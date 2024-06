Giảm áp lực cho các điểm bán vàng miếng

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Công an quận 3 (TP HCM) xác nhận trong những ngày qua, tại Vietcombank Chi nhánh Kỳ Đồng; trụ sở chính Công ty SJC, khi có đông người dân xếp hàng dài chờ mua vàng miếng SJC, công an phường đã phối hợp với các điểm bán vàng để ổn định tình hình, giữ an ninh trật tự, tránh chen lấn, xô đẩy. Việc phối hợp còn giúp người dân mua vàng tránh bị móc túi, mất tài sản...

Trước đó, NH Nhà nước đã có văn bản gửi Bộ Công an về phối hợp trong công tác quản lý thị trường vàng trước thông tin lan truyền về việc NHNN thiếu vàng để bán. Đồng thời xử lý tình trạng các đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế.