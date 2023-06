Giải mã thương hiệu đồng hồ xa xỉ được giới nhà giàu và Celeb ưa chuộng, có dòng sản phẩm chỉ vỏn vẹn 100 cái toàn thế giới

Là thương hiệu đồng hồ phân khúc cao cấp đến từ Thụy Sĩ, Hublot đã chính thức tạo nên điểm nhấn mới tại thị trường Việt Nam với việc khai trương lên đến hai cửa hàng tại các trung tâm sang trọng bậc nhất: Union Square (TP. Hồ Chí Minh) và Tràng Tiền Plaza (Hà Nội). Bước tiến lớn này báo hiệu sự sôi động của thị trường đồng hồ xa xỉ trong thời gian sắp tới.

Hublot là thương hiệu được thành lập vào năm 1980 bởi Carlo Crocco. Ngay từ khi xuất hiện Hublot đã nổi danh là đồng hồ cổ điển kết hợp kim loại quý làm bằng dây cao su đầu tiên trong lịch sử ngành. Khách hàng thượng lưu nhanh chóng yêu thích Hublot như một luồng gió mới trong thị trường đồng hồ phân khúc cao cấp. Tại Việt Nam, mặc dù có mức giá xa xỉ bậc nhất song do được chế tác từ những chất liệu đắt đỏ, thiết kế lại bứt phá và mới lạ, những chiếc đồng hồ của thương hiệu Hublot được không ít người sẵn lòng rút hầu bao để sở hữu, trong đó có diễn viên Việt Anh, Vũ Khắc Tiệp, nam diễn viên Trường Giang, hoa hậu Hương Giang, BTV Ngọc Trinh,...

Chỉ mới mở cửa trở lại chi nhánh tại Saigon Centre vào đầu năm ngoái, việc Hublot “mạnh tay” mở rộng thêm hai chi nhánh mới là một minh chứng cho tiềm năng ngày càng lớn mạnh của thương hiệu này tại thị trường Việt Nam. Ông Ricardo Guadalupe, CEO của Hublot; bà Miwa Sakai - Giám đốc Hublot khu vực châu Á - Thái Bình Dương; ông Jonathan Au - Tổng giám đốc Union Square; ông Alan Le - Phó Tổng giám đốc Union Square; ông Michael Tay - Giám đốc điều hành The Hour Glass; ông Narun Thamavaranukup - Giám đốc điều hành quản lý sản phẩm của The Hour Glass cùng ông Trần Thanh Hải - Giám đốc điều hành The Hour Glass Việt Nam đã trực tiếp hiện diện và chính thức cắt băng khai trương cửa hàng Hublot tại trung tâm Union Square, TP. Hồ Chí Minh.

Được thành lập tại Thụy Sĩ vào năm 1980, đến nay chỉ hơn 40 năm nhưng nhưng Hublot đã sớm khẳng định tên tuổi bằng sự sáng tạo và cải tiến không ngừng, bắt đầu từ việc tiên phong kết hợp giữa chất liệu vàng và cao su. Dẫn dắt bởi triết lý “The Art of Fusion” - Nghệ thuật của sự kết hợp và được đầu tư bởi tập đoàn xa xỉ hàng đầu - LVMH, Hublot đã trở thành một trong những thương hiệu đồng hồ có mức tăng trưởng nhanh nhất trong ngành đồng hồ xa xỉ và theo đuổi DNA của mình trở thành “Đầu tiên, duy nhất và khác biệt".

Tại TP. HCM, Việt Nam, ngoài vị trí đắc địa tại Saigon Centre, Hublot còn có mặt ngay chính tầng trệt của trung tâm thương mại Union Square, một trung tâm mua sắm mang đậm tính giao thoa của lịch sử và hiện đại. Sự kết hợp của lối kiến trúc theo phong cách thuộc địa cùng không gian nội thất hiện đại vừa góp phần tôn vinh tinh thần tiên phong của Hublot, vừa đề cao nghệ thuật chế tác đồng hồ theo kiểu truyền thống. Tại đây, cửa hàng của Hublot gây ấn tượng mạnh với mặt tiền được tạo nên từ kính trong suốt và khung nhôm đen bóng. Với diện tích 51m2, cửa hàng có thiết kế mở để chào đón những khách hàng muốn khám phá thế giới đa màu của Hublot. Bản sắc của thương hiệu được tái hiện qua không gian nội thất với thiết kế tối giản. Tông màu xám sang trọng tôn lên vẻ đẹp của những tác phẩm nghệ thuật mang phong cách pop-art và phản chiếu triết lý trứ danh của Hublot - "The Art of Fusion - Nghệ thuật của sự kết hợp".

Không dừng lại ở TP. HCM, Hà Nội chính là nơi Hublot tiếp tục củng cố chỗ đứng lâu dài trên thị trường Việt Nam. Sau một thời gian thành công dưới hình thức cửa hàng pop-up tại Tràng Tiền Plaza, Hà Nội, Hublot chính thức khai trương cửa hàng boutique tại trung tâm thương mại này.

Giới thượng lưu chuộng đồng hồ xa xỉ khi đến với các cửa hàng này sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng những chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập mới nhất của năm 2023: MP-13 Retrograde Tourbillon Bi-Axial Titanium, Big Bang Unico Tourbillon Yellow Neon SAXEM, Square Bang Unico Sapphire. Sự kết hợp tinh xảo & đầy đột phá giữa các chất liệu như cao su, gốm sứ, sapphire và vàng cho thấy tài nghệ bậc thầy của Hublot trong việc sử dụng chất liệu và khả năng kỹ thuật đầy khéo léo. Trong khi đó, các phiên bản đặc biệt giới hạn với số lượng chỉ 100 chiếc như Big Bang Unico SORAI lại thể hiện rõ cam kết về trách nhiệm xã hội của Hublot đối với các bên đối tác khó tính.

Phát biểu về quyết định mở rộng lần này cũng như về The Hour Glass – nhà phân phối độc quyền chính thức của Hublot tại khu vực Đông Nam Á, ông Ricardo Guadalupe cho biết trong buổi khai trương cửa hàng tại Unison Square: "The Hour Glass là đối tác tuyệt vời ngay từ những ngày đầu chúng tôi thành lập. Các cửa hàng độc lập sẽ tiếp tục là chiến lược chủ chốt của Hublot nhằm giúp khách hàng tiến được gần hơn tới những bước phát triển đang diễn ra tại Thụy Sĩ, đồng thời nâng cao tầm nhìn và sự hiện diện của Hublot trong một bối cảnh có nhiều sự cạnh tranh. Cửa hàng mới tại Union Square sẽ giúp giới chơi đồng hồ có trải nghiệm chân thực nhất về công cuộc tạo nên một chiếc đồng hồ chất lượng cao của một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới." Có thể nói, những phát biểu và sự hiện diện trực tiếp của ông Ricardo Guadalupe tại buổi khai trương lần này đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ về sự cam kết và thành công của Hublot tại thị trường Việt Nam.