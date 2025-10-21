Giám đốc Phân tích ACBS chỉ ra một số nhóm cổ phiếu còn room ngoại, triển vọng kết quả kinh doanh tốt và nền định giá phù hợp

Trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô tích cực, thị trường chứng khoán đã chính thức được nâng hạng bởi FTSE. Và trong giai đoạn mới, không chỉ là những nỗ lực của các cơ quan quản lý, mà các thành viên trên thị trường, đặc biệt là các nhà đầu tư cũng sẽ cần phải thay đổi theo kịp sự phát triển của thị trường. Và các nhà đầu tư nữ cũng đang ngày càng chứng minh sự tự chủ trong tài chính cũng như khả năng đầu tư hiệu quả trên thị trường.

Trên thị trường chứng khoán, số lượng nhà đầu tư là nữ giới ngày càng nhiều hơn. Đơn cử như theo thống kê của công ty quản lý quỹ KIM Việt Nam, hiện tỷ lệ nữ giới trong số các nhà đầu tư của Quỹ KDEF lên đến 47%, một mức khá cao gần tương đương so với các nhà đầu tư là nam giới.

Trao đổi về vấn đề này trong Talk show Phố Tài chính (The Finance Street Talk Show) trên VTV8, bà Đỗ Minh Trang, Giám đốc Trung tâm Phân tích Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) đánh giá, các nhà đầu tư nữ đang ngày càng chứng minh sự tự chủ trong tài chính cũng như khả năng đầu tư hiệu quả trên thị trường, cũng như ngày càng có nhiều sự thay đổi để theo kịp sự phát triển của thị trường trong kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nền kinh tế tăng trưởng liên tiếp 3 quý đạt gần 8%, cứ quý sau lại cao hơn quý trước, bà đánh giá thế nào về nền kinh tế hiện nay?

B à Đỗ Minh Trang: ﻿ Như chúng ta đã thấy, mục tiêu tăng trưởng GDP của Chính phủ năm 2025 là 8,3%-8,5% và năm 2026 là 10%. Tính trong 9 tháng đầu năm 2025, GDP bình quân đang đang đạt 7,84%, như vậy để đạt mục tiêu 8,3% cho cả năm 2025 thì GDP quý IV/2025 phải đạt 9,7%.

Tôi cho rằng điều này khác thách thức, đặc biệt trong bối cảnh chúng ta phải đối mặt với thiên tai, bão lũ gần đây. Chính vì vậy, tôi cho rằng, mức tăng trưởng 8,0% là mức khả thi hơn cho năm 2025, tương ứng với GDP quý IV/2025 sẽ cần đạt 8,5%.

Phân tích sâu hơn về động lực tăng trưởng của GDP, chúng tôi thấy rằng, tăng trưởng chính của GDP trong 6 tháng đầu năm vẫn đến từ xuất nhập khẩu, sản xuất công nghiệp và đầu tư công. Trong khi đó, tiêu dùng và bán lẻ chưa thực sự khởi sắc.

Nhưng sang quý III thì động lực tăng trưởng đang chuyển dần sang đầu tư công. Tiêu dùng bán lẻ cũng phục hồi rõ ràng hơn trong tháng 8 và tháng 9, trong khi xuất nhập khẩu đang hơi chững lại do hiệu ứng thuế quan. Đối với đầu tư công thì hết 9 tháng chúng ta đã hoàn thành 55,7% kế hoạch cả năm, tăng 27,8%. Chính vì vậy, tôi kỳ vọng rằng GDP quý IV/2025 có thể đạt mức 8,5% nhờ đẩy mạnh đầu tư công để hoàn thành tiến độ giải ngân, đồng thời thực hiện các chính sách kích thích tiêu dùng.

Sau nhiều nỗ lực thì cuối cùng thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã được tổ chức FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, bà nhận định như thế nào về điều này?

B à Đỗ Minh Trang: ﻿ FTSE Russell đã công nhận thị trường chứng khoán Việt Nam được xếp hạng là thị trường mới nổi thứ cấp, với ngày hiệu lực là 21/9/2026, và phụ thuộc vào kết quả đánh giá vào tháng 3/2026 về việc liệu Việt Nam đã đạt đủ tiến triển trong việc tạo điều kiện cho các nhà môi giới toàn cầu tiếp cận thị trường hay chưa.

Đây là một thông tin tích cực đối với TTCK Việt Nam sau nhiều năm chờ đợi. Và với những nỗ lực gần đây của Chính phủ, chúng tôi cho rằng, kỳ đánh giá tháng 3/2026 sẽ chỉ là yếu tố kỹ thuật.

