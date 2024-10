Giải mã nguyên nhân thị trường căn hộ cao cấp Đà Nẵng hút khách

Căn hộ cao cấp gây chú ý tại thị trường BĐS Đà Nẵng

Với vị trí địa lý lý tưởng, Đà Nẵng không chỉ là trung tâm của miền Trung Việt Nam, kết nối hai trục Bắc Nam mà còn đóng vai trò là điểm cuối của hành lang kinh tế Đông Tây, nối liền Myanmar, Thái Lan, Lào và Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, giao thương quốc tế. Cùng với sự phát triển vượt bậc về kinh tế và cơ sở hạ tầng, thành phố này luôn nhận được sự đầu tư mạnh mẽ vào các dự án du lịch, thương mại và công nghiệp.

Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết, 9 tháng đầu năm, thành phố đã đón khoảng 8,7 triệu lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023, vượt mục tiêu của cả năm 2024 (8,4 triệu lượt), cao hơn mức cao nhất ở thời điểm trước dịch COVID-19 (năm 2019). Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành trên địa bàn 9 tháng cũng hết sức khả quan, đạt hơn 26.000 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Chỉ riêng lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024 đã đạt hơn 1,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng 60% so với kỳ DIFF 2023.

Đà Nẵng còn là một thành phố đầy tiềm năng và triển vọng với những dự án tầm cỡ quốc tế vừa được phê duyệt trong năm 2024. Những dự án như Khu Thương mại tự do Đà Nẵng gắn với cảng Liên Chiểu, phân khu Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng 3.770 ha nằm tại cửa ngõ phía Nam thành phố… sẽ đưa kinh tế Đà Nẵng bứt phá và thu hút được những nhà đầu tư chiến lược với dòng ngoại tệ "khổng lồ" cùng số lượng lớn giới doanh nhân, chuyên gia chất lượng cao, lực lượng lao động có chuyên môn đến đây an cư và làm việc.

Sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế đã thúc đẩy thị trường BĐS Đà Nẵng tăng trưởng, nhu cầu nhà ở tăng cao. Báo cáo thị trường Đà Nẵng 6 tháng đầu năm của Batdongsan.com.vn cho biết, mức độ quan tâm BĐS Đà Nẵng tăng mạnh, vượt đỉnh quá khứ với lượng tìm kiếm trong quý 2/2024 tăng 44% so với quý 1/2024 và vượt đỉnh của năm 2023.

Đáng chú ý, căn hộ chung cư đang nhận được lượng quan tâm lớn tại thị trường Đà Nẵng khi đứng đầu về lượng tin đăng, mức độ quan tâm và tốc độ tăng giá. Hiện giá sàn các dự án căn hộ được ghi nhận ở mức khá cao, từ trên 50 triệu đồng/m2. Đặc biệt, một số dự án ven sông Hàn được định giá lên đến cả trăm triệu đồng, cao nhất ở mức hơn 160 triệu đồng/m2.

Dù giá cao nhưng lượng giao dịch rất khả quan, quỹ sản phẩm đủ điều kiện pháp lý lại khan hiếm, dẫn đến từ đầu năm đến nay một số dự án căn hộ ở Đà Nẵng có mức tăng giá dao động từ 15 - 20%. Lượng giao dịch tập trung ở các dự án mở bán mới hoặc dự án đã bàn giao nhà, có pháp lý rõ ràng, thuận tiện di chuyển về trung tâm.

Tính đến quý III/2024, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đã công bố danh sách 9 dự án nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán, trong đó phân khúc hạng A vẫn còn khan hiếm. Ngoài ra còn một số các chủ đầu tư có dự án chưa đủ điều kiện về pháp lý cũng đang rục rịch chuẩn bị ra hàng, khiến cho thị trường trở nên sôi động.

Phân khúc căn hộ hạng A nhận nhà ở ngay khan hiếm tại Đà Nẵng

Sức hút của căn hộ cao cấp Đà Nẵng đến từ lực cầu đang tăng cao trong khi nguồn cung chuẩn chỉnh pháp lý khan hiếm trên thị trường. Trong danh sách dự án cao cấp khan hiếm đủ điều kiện đưa vào khai thác và sử dụng, SAM Towers là một trong số ít dự án căn hộ có vị trí mặt sông Hàn. Với lối kiến trúc hiện đại đối xứng và vững chắc, SAM Towers được thiết kế, quy hoạch hợp lý, tối ưu mặt thoáng giúp đem gió tươi, ánh sáng, khí trời và khoảng thiên nhiên xanh mát của trời và biển đến từng căn hộ.

Vị trí lý tưởng giúp gia tăng giá trị bất động sản của SAM Towers

Sở đắc vị trí hiếm có "nơi cửa sông hòa vào vịnh biển", SAM Towers là tâm điểm hội tụ tinh hoa của một BĐS cao cấp nhân ba giá trị: ở - nghĩ dưỡng và đầu tư sinh lời. Nằm kiêu hãnh bên sông Hàn, ngay gần cầu Thuận Phước, dự án được bao quanh bởi những kiệt tác Đà thành như Sông Hàn, vịnh Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà, biển Hà Khê, biển Mỹ Khê. Từ ban công nhà mình, chủ nhân SAM Towers có thể ngắm trọn vẻ đẹp của phố - núi - sông - vịnh - biển và đặc biệt là những màn trình diễn pháo hoa đỉnh cao tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF hàng năm.

Vị trí trung tâm thành phố Đà Nẵng giúp SAM Towers dễ dàng kết nối, di chuyển đến các hạ tầng thiết yếu và nổi tiếng nhất của thành phố chỉ trong 5-15 phút lái xe như: Công viên Như Nguyệt; Khu Công viên Phần mềm số 2 Đà Nẵng; Trung tâm hành chính Đà Nẵng; bến du thuyền sông Hàn hay điểm xem lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF; Ga Đà Nẵng; Sân bay Quốc tế Đà Nẵng…

Từ SAM Towers dễ dàng kết nối, di chuyển tới các tiện ích nổi bật của Đà Nẵng

Dự án sở hữu hàng loạt các tiện ích nội khu cao cấp, đáp ứng nhu cầu của cư dân như: Trung tâm thương mại, Bể bơi ngoài trời view 360 độ, bể bơi trẻ em trong nhà, sảnh Lounge, sky Café, phòng Gym, không gian sinh hoạt cộng đồng, gian lánh nạn tiêu chuẩn, trường mầm non, khu đỗ xe tự động, Terrace Café, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật mặt ngoài tòa nhà, ...

SAM Towers là dự án căn hộ cao cấp hiếm hoi có pháp lý sở hữu lâu dài, nhận nhà ở ngay tại Đà Nẵng

Đặc biệt, đây là một trong những số ít tòa căn hộ "kế sông cận biển" có pháp lý sở hữu dài lâu và cho phép các cá nhân, tổ chức nước ngoài được quyền sở hữu tại Đà Nẵng. Sự khan hiếm về nguồn cung, vị trí độc tôn, sản phẩm cao cấp hiện hữu đủ điều kiện bàn giao ngay khiến dự án đang là sự lựa chọn ưu tiên cho những khách hàng thông thái.

Hiện tại, dự án đang triển khai bàn giao căn hộ cho khách hàng. Một số cư dân đã hoàn thiện nội thất và dọn về an cư nơi tổ ấm mới hình thành nên một cộng đồng cư dân tinh hoa và đẳng cấp. Dự án phù hợp với những khách hàng mong muốn sở hữu một sản phẩm BĐS hạng sang để ở ngay hoặc làm tài sản tích lũy để nhận lãi suất kép nhờ cho thuê sinh lời và gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.