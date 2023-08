Gián xuất hiện trong cơm nắm, cổ phiếu công ty Nhật Bản có lúc mất gần 10% giá trị trong phiên giao dịch đầu tuần

Ảnh minh họa!

Tuy nhiên, kết thúc phiên giao dịch, mức giảm của cổ phiếu Warabeya Nichiyo Holdings Co. chỉ còn 4,4%. Công ty cho biết họ đang thu hồi toàn bộ các sản phẩm có liên quan từ nhà máy ở Omiya, nơi sản xuất ra cuộc cơm nắm có con gián.

Bê bối với công ty bắt đầu khi một video lan tràn trện mạng xã hội ngày 4/8, ghi lại hình ảnh nắm cơm chứa vật thể giống con gián ngay tại một cửa hàng tiện lợi Seven Eleven ở Nhật Bản. Nắm cơm do Warabeya, một công ty chủ yếu làm cơm hộp chế biến sẵn, sản xuất. Đây là sản phẩm ăn liền khá đắt khách tại Seven Eleven của Nhật BẢn.

Mặt dù Nhật Bản nổi tiếng với sự sạch sẽ nhưng thời gian gần đây, người ta phát hiện nhiều vụ việc ô nhiễm thực phẩm làm chấn động cả nước. Hồi đầu năm, nhà hàng sushi băng chuyền nổi tiếng của Nhật Bản phải vật lộn giải quyết hiện tượng được mô tả là “khủng bố sushi”, trong đó những thực khách liếm món ăn trước khi để chúng lại trên băng chuyền.

Tham khảo: Bloomberg