Từ chuyện doanh nghiệp Việt được xuất khẩu chính ngạch: Giải mã niềm đam mê với tổ yến của người Trung Quốc, ví như “suối nguồn tươi trẻ”, sẵn sàng chi đậm để dùng dù giá cao ngất ngưởng

Nguồn: CRI

Ngày 14/11, Tổng cục Hải quan Trung Quốc chính thức cấp phép cho Công ty cổ phần nước giải khát yến sào Khánh Hoà (Sanvinest) được xuất khẩu 2 loại sản phẩm chính ngạch mà công ty đăng ký là sản phẩm yến nguyên chất và các sản phẩm sau chế biến vào Trung Quốc kể từ ngày 14/11/2023. Đây được đánh giá là tín hiệu khả quan cho một ngành xuất khẩu của Việt Nam bởi quy mô của thị trường 1,4 tỷ dân cũng như sự đề cao của người Trung Quốc với loại thực phẩm này.

Mức sống của người dân Trung Quốc được cải thiện và nhận thức về sức khỏe và sắc đẹp ngày càng tăng đã biến tổ yến từ một sản phẩm xa xỉ dành cho giới thượng lưu thành một loại thuốc bổ hiện đại với nhu cầu ngày một tăng từ tầng lớp trung lưu.

Tổ yến từ lâu đã được đánh giá cao ở Trung Quốc vì độ hiếm, hàm lượng protein cao và hương vị thơm ngon. Tổ yến thường được thêm vào món canh hoặc ăn tráng miệng, và được dùng làm quà tặng cho phụ nữ mang thai hoặc người lớn tuổi trong dịp Tết Nguyên đán.

Do sản lượng tổ yến trong nước của Trung Quốc rất thấp nên thị trường tỷ dân hoàn toàn thống trị bởi các sản phẩm tổ yến nhập khẩu. Trong đó Indonesia và Malaysia là hai thị cung cấp tổ yến lớn nhất của Trung Quốc, chiếm đến hơn 99% tổng sản lượng tổ yến nhập khẩu của nước này.

Theo một báo cáo của China Research & Intelligence, năm 2021, Trung Quốc nhập khẩu 352,52 tấn tổ yến, tăng 2,17% so với cùng kỳ năm trước đó, với giá trị nhập khẩu là 545 triệu USD, tăng 0,74% so với cùng kỳ năm 2020. Trong 11 tháng đầu năm 2022, Trung Quốc chi 611 triệu USD nhập khẩu 454,98 tấn tổ yến, tăng 45,39% về lượng và 25,60% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.

Do thắt chặt kiểm soát nguồn gốc tổ yến nên trong năm 2021, Trung Quốc nhập khẩu tổ yến từ sáu quốc gia và vùng lãnh thổ. Indonesia chiếm thị phần lớn nhất sau khi xuất khẩu 221,95 tấn tổ yến sang thị trường tỷ dân với giá trị đạt 350 triệu USD, chiếm lần lượt 62,96% và 64,23% tổng sản lượng nhập khẩu và giá trị nhập khẩu mặt hàng xa xỉ này của Trung Quốc.

Trong khi đó, Malaysia chiếm 36,96% tổng sản lượng nhập khẩu tổ yến của Trung Quốc trong năm 2021, và 0,08% đến từ các thị trường khác.