Sức hút dịch chuyển về khu đô thị The Global City

Áp lực giá nhà ở trung tâm cao, trung tâm mới hút người mua nhà

Quý 1/2025, GRDP của Tp.HCM ước tăng 7,51% so với cùng kỳ, cao nhất kể từ 2020, kéo theo giao dịch BĐS sôi động. Tuy nhiên, nguồn cung khan hiếm đã đẩy giá nhà ở trung tâm tăng mạnh. Bảng giá đất mới cuối 2024 đã điều chỉnh giá tại Quận 1 và Quận 3 tăng hơn 4 lần, mặc dù vẫn thấp hơn so với thực tế nhưng đã phản ánh được xu hướng giá BĐS trung tâm ngày càng đắt đỏ.

Thị trường BĐS Tp.HCM tiếp tục tăng trưởng trong Quý 1/2025. Ảnh: Masterise Homes.

Theo báo cáo từ Batdongsan.com.vn, mật độ dân số tăng cao, chất lượng không khí giảm dần tại quận trung tâm cũng khiến người mua chuyển hướng sang các KĐT quy mô lớn được quy hoạch bài bản, đủ đầy tiện ích, nhiều mảng xanh.

Thực tế, sống lâu trong những ngõ hẻm, nhiều người nhận ra giá trị thực sự của cuộc sống tại KĐT khi những chỗ vui chơi cho trẻ con, công viên dạo bộ cho người lớn tuổi lẫn hệ thống an ninh không còn là điều gì quá xa xỉ.

Trong bối cảnh đó, người mua nhà đang chuộng khu Đông, nơi hội tụ các KĐT quy mô lớn với quy hoạch bài bản và tiềm năng vượt trội. Báo cáo Quý 1/2025 từ Cushman & Wakefield cho thấy, giao dịch nhà liền thổ TP.HCM chủ yếu ở khu Đông, với nhiều dự án mới và tiềm năng vượt trội. Giá bán sơ cấp được ghi nhận tăng 12% so với quý trước. Sự tăng giá này cũng chủ yếu đến từ các dự án hiện hữu thuộc Thủ Đức, cho thấy đây là điểm nóng của thị trường.

Không chỉ phân khúc liền thổ, phân khu cao tầng tại một KĐT trung tâm Quận 2 (cũ) cũng đã nhận được sự quan tâm lớn với số lượng đặt chỗ vượt xa số căn hộ được giới thiệu ra thị trường vào cuối năm ngoái.

Chị Thảo Nhi (Tp.HCM) cũng chia sẻ: "Gia đình tôi chuyển từ Quận 3 về The Global City sinh sống vì có chỗ đỗ xe hơi và các tiện ích đáp ứng nhu cầu cho cả gia đình đều nằm trong phạm vi đi bộ. Đặc biệt, mỗi ngày đi làm về nhà đều rất nhanh chóng và thông thoáng, không còn cảnh kẹt xe khói bụi như trước."

The Global City – KĐT chuẩn quốc tế được thiết kế bởi Foster Partners. Ảnh: Masterise Homes.

Sức hút của khu đô thị trung tâm mới The Global City

Theo báo cáo Quý 1/2025 của CBRE, mô hình KĐT tích hợp phát triển ngày càng mạnh mẽ tại Tp.HCM trong những năm gần đây. Ở các KĐT này không chỉ đa dạng về tiện ích mà còn được quy hoạch kỹ lưỡng về hạ tầng giao thông, với mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống của cư dân.

Theo các chuyên gia, khu Đông Tp.HCM hội tụ nhiều lợi thế, không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn mang lại tiềm năng đầu tư. Tuy nhiên, người mua nhà cần chọn dự án trong các KĐT của các nhà phát triển uy tín để đảm bảo pháp lý, tiến độ và giá trị lâu dài.

Trong số đó, The Global City nổi bật với vị trí chiến lược; quy hoạch bài bản và tiện ích đẳng cấp quốc tế; được cam kết về tiến độ và pháp lý vững chắc từ Masterise Homes - nhà phát triển năng lực quốc tế.

Về vị trí, The Global City không chỉ thuận tiện mà còn nằm trọn trong tam giác phát triển chiến lược An Phú – Rạch Chiếc – Thủ Thiêm, ngay mặt tiền Đỗ Xuân Hợp, kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, đường Vành đai 2 và đại lộ Mai Chí Thọ, hưởng lợi từ nút giao An Phú, tuyến Metro số 1... Cư dân chỉ mất 5 phút để di chuyển về KĐT từ Thủ Thiêm hoặc Thảo Điền, 15 phút từ Quận 1, và khoảng 30 phút từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Long Thành qua những trục đường lớn và thông thoáng.

Bao quanh The Global City là hạ tầng giao thông quy mô bậc nhất khu Đông. Ảnh: Masterise Homes.

Với sự tham gia thiết kế của hai cái tên hàng đầu thế giới: Foster Partners và WATG, KĐT sở hữu thiết kế đồng bộ, được phân chia thành các phân khu rõ ràng, kết hợp hài hòa giữa sự hiện đại của các KĐT quốc tế và âm hưởng đô thị đặc trưng của Việt Nam.

Tính đến quý I/2025, khu nhà phố thương mại SOHO đã bàn giao, cấp sổ hồng và cư dân đã về sinh sống, kinh doanh sôi động. Các công viên, đường nội khu đều đã hiện hữu. Khu tổ hợp giải trí - thể thao City Park và kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á đã đi vào hoạt động, thường xuyên tổ chức các sự kiện quy mô, đẳng cấp phục vụ cư dân và người dân thành phố.

Hiện nay, đoạn mở rộng của tuyến đường Liên Phường và đường nối thẳng vào cao tốc Long Thành - Dầu Giây cũng sắp hoàn thiện, phân khu cao tầng đầu tiên đã ra mắt và chuẩn bị giới thiệu phân khu cao tầng đối diện TTTM… Tổng thể, tiến độ dự án nhanh hơn kỳ vọng, thể hiện năng lực tài chính và cam kết của nhà phát triển.

Một trong những công viên nội khu của The Global City. Ảnh: Masterise Homes.

Nhiều người lo ngại rời trung tâm cũ là mất đi tài sản giá trị cao. Tuy nhiên, giá BĐS tại các KĐT có hạ tầng hoàn thiện vẫn tăng đều đặn. Về lâu dài, giá trị của The Global City còn tăng mạnh khi sân bay và các công trình giao thông lớn được hoàn thiện, các tiện ích được đưa vào vận hành.

The Global City sở hữu hệ tiện ích all-in-one với TTTM lớn nhất miền Nam, trường học liên cấp, bệnh viện quốc tế, tòa nhà văn phòng… Các tiện ích này không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn thúc đẩy kinh doanh, thương mại, tạo việc làm, tăng nhu cầu thuê nhà ở và tăng giá trị BĐS của cả KĐT.

Đặc biệt, theo kế hoạch của thành phố, The Global City sẽ đón thêm hai bến thủy nội địa, bao gồm một bến tàu đa năng và một bến du thuyền, hứa hẹn nâng tầm trải nghiệm sống thu hút cư dân lẫn du khách, gia tăng giá trị giao thương cho cả KĐT.