Và trong thời gian chờ đợi hiệu lực, chúng ta có 2 mốc cần quan tâm. Thứ nhất đó là mốc tháng 3/2026, là thời điểm các quỹ đầu tư chủ động phân bổ vốn vào các thị trường mới nổi bắt đầu có thể giải ngân vào TTCK Việt Nam (ước tính 3-7 tỷ USD trong 5 năm).

Mốc thứ 2 là vào tháng 9/2026, là thời điểm các quỹ đầu tư thụ động mô phỏng theo chỉ số ETF của thị trường mới nổi có thể giải ngân vào TTCK (600 triệu đến 1,5 tỷ USD trong khoảng 3-6 tháng).

Tuy nhiên, ngoại trừ dòng vốn thụ động sẽ tự động chảy vào, thì dòng vốn chủ động, với quy mô lớn hơn nhiều lần, sẽ quan tâm tới nhiều yếu tố khi quyết định đầu tư vào một thị trường, bao gồm khả năng tăng trưởng của nền kinh tế và các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán, rủi ro phá giá đồng nội tệ, và nền định giá có đủ hấp dẫn hay không.

Vì vậy, trong thời gian chờ đợi (6-12 tháng tới), chúng ta vẫn cần tập trung vào những yếu tố cơ bản của nền kinh tế Việt Nam và TTCK Việt nam. Tóm lại, thành công hiện tại chỉ là bước đầu tiên trong nỗ lực nâng hạng TTCK Việt nam trong giai đoạn 2025-2030. Chúng ta còn nhiều việc phải làm để chuẩn bị cho kỳ review tháng 3/2026, đồng thời hướng tới mục tiêu vào danh sách theo dõi của MSCI EM vào tháng 6/2026, từ đó hướng với việc nâng hạng lên MSCI EM vào năm 2030.

Trong thời gian qua, cơ cấu các nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán cũng đã có nhiều sự thay đổi về độ tuổi cũng như là về giới tính, bà nhận thấy người phụ nữ trong đầu tư thời gian qua như thế nào?

B à Đỗ Minh Trang: ﻿ Xét trên bối cảnh toàn bộ nền kinh tế, theo báo cáo của Grant Thornton, trên thị trường doanh nghiệp tầm trung, trong hai thập kỷ qua, tỷ lệ phụ nữ nắm giữ các vị trí quản lý cấp cao đã tăng từ 19,4% của năm 2024 lên 34,0% vào năm 2025.

Điều này="" phản="" ánh="" sự="" vươn="" lên="" của="" nữ="" giới="" trong="" các="" hoạt="" động="" kinh="" tế="" xã="" hội="" và="" hướng="" tới="" cơ="" cấu="" bình="" đẳng="" giới.="" phạm="" vi="" ngành="" tài="" chính="" ngân="" hàng,="" tỷ="" lệ="" thậm="" chí="" đã="" áp="" đảo.="" hầu="" hết="" hàng="" báo="" cáo="" nhân="" viên=""> 50%, một số ngân hàng như ACB, tỷ lệ này trên 60%. Trong báo cáo phát triển bền vững của các công ty chứng khoán, nhiều công ty cũng có tỷ lệ nhân viên nữ > 50%.

Ở cấp cao hơn, hiện tại chúng ta cũng đang có 3 lãnh đạo nữ cho 3 vị trí quan trọng của ngành tài chính và ngân hàng là NHNN, UBCK và VSDC. Chúng tôi cho rằng, vai trò của nữ giới trong thị trường tài chính ngày càng gia tăng là xu thế tất yếu, khi mà kiến thức tài chính và đầu tư của phụ nữ đang ngày càng được nâng cao.

Đi sâu hơn về số liệu nhà đầu tư chứng khoán, theo thống kê mới nhất của VSDC, hết tháng 9/2025, số lượng tài khoản chứng khoán đạt khoảng 10,99 triệu tài khoản, hoàn thành mục tiêu đến 2030 của Chiến lược phát triển TTCK.

Tuy không có báo cáo chi tiết về độ tuổi và giới tính của các NĐT chứng khoán, tuy nhiên, bằng quan sát từ tệp khách hàng của ACBS, chúng tôi thấy rằng, tỷ lệ nhà đầu tư là phụ nữ đang ngày càng gia tăng. Mặc dù mức độ quan tâm của NĐT nữ chủ yếu tập trung ở chứng khoán cơ sở. Trong khi nhà đầu tư nam giới sẽ quan tâm tới các sản phẩm phức tạp hơn, ví dụ như phái sinh, chứng quyền có đảm bảo.

