Giảm sức mua thực phẩm, hoa quả đắt hàng dịp nghỉ lễ

Hai ngày nay, lượng người tiêu dùng đến chợ Cầu Trắng, thành phố Sơn La giảm gần một nửa so với ngày thường. Theo các tiểu thương ở đây, các mặt hàng như thịt lợn, thịt bò ế ẩm hơn, chợ buổi sáng còn đông người, buổi chiểu rất ế ẩm và chủ yếu mua lẻ.

Chị Vũ Thị Thơm, bán thực phẩm tại chợ cho biết: "Mới nghỉ 2 ngày lễ nhưng các mặt hàng tiêu thụ đều chậm, bán được ít lắm, trước nhập 20 kg giờ chỉ bán được 15 kg mà vẫn ế hàng".

Tại chợ 7/11 cũng vắng vẻ người mua, riêng khu vực bán hàng hoa quả, nhất là mặt hàng mận lại nhộn nhịp khách mua. Khách ít lấy lẻ mà thường mua từ 10-50 kg về làm quà.

Các mặt hàng thực phẩm vắng người mua hơn ngày thường.

Chị Nguyễn Thanh Hương, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: "Tôi lên đây chơi thấy chợ rất nhiều mận và rất là thích và đã mua về làm quà cho gia đình và bạn bè và tôi cũng thấy nhiều khách du lịch cũng mua mận về".

Chị Cà Thị Diên, ở bản Giảng Lắc, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La cho biết, do dịp này mọi người đi về quê tăng; lượng khách du lịch ghé chợ mua mận về làm quà nhiều nên mấy ngày nay chị Viêng nhập hàng tăng lên gấp đôi, gấp ba so với trước. Giá mận hậu loại 1 giao động từ 50-60.000đ/kg và tăng giá từng ngày do chưa vào chính vụ thu hoạch; mận cơm có giá từ 7.000-15.000đ/kg nhưng bán chậm hơn mận hậu vì loại mận này đã chín.

Mận hậu và mận cơm là mặt hàng được nhiều người mua về làm quà.

Người bán hàng phấn khởi vì mận bán đắt hàng. Mận cơm cuối vụ chín đỏ; mận hậu vào đầu mùa thu hoạch.

"So với những ngày trước thì mấy hôm nay số lượng mận bán được gấp đôi, gấp ba, mận hậu tiêu thụ được nhiều hơn, mận tam hoa bán chậm và rẻ hơn. Mận hậu giờ đang là đầu mùa nên tôi phải đi mua gom từng vườn, vườn nào nhiều thì mua được 50kg/ngày" - chị Diên cho biết.