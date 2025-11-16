Giăng bẫy giao dịch đồng tiền ảo Spin theo mô hình đa cấp, chiếm đoạt 12 tỉ đồng

Ngày 16-11, tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị này đang mở rộng điều tra một nhóm tổ chức giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản.

Một đối tượng liên quan trong đường dây giao dịch tiền ảo bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 5-2025, Nguyễn Văn X. (trú phường Từ Liêm, TP Hà Nội) biết trên thị trường giao dịch tiền điện tử xuất hiện mô hình thu hút tiền của người đầu tư. Đối tượng X. nảy sinh ý định tạo ra đồng tiền điện tử Spin (là đồng tiền do X. nghĩ ra và tự đặt tên), vật phẩm mới (viết tắt là NFT) và lập một website giao dịch tiền điện tử, NFT dưới hình thức mua bán tiền điện tử theo hệ thống kinh doanh đa cấp.

Với mỗi cấp bậc, người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng, tiền thưởng từ chính kết quả đầu tư của mình và của những cấp dưới tối đa lên đến 16 tầng. Với thủ đoạn trên, nhóm của X. đã thu lợi bất chính khoảng 12 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 6 người về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên, điều tra, mở rộng.