Vậy trong thời gian tới khi đất nước đang trong giai đoạn mới, tăng trưởng mạnh mẽ, cũng như thị trường chứng khoán đã được nâng hạng, nhà đầu tư nữ nên có chiến lược đầu tư như thế nào cho hiệu quả?

B à Đỗ Minh Trang: ﻿ Chất xúc tác lớn nhất từ câu chuyện nâng hạng thị trường là sự kỳ vọng của nhà đầu tư vào dòng vốn mới của khối ngoại sau khi thị trường được nâng hạng.

Bao gồm thứ nhất là dòng tiền thụ động từ các quỹ ETF giao dịch theo chỉ số FTSE EM và thứ hai là dòng tiền từ các quỹ chủ động tập trung đầu tư vào các thị trường mới nổi như tôi đã trao đổi ở trên.

Tuy nhiên, dù có thể khác biệt về phương pháp đầu tư, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào TTCK Việt Nam sẽ quan tâm vào các yếu tố như khả năng mua cổ phiếu, triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế, ngành và doanh nghiệp trong trung và dài hạ, mức độ mất giá của đồng tiền nội tệ và nền định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam khi so sánh với các TTCK tương đương.

Vì vậy, chúng tôi cho rằng, những cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa lớn và còn room ngoại, có triển vọng kết quả kinh doanh tốt, cũng như nền định giá phù hợp sẽ được hưởng lợi kép trong câu chuyện nâng hạng.

Đó là cổ phiếu của các ngành như ngân hàng và bán lẻ . Hai nhóm ngành này có khả năng duy trì lợi nhuận ổn định, đi cùng với sự phát triển của nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người. Vì vậy phù hợp với tầm nhìn trung và dài hạn.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu ngành bất động sản và chứng khoán vẫn còn cơ hội tăng trong ngắn hạn (quý 4/2025-2026) nhờ triển vọng ghi nhận lợi nhuận từ sự phục hồi của thị trường bất động sản và sự tăng trưởng vượt bậc của TTCK cả về thanh khoản và điểm số.

Như vậy trong bối cảnh thị trường được nâng hạng,nhóm ngành nào sẽ tiềm năng mà các nhà đầu tư phái đẹp nên quan tâm, theo bà?

B à Đỗ Minh Trang: ﻿ Thực tế, mục tiêu chung của tất cả các nhà đầu tư chứng khoán là tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, phong cách đầu tư sẽ rất khác nhau, ảnh hưởng bởi kiến thức tài chính, khẩu vị rủi ro, độ tuổi và giới tính…

Theo truyền thống Á đông, phụ nữ thường đóng vai trò “tay hòm chìa khóa” trong gia đình. Vì vậy thường ưu tiên tích trữ và bảo vệ tài sản, ưa thích sự ổn định nhiều hơn là các quyết định đầu tư mạo hiểm, để cố gắng đạt tỷ suất sinh lời cao nhất. Vì vậy, khẩu vị rủi ro cũng thường thấp hơn so với nam giới.

Căn cứ trên đặc tính của giới này, chúng tôi cho rằng chiến lược đầu tư phù hợp đối với phụ nữ nói chung, theo chúng tôi nên là, thứ nhất là mua cổ phiếu theo hướng tích sản, lựa chọn các cổ phiếu tốt, tăng trưởng dài hạn ổn định, đi cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế, và mua đều đặn, thường xuyên trong thời gian dài. Nguồn tiền để mua có thể là các khoản tiền nhàn rỗi tiết kiệm được sau khi trừ đi chi phí sinh hoạt và các loại quỹ dự phòng khác.

Thứ hai là nên có danh mục đầu tư theo hướng cân bằng, với mục tiêu lợi nhuận cao hơn so với lãi suất tiết kiệm trong thời gian dài. Nếu chỉ là danh mục cổ phiếu thì tập trung vào các cổ phiếu ngành ngân hàng, bán lẻ, tiện ích thiết yếu, có dòng tiền cổ tức đều đặn.

Cao hơn là nếu quy mô tài sản đủ lớn, có thể xây dựng danh mục tài sản lỏng bao gồm tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu doanh nghiệp tốt, cổ phiếu và vàng. Hoặc tìm kiếm các phân khúc BĐS tầm trung có dòng tiền cho thuê > 4% và vẫn có dư địa hưởng lợi từ phát triển hạ tầng.