Giải mã sức hút của dự án bất động sản hấp dẫn bậc nhất phố Cảng hiện nay

Sự "lên ngôi" của bất động sản hàng hiệu

Theo nhận định của Savills, tập đoàn dịch vụ bất động sản hàng đầu thế giới, phân khúc "branded residences" – bất động sản hàng hiệu tăng trưởng mạnh mẽ trong suốt thập kỷ qua. Tại Châu Á – Thái Bình Dương, mức tăng trưởng đạt hơn 230%, trong khi tại Việt Nam ghi nhận con số ấn tượng 210%, phản ánh xu hướng mua nhà gắn với thương hiệu, dịch vụ cao cấp và phong cách sống tinh tuyển ngày càng được giới thượng lưu ưu chuộng.

Thay vì tích lũy tài sản đơn thuần, khách hàng quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm sống trọn vẹn, tiện nghi vượt trội và những tiêu chuẩn vận hành chuẩn quốc tế.

Anh Đỗ Văn Bình, một môi giới bất động sản lâu năm đánh giá: "Người mua ngày nay không còn tìm kiếm một căn hộ để ở đơn thuần. Họ hướng đến những dự án thực sự mang lại chuẩn sống đúng nghĩa – nơi chất lượng không gian, hệ tiện ích và dịch vụ vận hành phải đồng bộ và khác biệt"

Ở góc nhìn người mua, chị Minh An – người đang tìm một căn hộ cao cấp cho gia đình ba thế hệ – chia sẻ: "Tôi muốn một nơi bố mẹ được chăm sóc sức khỏe, đi lại thuận tiện, các con có không gian sống, học tập, giải trí lành mạnh, tiện nghi và cả gia đình có không gian để gắn kết. Sau khi xem xét nhiều dự án, tôi đã quyết định chọn Golden Crown Hai Phong – dự án đáp ứng trọn vẹn tất cả những nhu cầu của gia đình tôi"

Golden Crown Hai Phong trở thành dự án hấp dẫn bậc nhất Hải Phòng, trong bối cảnh bất động sản hàng hiệu ngày càng được giới thượng lưu ưa chuộng

Nhu cầu đang thay đổi, tiêu chuẩn sống cũng thay đổi. Golden Crown Hai Phong xuất hiện như lời đáp cho xu hướng này. Một không gian sống mang chất riêng, đồng thời sở hữu những giá trị bền vững với thời gian.

Không gian sống dành cho những giá trị bền vững

Phong cách sống tại Golden Crown Hai Phong được kiến tạo theo hệ tiêu chuẩn cao cấp, các nhu cầu chăm sóc sức khỏe, thư giãn và tận hưởng kết nối liền mạch, giúp cư dân duy trì nhịp sống riêng mà không bị giới hạn bởi khoảng cách.

Chỉ với một nút chạm thang máy, cư dân có thể tiếp cận toàn bộ hệ tiện ích nội khu.

Điểm nhấn của dự án là Sky Onsen, tổ hợp khoáng nóng giữa tầng không mang cảm hứng trị liệu Á Đông. Không chỉ có bể khoáng, khu vực này tích hợp đầy đủ phòng trị liệu oxy, phòng thiền, massage – tương đương mô hình resort 5 sao ngay trong khu dân cư.

Chuyên gia Đơn vị tư vấn bất động sản WeLand nhận định: "Dự án này đầu tư tiện ích theo chiều sâu, không chạy theo số lượng. Đặc biệt là mô hình Sky Onsen – một tiện ích cực hiếm tại Hải Phòng. Với khách hàng hướng đến chăm sóc sức khỏe và cân bằng cuộc sống, đây là lợi thế cạnh tranh rất rõ."

Đầu tư vào mô hình Onsen vốn đã là bài toán đầy thách thức, đòi hỏi tiềm lực tài chính mạnh mẽ và năng lực vượt trội từ chủ đầu tư. Đưa Onsen lên tầng cao để tạo nên Sky Onsen lại càng là một bước đi táo bạo. Quyết định này của DOJILAND thể hiện rõ cam kết kiến tạo chuẩn sống sang trọng, khác biệt cho giới tinh hoa Đất Cảng.

Song hành cùng Sky Onsen trong hành trình chăm sóc sức khỏe là bể bơi vô cực, bể bơi bốn mùa, đường pitch trên cao hay vườn nhiệt đới giữa tầng không... Các tiện ích này được thiết kế để mang đến trải nghiệm hài hòa giữa vận động và thư giãn. Sự bố trí khéo léo giữa tiện ích chăm sóc sức khỏe và cảnh quan gần gũi với thiên nhiên giúp nội khu có nhịp sống mềm mại, vừa tràn đầy năng lượng tích cực, vừa có sự riêng tư, yên tĩnh và tính tiện nghi.

Golden Crown Hai Phong: Sống sang – Đầu tư chất

Golden Crown Hai Phong sở hữu vị trí hiếm hoi nằm ngay giao lộ Lê Hồng Phong – Nguyễn Bỉnh Khiêm, tâm điểm thương mại – dịch vụ – giao thông của thành phố.

Không chỉ là nơi an cư lý tưởng, Anh Đức Long, nhà đầu tư chuyên khai thác căn hộ cho chuyên gia quốc tế, cho biết: "Làm nghề cho thuê đã 7 năm, tôi hiểu rất rõ nhu cầu thực tế tại khu vực này. Lực lượng đông đảo các chuyên gia Nhật, Hàn, Singapore đang làm việc tại đây đặc biệt ưa chuộng những căn hộ cao cấp có dịch vụ tốt và an ninh cao – trong khi loại hình này tại Hải Phòng đang khá khan hiếm. Vừa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí lại gần sân bay, Golden Crown Hai Phong gần như nắm chắc lợi thế trong bài toán cho thuê."

Điều này phù hợp với số liệu về FDI đổ vào Hải Phòng và tỷ lệ lấp đầy căn hộ trung tâm luôn ở mức cao.

Khi nguồn cung trung tâm tiếp tục thu hẹp và thị trường có dấu hiệu khởi sắc, việc sở hữu sớm một tài sản đã hoàn thiện và chuẩn bị bàn giao trở thành chiến lược đáng cân nhắc. Golden Crown Hai Phong hiện đã chính thức cất nóc và đang triển khai các chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt: 0% lãi suất trong 40 tháng, giúp duy trì dòng tiền ổn định; ân hạn nợ gốc 5 năm, phù hợp với kế hoạch khai thác hoặc an cư; miễn phí 1 lần chuyển nhượng khoản vay, hỗ trợ tái cơ cấu danh mục; thanh toán từ 20% và nhận nhà sau khoảng một năm, rút ngắn chu kỳ đầu tư và sớm khai thác giá trị.

Với tất cả những ưu thế về tiện ích, vị trí trung tâm và chính sách bán hàng hấp dẫn, không khó hiểu khi Golden Crown Hai Phong trở thành dự án hấp dẫn bậc nhất trên thị trường bất động sản Hải Phòng hiện nay.

