Giải mã người có thể ăn cùng lúc mấy chục bát tiết canh, 50 quả trứng vịt lộn

Trên mạng xã hội thường xuyên xuất hiện các clip về khả năng ăn uống "phi thường" của một số người. Người ăn 3 bát mỳ to trong thời gian ngắn, người ăn vài kilogam hải sản, cả con gà nướng kèm các loại rau. Mới đây trên kênh Sapa TV và trang cá nhân của Nga sumo thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh chị có thể ăn hàng chục bát tiết canh chỉ trong 10-15 phút, 50 quả trứng vịt lộn một lần ăn, bát bún riêu hải sản gần 5kg trong 15 phút. Tại sao họ lại có thể ăn một lúc được nhiều thức ăn như vậy?

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Trưởng khoa Khám và tư vấn dinh dưỡng người lớn - Viện Dinh dưỡng quốc gia bày tỏ, có thể họ quay clip để thu hút sự chú ý của người khác, hoặc tham gia một cuộc thi ăn nào đó, và điều này kích thích họ có thể ăn được nhiều hơn so với người bình thường.

Kênh Sapa TV mới đây chia sẻ video Nga Sumo (áo đỏ) ăn hàng chục bát tiết canh dê trong 15 phút.

Dạ dày của mỗi người có thể tích khác nhau, sức ăn cũng không giống nhau. Bạn có thể ăn 1 đến 2 quả trứng vịt lộn, hoặc 1 bát tiết canh đã no, nhưng người khác lại cùng lúc ăn 5, 10 bát thậm chí hàng chục bát. Không khoa học nào chứng minh thể tích dạ dày cụ thể của con người là bao nhiêu, vì nó có thể giãn ra.

“Quá trình ăn uống thường xuyên, dạ dày sẽ co giãn để thích ứng với lượng đồ ăn nạp vào, điển hình là những người thường quay mukkbang ăn uống, dạ dày của họ chứa được lượng độ ăn lớn hơn chúng ta rất nhiều” , bác sĩ Hưng nói.

Không chỉ ở Việt Nam, thế giới cũng ghi nhận nhiều người có khả năng ăn uống phi thường, như người phụ nữ tên Kinoshita Yuka tại Nhật Bản. Người này ăn tương đương với sức ăn của người bình thường trong một tuần.

Một bác sĩ làm việc ở một phòng khám tư ở Trung Quốc từng chia sẻ trên truyền thông rằng, nếu bạn thường xuyên ăn quá nhiều có thể khiến dạ dày to ra. Trang Sohu dẫn chuyên gia so sánh dạ dày của con người giống như quả bóng bay và có độ đàn hồi rất tốt. Thông thường ở trạng thái bụng rỗng hoàn toàn, dung lượng lớn nhất của dạ dày khoảng 50-100 ml. Sau khi ăn no, dung lượng này có thể đạt tới 1200-1600 ml.

Những người ăn được nhiều sẽ "đặc biệt" hơn, họ có độ đàn hồi tốt, co giãn mạnh. Dạ dày của họ lớn hơn rất nhiều so với người bình thường.

Nhiều người theo trao lưu mukbang được cho là người sở hữu dạ dày đặc biệt. (Ảnh: FRAN)

Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia Mỹ (NCBI) trước đây đưa ra một số lý do về những người có khả năng ăn uống "siêu phàm". Trong đó nêu một số người thiếu hụt protein đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát sự thèm ăn, khi họ ăn không có cảm giác báo hiệu no nên họ có thể ăn được nhiều.

Một số người khối lượng cơ lớn hơn, cần nhiều năng lượng để duy trì hoạt động của khối cơ hằng ngày. Vì vậy, những người này có thể ăn nhiều, và dễ dàng tiêu thụ nhiều calo hơn nên khó tăng cân.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý, việc ăn nhiều có thể tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh cho cơ thể. Ăn liên tục trong thời gian dài bạn có thể bị đau dạ dày, dư thừa chất dinh dưỡng gây béo phì.