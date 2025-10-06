Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giang Văn Tuyên đã ra đầu thú tại Hà Nội

06-10-2025 - 15:40 PM | Xã hội

Công an Hà Nội đã vận động đối tượng truy nã Giang Văn Tuyên ra đầu thú về tội Cướp tài sản.

Theo hồ sơ, Tuyên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm ngày 23/7 về tội Cướp tài sản. 

Giang Văn Tuyên đã ra đầu thú tại Hà Nội- Ảnh 1.

Đối tượng Giang Văn Tuyên (Ảnh: Công an Hà Nội).

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hoàng Mai phát hiện thông tin đối tượng nên tiến hành vận động Tuyên đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 

Đến hồi 20h ngày 3/10, Giang Văn Tuyên đã đến Công an phường đầu thú.

Hiện Công an phường Hoàng Mai đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP theo để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bắt tạm giam Đinh Văn Đăng sinh năm 1984

Bắt tạm giam Đinh Văn Đăng sinh năm 1984 Nổi bật

Tin mới nhất về cơn bão số 11: Khi nào Hà Nội bắt đầu mưa to?

Tin mới nhất về cơn bão số 11: Khi nào Hà Nội bắt đầu mưa to? Nổi bật

Tổng Bí thư: Biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Tổng Bí thư: Biểu quyết giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

15:19 , 06/10/2025
"Hà Nội mưa to gây ngập lụt, học sinh phải đi học", ngành Khí tượng thủy văn nói gì?

"Hà Nội mưa to gây ngập lụt, học sinh phải đi học", ngành Khí tượng thủy văn nói gì?

15:03 , 06/10/2025
Đóng BHXH đủ 24 năm, nhiều người bất ngờ khi biết số lương hưu thực nhận mỗi tháng

Đóng BHXH đủ 24 năm, nhiều người bất ngờ khi biết số lương hưu thực nhận mỗi tháng

14:46 , 06/10/2025
Góc khuất của 'đế chế' Hoàng Hường: Còn tiềm ẩn dấu hiệu 'Rửa tiền' và 'Trốn thuế'?

Góc khuất của 'đế chế' Hoàng Hường: Còn tiềm ẩn dấu hiệu 'Rửa tiền' và 'Trốn thuế'?

14:30 , 06/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên