Giải mã sức hút của Tổ hợp căn hộ hạng sang phía Nam thủ đô - Galia Hanoi

Tâm mạch vàng cửa ngõ phía Nam thủ đô

Tọa lạc tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, chỉ cách Hồ Hoàn Kiếm khoảng 15 phút di chuyển, Galia Hanoi sở hữu vị trí hiếm hoi còn lại bên trong đường Vành đai 3. Dự án kết nối dễ dàng với trung tâm Hà Nội, các tỉnh thành và khu kinh tế lân cận qua loạt tuyến huyết mạch như: đường Đỗ Mười, đường Vành đai 3, đường Giải Phóng – Ngọc Hồi...

Bên cạnh hệ thống giao thông hiện hữu, khu vực này sẽ được hưởng lợi mạnh mẽ từ các dự án trọng điểm như: dự án mở rộng đường Vành đai 4, tuyến đường sắt đô thị số 8 (đoạn Sơn Đồng – Dương Xá), dự án hầm chui tại nút giao Vành đai 2,5 – Giải Phóng, mở rộng đường Tam Trinh lên 40m, đường nối với ngõ Yên Duyên, mở rộng ngõ 885 Tam Trinh…góp phần nâng cao khả năng liên kết vùng và gia tăng giá trị bất động sản.

Không chỉ nổi bật về khả năng kết nối, Galia Hanoi còn thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích phát triển đồng bộ của khu Nam Hà Nội. Trong bán kính 5km, cư dân dễ dàng tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế, giáo dục, giải trí và thương mại hiện đại đã hiện hữu.

Tầm view 300 độ mặt nước ấn tượng

Giữa lòng đô thị hiện đại không dễ để tìm thấy một không gian sống chan hòa với thiên nhiên nhưng Galia Hanoi là một ngoại lệ hiếm có. Dự án được bao quanh bởi công viên Yên Sở, sông Hồng và hệ thống hồ cảnh quan phong phú như hồ Linh Đàm, hồ Định Công, hồ Vĩnh Hưng, hồ Đồng Khuyến, hồ Đầm Lớn… mở ra tầm view 300 độ mặt nước ấn tượng.

Sở hữu lợi thế tự nhiên hiếm có này, Galia Hanoi mang đến môi trường sống lý tưởng giúp cư dân cân bằng nhịp sống, tái tạo năng lượng và tận hưởng trọn vẹn từng phút giây bình yên.

Biểu tượng kiến trúc đột phá giữa lòng phố thị

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp bất tận của thiên nhiên, kết hợp cùng ngôn ngữ thiết kế phóng khoáng, đội ngũ kiến trúc sư của HBA Architecture đã khéo léo lồng ghép hình ảnh hùng vĩ của núi non, thác nước và biển mây vào kiến trúc mặt ngoài của công trình. Nhờ đó, Galia Hanoi sở hữu kết cấu kiến trúc độc đáo, phá vỡ sự đơn điệu của các khối hình hộp thường thấy tại đô thị. Lối kiến trúc này không chỉ giàu tính thẩm mỹ mà còn giúp tối ưu ánh sáng tự nhiên và lưu thông không khí, mang đến trải nghiệm sống trong lành cho từng căn hộ.

Galia Hanoi - Biểu tượng kiến trúc đột phá giữa lòng phố thị

50+ tiện ích sinh thái đa tầng nuôi dưỡng

Lấy cảm hứng từ khu rừng xanh giữa lòng phố, Galia Hanoi sở hữu hơn 50 tiện ích sinh thái đa tầng do Belt Collins tư vấn thiết kế. Mỗi tầng tiện ích là một chương trong hành trình lớn lên của một chiếc cây: từ tầng 1 với chủ đề "khám phá và gắn kết" đậm chất thiên nhiên nguyên bản, đến tầng giữa - "nuôi dưỡng và phát triển" với chuỗi tiện ích giáo dục, thể thao, thư giãn như phòng học, Golf 3D, rạp phim, fitness, bể bơi, thư viện... và cuối cùng là tầng mái - "trải nghiệm và tận hưởng" với sky golf, yoga, rooftop BBQ… cùng tầm nhìn mãn nhãn về phía sông Hồng, hồ nước, công viên cây xanh.

