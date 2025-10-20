Giảm kỷ lục 95 điểm, vốn hóa mất hơn 400.000 tỷ đồng: Chuyện gì đang xảy ra với chứng khoán Việt Nam?

Áp lực bán mạnh đè nặng, thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch đầu tuần với nhiều kỷ lục được xác lập. VN-Index đóng cửa với mức giảm 95 điểm (-5,47%) qua đó lùi xuống dưới 1.636 điểm. Đây là mức giảm mạnh nhất lịch sử của VN-Index tính theo số tuyệt đối. Phiên giảm trên 5% gần nhất của VN-Index diễn ra vào đầu tháng 4, khi thị trường chịu tác động tiêu cực từ thông tin Mỹ áp thuế đối ứng. Cùng với đó, vốn hóa toàn thị trường bị “thổi bay” hơn 412.000 tỷ đồng, còn khoảng 7,1 triệu tỷ.

Áp lực bán mạnh đẩy gần 652 mã giảm điểm, trong đó có đến gần 150 cổ phiếu giảm sàn. Thanh khoản đẩy lên cao kỷ lục với giá trị khớp lệnh trên HoSE vượt 50.300 tỷ đồng, khối lượng khớp lệnh đạt gần 1,7 tỷ cổ phiếu. Tính chung trên cả 3 sàn, giá trị giao dịch lên đến hơn 53.200 tỷ đồng.

Theo ông Đỗ Bảo Ngọc – Phó Giám đốc Chứng khoán Kiến Thiết thị trường đã phát đi tín hiệu suy yếu từ cuối tuần trước do những lo ngại về rủi ro nợ xấu trong hệ thống ngân hàng toàn cầu và những vấn đề giữa Mỹ và Trung Quốc.

Bên cạnh đó, những thông tin về hoạt động trái phiếu của một số doanh nghiệp lớn cũng thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Dù phần lớn các đơn vị liên quan đã đưa ra thông tin khắc phục, nhưng trong bối cảnh tâm lý chung không còn quá hưng phấn, những thông tin này vô tình trở thành chất xúc tác đẩy nhà đầu tư vào trạng thái phòng thủ.

Ngoài yếu tố tâm lý và thông tin, kỹ thuật thị trường cũng đóng vai trò quan trọng trong phiên lao dốc này. Thị trường đã trải qua giai đoạn dài tăng điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm ngân hàng, chứng khoán. Khi thị trường đạt vùng giá cao, tỷ lệ sử dụng margin cũng tăng lên mức căng thẳng. Việc các cổ phiếu trụ bất ngờ quay đầu đã khiến hàng loạt tài khoản rơi vào trạng thái “call margin”. Hiện tượng giải chấp lan rộng trong phiên chiều khiến lực bán bị đẩy lên mức cực đại, khiến chỉ số chung đồng loạt lao dốc mạnh.

Theo chuyên gia, việc VN-Index đồng loạt đánh mất ba đường trung bình MA10, MA20 và MA50 cho thấy xu hướng ngắn hạn đã chính thức đảo chiều sang giảm. Trong quán tính giảm mạnh như hiện tại, không loại trừ khả năng thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh thêm một vài phiên trước khi tìm được điểm cân bằng.

Tuy nhiên, xét trên bình diện dài hạn, các yếu tố nền tảng từng giúp thị trường tăng trưởng vẫn chưa thay đổi. Triển vọng nâng hạng thị trường, kỳ vọng phục hồi kinh tế cùng các chỉ báo vĩ mô tích cực vẫn được duy trì. Do đó, có thể xem đợt điều chỉnh lần này chủ yếu đến từ tâm lý và yếu tố kỹ thuật, hơn là phản ánh sự thay đổi về chất trong triển vọng thị trường.

Ông Đỗ Bảo Ngọc cho rằng với tốc độ điều chỉnh quá nhanh, thị trường có thể sớm xuất hiện lực cầu bắt đáy và thiết lập mặt bằng cân bằng mới quanh vùng 1.550 đến 1.600 điểm. Lịch sử cho thấy những phiên giảm sâu như hiện tại thường chỉ kéo dài 1 đến 2 phiên, sau đó là sự nhập cuộc của dòng tiền giá thấp nhắm vào các mã cơ bản tốt bị chiết khấu mạnh.

Trong bối cảnh thị trường bị bán tháo trên diện rộng, chuyên gia nhận định đây có thể là cơ hội cho những nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt. Việc giảm giá mạnh đang tạo ra mặt bằng định giá hấp dẫn ở nhiều cổ phiếu có nền tảng tốt và kết quả kinh doanh tích cực. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần giữ được sự bình tĩnh, tránh hành động theo cảm xúc và nên giải ngân từng phần, tập trung vào các mã có tiềm năng dài hạn rõ ràng.