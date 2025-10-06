Giang Văn Tuyên đã ra đầu thú tại Hà Nội

Theo hồ sơ, Tuyên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm ngày 23/7 về tội Cướp tài sản.

Đối tượng Giang Văn Tuyên (Ảnh: Công an Hà Nội).

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hoàng Mai phát hiện thông tin đối tượng nên tiến hành vận động Tuyên đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến hồi 20h ngày 3/10, Giang Văn Tuyên đã đến Công an phường đầu thú.

Hiện Công an phường Hoàng Mai đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP theo để xử lý theo quy định của pháp luật.