Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường làm Bí thư phường Long Biên

Sáng 10/8, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Theo quyết định, ông Nguyễn Phi Thường, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Long Biên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Biên được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau khi sáp nhập Sở Xây dựng với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, người thay vị trí ông Nguyễn Phi Thường làm Giám đốc Sở Xây dựng là ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương. Sở Xây dựng có các Phó Giám đốc gồm các ông: Đào Duy Phong, Trần Hữu Bảo, Đỗ Việt Hải, Luyện Văn Phương, Trương Hải Long, Trần Quang Tuyên, Nguyễn Bá Nguyên, Đào Minh Tâm.

Ông Nguyễn Phi Thường.

Ông Nguyễn Phi Thường sinh năm 1971 tại Hà Nội.

Năm 2011, Ông Nguyễn Phi Thường làm Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco).

Đến tháng 6/2016, Ông Nguyễn Phi Thường là Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Transerco

Từ tháng 9/2018, Ông Nguyễn Phi Thường được điều động, giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện Ứng Hòa cũ (Hà Nội). Từ tháng 12/2020, ông giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Tháng 11/2022, ông Nguyễn Phi Thường được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.

Tháng 2/2025, ông Nguyễn Phi Thường được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, sau khi đơn vị này sáp nhập với Sở Giao thông Vận tải.