Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giám đốc từng giả chết Phạm Ngọc Nông ra đầu thú

11-08-2025 - 16:55 PM | Xã hội

Với danh nghĩa Giám đốc của một Công ty TNHH đo đạc và khảo sát, Phạm Ngọc Nông đã lừa đảo tổng cộng gần 2,1 tỷ đồng của nhiều người dân.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã vận động thành công Phạm Ngọc Nông (42 tuổi, trú tại phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) ra đầu thú. Nông nguyên là Giám đốc Công ty TNHH đo đạc, khảo sát T.V.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên (nay là Công an tỉnh Đắk Lắk) đã khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ năm 2019 - 2022 tại Thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên (nay là phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk), khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Nông về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Giám đốc từng giả chết Phạm Ngọc Nông ra đầu thú- Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Ngọc Nông đến cơ quan chức năng xin đầu thú (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Bị can Phạm Ngọc Nông bị cáo buộc có hành vi gian dối nhận làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 3 hộ dân với tổng số tiền 2,1 tỷ đồng. 

Quá trình điều tra vụ án, bị can đã bỏ trốn khỏi địa phương nơi cư trú nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên (cũ) đã ra Quyết định truy nã đặc biệt.

Phạm Ngọc Nông là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có phương thức, thủ đoạn lẩn trốn tinh vi, thường xuyên di chuyển, che giấu thông tin liên lạc, các mối quan hệ gia đình và xã hội để đối phó, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. 

Ngoài ra, theo thông tin trên tờ VTC News, Phạm Ngọc Nông từng dựng hiện trường giả tự tử để che mắt và lẩn trốn cơ quan chức năng.

Trước sự quyết tâm, kiên trì vận động, thuyết phục của lực lượng chức năng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 2/8, đối tượng Phạm Ngọc Nông đã tự nguyện ra trình diện cơ quan chức năng sau hơn 2 tháng liên tục trốn tránh, di chuyển qua các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Vụ đánh bạc 107 triệu USD tại khách sạn Pullman: Yêu cầu 4 bị can bỏ trốn ra đầu thú

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tạm giữ hình sự Nguyễn Viết Đông

Tạm giữ hình sự Nguyễn Viết Đông Nổi bật

Tạm giữ hình sự Võ Văn Nhật Quang

Tạm giữ hình sự Võ Văn Nhật Quang Nổi bật

CLIP: Hiện trường vụ tai nạn lao động khi thi công đường cao tốc khiến 2 người tử vong

CLIP: Hiện trường vụ tai nạn lao động khi thi công đường cao tốc khiến 2 người tử vong

16:55 , 11/08/2025
Tài xế dừng ô tô trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn để xuống sông câu cá

Tài xế dừng ô tô trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn để xuống sông câu cá

16:35 , 11/08/2025
Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất giải thể trường Quốc tế Mỹ AISVN

Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất giải thể trường Quốc tế Mỹ AISVN

16:06 , 11/08/2025
Nút giao Vành đai 3 với cao tốc TP.HCM - Long Thành trước ngày thông xe

Nút giao Vành đai 3 với cao tốc TP.HCM - Long Thành trước ngày thông xe

15:46 , 11/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên