệp. Từ những cá nhân xuất sắc này, thị trường sẽ được thúc đẩy để phát triển lành mạnh, bền vững hơn, thay đổi định kiến của xã hội về nghề môi giới.

Ở vị thế top đầu thị trường, với 7 triệu người dùng, 70,5 triệu lượt xem trang và 1 triệu tin đăng mỗi tháng, Batdongsan.com.vn không chỉ dẫn lối cho người tìm kiếm tổ ấm mà còn hỗ trợ đắc lực cho môi giới thông qua các giải pháp như Tin Xác thực hay Môi giới chuyên nghiệp. Việc tận dụng tối đa các giải pháp này chính là chìa khóa để nhà môi giới tối ưu hóa hiệu quả và thành công trong một thị trường đầy cạnh tranh.

