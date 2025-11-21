Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, nữ ca sĩ này vẫn mãi là "bạch nguyệt quang" của bao thế hệ người hâm mộ.

Thùy Chi (Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1990 tại Hải Dương) là một trong những giọng ca được yêu mến nhất Vpop nhờ chất giọng trong trẻo, cao vút và giàu cảm xúc. Cô xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, theo học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chuyên ngành piano, và từng được định hướng trở thành một nhạc công hơn là ca sĩ. Thế nhưng, chính những bản thu mộc mạc thời Yahoo! 360 và blog cá nhân đã đưa tên tuổi Thùy Chi đến gần công chúng từ rất sớm.

Cô nổi lên như “giọng ca của tuổi học trò” với những ca khúc được yêu thích rộng rãi như Giấc Mơ Trưa, Hè Cuối, Xe Đạp, Bèo Dạt Mây Trôi … Dù tần suất hoạt động không dày đặc, không PR rầm rộ, không scandal, Thùy Chi vẫn duy trì sức hút đặc biệt nhờ kỹ thuật thanh nhạc vững vàng, cách hát trong sáng và cảm xúc tinh tế.

Giảng viên âm nhạc đại học quân đội được ví như “bạch nguyệt quang”, U40 chạm đỉnh nhan sắc- Ảnh 1.

Thùy Chi nổi lên như “giọng ca của tuổi học trò” với những ca khúc được yêu thích rộng rãi như Giấc Mơ Trưa, Hè Cuối, Xe Đạp, Bèo Dạt Mây Trôi…

Nhiều năm qua, Thùy Chi luôn được xem như một “tượng đài thanh xuân” hay “bạch nguyệt quang” của thế hệ 8c-9x, với những giai điệu đầy hoài niệm trở thành “gối đầu giường” đối với học sinh, sinh viên. Cô là một trong số ít ca sĩ có lượng fan trung thành chủ yếu nhờ giọng hát trong trẻo và những bản thu phòng mộc mạc. Từ giai đoạn 2018-2023, Thùy Chi dần “mở rộng cửa” hơn với công chúng, xuất hiện nhiều hơn trên các chương trình truyền hình, các sân khấu lớn, đồng thời thực hiện nhiều dự án hợp tác với các nghệ sĩ trẻ như Trúc Nhân, Đức Phúc, Hoàng Dũng…

Những màn kết hợp trong Một Cú Lừa hay phiên bản mới Cả Một Trời Thương Nhớ cho thấy Thùy Chi sẵn sàng làm mới phong cách, từ cách xử lý giọng hát đến hình ảnh trình diễn. Không còn là cô ca sĩ e ấp đứng sau piano, Thùy Chi giờ đây tự tin, linh hoạt và mạnh dạn thử nghiệm những hướng đi âm nhạc mới.

Giảng viên âm nhạc đại học quân đội được ví như “bạch nguyệt quang”, U40 chạm đỉnh nhan sắc- Ảnh 2.

Thùy Chi giờ đây tự tin, linh hoạt và mạnh dạn thử nghiệm những hướng đi âm nhạc mới

Khoảng ba năm trước, Thùy Chi giữ vị trí top 1 trending với MV Hơn Em Chỗ Nào . Trước đó, cô từng gây chú ý khi tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ với vai Tí Nâu. Tiếp đến, tại Rap Việt mùa 4, Thùy Chi và Nhật Hoàng đã cùng nhau chinh phục top 1 trending với bản hit Anh Đã Làm Gì Đâu, giữa thời điểm thị trường nhạc Việt sôi động với nhiều sản phẩm mới và sức nóng từ các gameshow, concert.

Giảng viên âm nhạc đại học quân đội được ví như “bạch nguyệt quang”, U40 chạm đỉnh nhan sắc- Ảnh 3.

Thuỳ Chi gây chú ý khi tham gia Ca Sĩ Mặt Nạ

Sau khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Thùy Chi nhận lời làm giảng viên thanh nhạc cho trẻ em tại một trung tâm nghệ thuật ở Hà Nội. Với tài năng bẩm sinh và tinh thần học hỏi không ngừng, cô gặt hái thành công trong vai trò giảng viên. Ngoài ra, cô cũng từng là giảng viên chuyên ngành piano tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Không chỉ được ngưỡng mộ về giọng hát, Thùy Chi còn khiến công chúng xuýt xoa vì ngoại hình ngày càng thăng hạng. Nhiều khán giả nhận xét cô đẹp hơn, phong thái tự tin, năng lượng tràn đầy. Sự thay đổi vóc dáng, giảm cân giúp Thùy Chi dễ dàng chinh phục nhiều kiểu trang phục và lên hình sắc nét hơn. Ở tuổi 35, nữ ca sĩ vẫn rạng rỡ và trẻ trung, giữ vững sức hút với người hâm mộ.

Giảng viên âm nhạc đại học quân đội được ví như “bạch nguyệt quang”, U40 chạm đỉnh nhan sắc- Ảnh 4.

Giảng viên âm nhạc đại học quân đội được ví như “bạch nguyệt quang”, U40 chạm đỉnh nhan sắc- Ảnh 5.

Ở tuổi 35, nữ ca sĩ ngày càng xinh đẹp và rạng rỡ, nhan sắc chạm đỉnh cao

Theo Bạch Khởi

Phụ nữ mới

