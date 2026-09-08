Giám đốc VCCorp Network: Công khai nhiều thông tin chưa chắc đã minh bạch

Sáng 7/9, Hội nghị KOL toàn quốc lần thứ II - KOL Summit 2026 chính thức diễn ra tại Thiskyhall Sala (TP.HCM) với chủ đề “KOL với hành trình kiến tạo niềm tin số”, thông điệp “Viral có tâm - Ảnh hưởng có tầm”. Sự kiện quy tụ hơn 1.500 khách mời, trong đó có hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL/KOC cùng hơn 200 đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị trong hệ sinh thái số.

Trong buổi sáng, KOL Summit 2026 mở đầu với 2 phiên chuyên đề diễn ra song song, gồm “AI, thông tin sai lệch và khủng hoảng niềm tin” và “Ảnh hưởng số và tương lai sáng tạo”.

Các phiên thảo luận tập trung vào những vấn đề đang đặt ra với người có ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung trong môi trường số, từ kiểm chứng thông tin, AI, deepfake đến trách nhiệm, bản quyền và hoạt động hợp tác với thương hiệu. Tại phiên chuyên đề 2 “Ảnh hưởng số và tương lai sáng tạo”, các diễn giả tập trung vào những yêu cầu mới với người có ảnh hưởng, từ bản quyền, tiêu chí hợp tác với thương hiệu đến trách nhiệm trong quá trình sáng tạo và phát hành nội dung.

Trong đó, tọa đàm “Đối thoại đa bên về bảo vệ và phát triển hoạt động của người có ảnh hưởng trong môi trường số” do bà Bùi Việt Hà - Giám đốc Đối ngoại và Quan hệ công chúng Tập đoàn Yeah1 - điều phối, với sự tham gia của các khách mời đến từ lĩnh vực pháp lý, quản lý nghệ sĩ, sáng tạo nội dung và truyền thông nhận về nhiều sự quan tâm. Tại đây, các diễn giả cùng trao đổi về đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm pháp lý, minh bạch quảng cáo và cách người sáng tạo xây dựng sức ảnh hưởng trên môi trường số.

Toa đàm “Đối thoại đa bên về bảo vệ và phát triển hoạt động của người có ảnh hưởng trong môi trường số”

Đặt vấn đề về tính minh bạch trong quá trình tiếp nhận thông tin, bà Bùi Việt Hà cho rằng người dùng hiện nay có thể gặp khó khăn trong việc phân biệt đâu là nội dung được chia sẻ tự nhiên và đâu là nội dung có yếu tố thương mại, đâu là sản phẩm do con người tạo ra và đâu là nội dung có sự can thiệp của AI. Từ đó, bà đặt câu hỏi về khoảng trống minh bạch hiện nay cũng như những thông tin tối thiểu mà công chúng cần được biết khi tiếp nhận nội dung trên môi trường số.

Chia sẻ vấn đề này, ông Trần Hoàng - Giám đốc VCCorp Network, đơn vị sở hữu 8 trang thông tin điện tử lớn và hệ thống social media với hơn 60 triệu người theo dõi - cho rằng khoảng trống lớn hiện nay không nằm ở việc thiếu thông tin mà ở sự nhầm lẫn giữa “công khai” và “minh bạch”.

Ông Trần Hoàng - Giám đốc VCCorp Network.

Clip: Chia sẻ của ông Trần Hoàng - Giám đốc VCCorp Network về vấn đề minh bạch.

Theo ông, một nội dung có thể công khai rất nhiều thông tin nhưng chưa chắc đã minh bạch nếu những thông tin quan trọng bị che khuất hoặc được trình bày theo cách khiến người tiếp nhận khó nhận diện bản chất vấn đề. Từ đó, ông cho rằng cần xác định rõ những thông tin tối thiểu mà người dùng có quyền được biết khi tiếp nhận nội dung trên mạng xã hội.

Đó là: “Cái đầu tiên là quan hệ lợi ích. Người dùng cần được biết sản phẩm này có phát sinh quan hệ thương mại nào không, có được nhãn hàng tài trợ hay không, đây là bài đăng để link mua bán như thế nào và quan hệ giữa KOL với nhãn hàng xuất hiện trong video này là gì, có phải quan hệ thương mại hay không.

Cái thứ hai là vai trò của KOL khi họ quảng bá sản phẩm. Họ đang đánh giá với tư cách một người dùng bình thường hay tư cách chuyên gia, chuyên gia xét về chuyên môn, kỹ thuật? Hay bản chất họ chỉ là một diễn viên, một phát ngôn viên đang đọc lại thông tin của nhãn hàng và sử dụng hình ảnh của mình để quảng bá cho sản phẩm, mà không có thông tin về sản phẩm đấy.

Cái thứ ba là căn cứ của các tuyên bố xuất hiện trong các bài đăng về sản phẩm. Nếu nói sản phẩm được chuyên gia giới thiệu, thì phải rõ chuyên gia nào, bao giờ, và có chứng nhận hay không. Hoặc nếu nói một sản phẩm đảm bảo bạn mọc tóc 100 sau 7 ngày sử dụng chẳng hạn, thì phải biết điều này đã được kiểm nghiệm bởi trung tâm nào, trên bao nhiêu người và tỷ lệ thành công là bao nhiêu.

Cái thứ tư là sự can thiệp của AI. Ngoài việc gắn nhãn đây là nội dung AI, cũng cần làm rõ AI được sử dụng ở đâu, can thiệp vào phần nào. Bởi vì khả năng hiện tại của AI có thể tạo ra những kết quả rất hoàn chỉnh, thậm chí tự tạo cả một video. Nếu không nói rõ sản phẩm được tạo ra bởi AI thì nhiều người có thể tin đó là thật.

Thứ 5 và cũng là cuối cùng là lưu vết. Những nội dung này đã được chỉnh sửa ra sao giữa KOL và nhãn hàng? Nếu có sự không đồng nhất về việc đưa thông tin thì người dùng cũng cần được biết.”

Chia sẻ của ông Trần Hoàng tại sự kiện gây chú ý.

Những trao đổi tại tọa đàm cũng cho thấy câu chuyện xây dựng niềm tin trên môi trường số không chỉ đặt lên vai người sáng tạo, mà cần sự tham gia của cả nhãn hàng, agency, nền tảng và cơ quan quản lý. Bên cạnh việc mỗi KOL chủ động kiểm chứng thông tin, minh bạch trong quảng cáo và chịu trách nhiệm với nội dung mình chia sẻ, các diễn giả cũng đặt vấn đề về sự cần thiết của những tiêu chuẩn chung để các bên có cơ sở cùng thực hiện.

Một trong những hướng được đề cập là xây dựng cơ sở dữ liệu và cơ chế đánh giá mức độ uy tín của KOL, KOC và nhãn hàng, qua đó giúp các bên có thêm thông tin trước khi hợp tác. Đây cũng được xem là một hướng tiếp cận nhằm tạo ra môi trường hoạt động minh bạch hơn cho người sáng tạo, đồng thời giúp người dùng có thêm cơ sở khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội.

Các vấn đề được đặt ra tại phiên thảo luận cho thấy khi sức ảnh hưởng trên mạng xã hội ngày càng lớn, yêu cầu về minh bạch, trách nhiệm và khả năng kiểm chứng thông tin cũng ngày càng rõ ràng. Đây cũng là những nội dung xuyên suốt KOL Summit 2026, hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái sáng tạo nội dung phát triển cùng với niềm tin của công chúng.