An ninh đa lớp bảo vệ toàn diện từ ngoài vào trong

Giá trị của một không gian sống chất lượng không chỉ đến từ vị trí đắt giá, kiến trúc tinh tế hay hệ tiện ích cao cấp, mà còn thể hiện rõ qua cảm giác an tâm mà cư dân được trải nghiệm mỗi ngày. Tại Galia Hanoi yếu tố an ninh, an toàn được đặc biệt chú trọng đầu tư. Dự án tiên phong thị trường với hệ thống an ninh 5 lớp tối ưu được triển khai đồng bộ và khép kín.

Lớp đầu tiên bắt đầu từ khu vực tầng hầm – nơi được trang bị hệ thống kiểm soát hiện đại như nhận diện khuôn mặt, vân tay, thẻ từ, barrier tự động cùng hệ thống camera giám sát tại các vị trí trọng yếu. Biển báo và sơ đồ chỉ dẫn thông minh giúp giảm ùn tắc và tiết kiệm thời gian di chuyển.

Tiếp đến là lớp bảo vệ và lễ tân trực 24/7, đóng vai trò kiểm soát khách ra vào và hỗ trợ cư dân trong mọi tình huống. Các khu vực hành lang và không gian chung đều được phủ kín camera giám sát, vận hành liên tục nhằm kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Tại sảnh thang máy, cư dân sử dụng thẻ từ hoặc nhận diện khuôn mặt để kích hoạt hệ thống thang máy phân tầng, hạn chế tối đa sự tiếp cận của người lạ đến không gian riêng tư. Cuối cùng, mỗi căn hộ được trang bị khóa cửa thông minh 4 chức năng (vân tay, mật mã, thẻ từ và chìa cơ), vừa tiện nghi, vừa tăng cường bảo mật.

Việc đầu tư toàn diện vào hệ thống an ninh không chỉ đảm bảo chất lượng sống thực tế, mà còn góp phần nâng tầm chuẩn mực sống tại Galia Hanoi – nơi mỗi tổ ấm đều được gìn giữ và bảo vệ một cách toàn diện, vững bền theo thời gian.

Tiêu chuẩn xây dựng và bàn giao vượt cao cấp

Cùng với đó, Galia Hanoi còn được đánh giá cao nhờ tiêu chuẩn xây dựng và bàn giao vượt chuẩn cao cấp khi kết cấu tòa nhà đảm bảo chống chịu động đất theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9386-2012; hầm đỗ xe hiện đại chiều cao từ 3,3 - 5,2m áp dụng chỗ đỗ xe cơ khí; hệ thống an ninh 5 lớp tối ưu đảm bảo an ninh tuyệt đối; trang bị 12 thang máy tốc độ cao với thời gian chờ trung bình dưới 45s… Tất cả những điều này cho thấy sự đầu tư bài bản và tập trung của chủ đầu tư để mang đến những sản phẩm chất lượng, với những lợi ích thiết thực cho khách hàng và cư dân.

Thiết kế theo tiêu chuẩn chứng chỉ công trình xanh quốc tế Edge

Được thiết kế theo tiêu chuẩn công trình xanh Edge do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) phát triển, Galia Hanoi là một trong số ít dự án "xanh", tiết kiệm năng lượng và tốt cho sức khỏe mà cư dân thủ đô mong muốn sở hữu.

Dự án hiếm hoi tại phía Nam Hà Nội Thiết kế theo tiêu chuẩn chứng chỉ công trình xanh quốc tế Edge

Hiện dự án đã hoàn tất hồ sơ thẩm định và đang chờ cấp chứng chỉ chính thức. Khi được công nhận, Galia Hanoi sẽ trở thành một trong những dự án hiếm hoi tại thủ đô sở hữu không gian sống xanh chuẩn quốc tế, nơi mỗi căn hộ không chỉ là nơi ở mà còn là môi trường sống lý tưởng – trong lành, tiết kiệm và bền vững.

Theo thông tin từ Chủ đầu tư, thiết kế của dự án sẽ đáp ứng 3 tiêu chí quan trọng của Edge: Tiết kiệm ít nhất 20% năng lượng tiêu thụ, tiết kiệm tối thiểu 20% lượng nước sử dụng, giảm phát thải CO₂ thông qua việc sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường

Được biết, mức giá của căn hộ Galia Hanoi cũng đang rất hợp lý và dễ tiếp cận tại khu vực phía Nam Hà Nội, đăng ký quyền mua thời điểm này khách hàng còn được hưởng chiết khấu lên tới 19% cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.

Galia Hanoi - Tuyệt tác vượt thời gian

