Giảm mật độ dân số, bỏ diện tích tối thiểu trong quy hoạch đô thị

Chính phủ ban hành Nghị định số 34/2026/NĐ-CP ngày 22/01/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.



Điều kiện mật độ dân số giảm xuống còn 300 người/km²

Nghị định số 34/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 7 Nghị định số 178/2025/NĐ-CP quy định về các trường hợp lập quy hoạch chung đô thị theo hướng mở rộng căn cứ pháp lý và nới một số điều kiện: giảm ngưỡng mật độ dân số (tối thiểu 300 người/km² so với quy định trước đó là tối thiểu 500 người/km²), bỏ quy định diện tích tối thiểu với đô thị mới đồng thời tăng tính linh hoạt trong xác định phạm vi quy hoạch.

Đáng chú ý, Nghị định 34 đã bãi bỏ quy định về diện tích tối thiểu đối với đô thị mới. Thay vào đó, phạm vi quy hoạch được xác định linh hoạt dựa trên địa giới đơn vị hành chính cấp xã và định hướng trong quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia hoặc quy hoạch vùng/tỉnh.

Linh hoạt trong quy hoạch phân khu

Nghị định số 34/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 8 về các trường hợp lập quy hoạch phân khu theo hướng mở rộng phạm vi điều chỉnh, bao quát nhiều loại hình khu vực và không quy định cứng về quy mô diện tích. Cụ thể:

Trước đây, quy mô diện tích lập quy hoạch thường bị giới hạn bởi các con số cụ thể (như dưới 200 ha cho một số trường hợp), thì nay Nghị định 34 đã loại bỏ các giới hạn này. Thay vào đó, khu chức năng theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 3 Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn có quy mô diện tích do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định theo yêu cầu quản lý phát triển hoặc xác định có mục tiêu, yêu cầu đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo pháp luật về xây dựng.

Theo Bộ Xây dựng, Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 178/2025/NĐ-CP đã cụ thể hóa các nội dung được quy định tại Luật số 144/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2025, phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, các quy định về phân quyền, phân cấp trong hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn đã ban hành.

Đồng thời, hoàn thiện quy định pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn để khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu đổi mới tư duy lập pháp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đáp ứng các yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...