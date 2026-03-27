Giảng viên đại học tay trắng xây đế chế nội y trị giá hơn 20.000 tỷ đồng: Cú rẽ bị coi điên rồ nhưng thay đổi hoàn toàn vận mệnh!

Chú thích ảnh

Từ giảng viên đại học đến “ông trùm nội y” - cú rẽ hướng từng bị cho là điên rồ

Sinh năm 1962 tại Tô Châu (TQ), Trương Dung Minh lớn lên trong một vùng quê sông nước. Ngay từ nhỏ, ông đã có “máu kinh doanh” trong người. Khi bạn bè còn mải chơi, cậu bé Trương đã biết bắt lươn ngoài đồng, sáng hôm sau đem ra chợ bán để kiếm tiền tiêu vặt.

Những đồng tiền nhỏ không làm thay đổi cuộc sống, nhưng cảm giác tự kiếm được tiền bằng sức lao động lại để lại dấu ấn sâu sắc. Sau này, chính ông cũng thừa nhận: “Khả năng kinh doanh có lẽ đã nằm sẵn trong gen của mình”.

Tuy nhiên, con đường mà ông lựa chọn ban đầu lại hoàn toàn khác. Trương Dung Minh theo học ngành luyện kim, hóa học tại một trong những trường kỹ thuật hàng đầu Trung Quốc, sau đó tiếp tục học cao học và trở thành giảng viên đại học.

Ông Trương Dung Minh

Ở thời điểm cuối những năm 1980, đó là một công việc đáng mơ ước khi vừa ổn định, có địa vị và được xã hội tôn trọng. Nhưng chính trong giai đoạn này, “bản năng kinh doanh” của ông bắt đầu trỗi dậy.

Ông bắt đầu làm thêm bằng cách sản xuất các dụng cụ cắt phủ lớp và tận dụng kiến thức chuyên môn của mình. Từ nghiên cứu, sản xuất đến bán hàng, giao hàng, ông đều tự làm. Có thời điểm, ông phải tự mình vác gần 100kg hàng hóa đi giao cho khách.

Đây là bước khởi đầu giúp ông có “đồng vốn đầu tiên”, nhưng cũng là lúc ông nhận ra một điều quan trọng: nếu chỉ đi theo con đường giảng dạy, ông sẽ không bao giờ tạo ra đột phá.

Bước ngoặt thực sự đến vào năm 1991, khi ông tình cờ tiếp cận một loại vật liệu mới. Đây là loại vật liệu có khả năng “ghi nhớ” hình dạng và tự trở lại trạng thái ban đầu sau khi bị uốn cong.

Trong khi nhiều người chỉ nhìn thấy ứng dụng công nghiệp, Trương Dung Minh lại nhìn ra một cơ hội rất khác đó là dùng nó để làm gọng áo ngực.

Thời điểm đó, thị trường nội y Trung Quốc gần như phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản. Sản phẩm chất lượng cao gần như không có, trong khi nhu cầu của phụ nữ ngày càng tăng.

Ông bắt tay vào nghiên cứu và phát triển thành công loại gọng áo ngực từ hợp kim này. Nhưng sản phẩm làm ra lại… không ai mua. Không có nhà máy nào tin vào một “giảng viên kỹ thuật” đi bán đồ lót nữ.

Cơ hội chỉ xuất hiện khi một nhà máy may mặc bên bờ phá sản tìm đến ông. Trương Dung Minh quyết định góp công nghệ để tiếp quản nhà máy, một quyết định đầy rủi ro nhưng cũng là cơ hội.

Khó khăn lúc này không chỉ nằm ở thị trường, mà còn ở tiền vốn. Không có tài sản thế chấp, ông bị ngân hàng từ chối, buộc phải gõ cửa từng người quen để vay mượn, chắt chiu từng khoản nhỏ, gom đủ khoảng 800.000 NDT (hơn 3 tỷ đồng) để khởi nghiệp.

Nhưng áp lực không dừng ở tài chính. Lựa chọn của ông còn đi ngược lại chuẩn mực xã hội lúc bấy giờ: một người đàn ông, lại là giảng viên đại học, bước vào ngành nội y nữ khiến cho không ít người nhìn bằng ánh mắt hoài nghi, coi là không đứng đắn.

Nhưng Trương Dung Minh không giải thích mà ông chỉ làm. Năm 1993, thương hiệu Aimer chính thức ra đời. Ngay từ đầu, ông đã chọn một hướng đi khác biệt: không làm sản phẩm giá rẻ, mà xây dựng thương hiệu nội y cao cấp.

Chiếc áo ngực đầu tiên của Aimer có giá 49 NDT (hơn 186 nghìn đồng) trong khi chi phí sinh hoạt trung bình hàng tháng khi đó chỉ khoảng 195 NDT (hơn 743 nghìn đồng). Một mức giá bị xem là quá cao.

Nhưng thị trường đã trả lời thay ông. Aimer nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, trở thành thương hiệu số 1 tại Bắc Kinh, vượt qua cả các thương hiệu nước ngoài. Doanh thu từng đạt mốc 1 tỷ NDT/năm (hơn 38 nghìn tỷ đồng) và đến năm 2021, công ty chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán.

Cửa hàng đầu tiên của thương hiệu Aimer ở ​​Sydney (Úc)

Mất gần 30 năm, Trương Dung Minh biến một nhà máy bên bờ phá sản thành tập đoàn niêm yết, sở hữu hàng chục công ty con, hơn 1.000 cửa hàng bán lẻ cùng hơn 400 bằng sáng chế công nghệ.

Năm 2025, ông lọt danh sách người giàu Hurun với khối tài sản khoảng 5,3 tỷ NDT (hơn 20.000 tỷ đồng)

3 điều thay đổi cuộc đời và thử thách lớn nhất ở tuổi 64

Nhìn lại hành trình của Trương Dung Minh, có thể thấy thành công của ông không đến từ may mắn, mà bắt nguồn từ những lựa chọn rất rõ ràng. Và quan trọng hơn, là cách ông kiên trì theo đuổi chúng đến cùng.

Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã cho thấy một tư duy khác biệt. Từ việc bắt lươn kiếm tiền, đến sau này nhìn ra tiềm năng của hợp kim nhớ hình để ứng dụng vào gọng áo ngực, Trương Dung Minh luôn có khả năng nhận ra cơ hội trong những điều tưởng chừng rất bình thường.

Ông không chạy theo những thị trường đã đông đúc, mà tìm kiếm khoảng trống, nơi ít người chú ý, nhưng lại ẩn chứa tiềm năng lớn. Chính điều này giúp ông tạo ra lợi thế ngay từ điểm xuất phát, thay vì phải lao vào cạnh tranh trực diện.

Nhưng nhìn ra cơ hội mới chỉ là bước đầu. Điều khiến ông khác biệt nằm ở cách ông hành động sau đó. Quyết định rời bỏ công việc giảng viên đại học để bước vào ngành nội y - một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, không chỉ là bước ngoặt nghề nghiệp, mà còn là một canh bạc lớn.

Tài liệu kỹ thuật về gọng và đai dưới áo ngực của ông

Không vốn, không hậu thuẫn, lại chịu áp lực từ định kiến xã hội, nhưng ông vẫn theo đuổi đến cùng. Khi không vay được ngân hàng, ông tìm đến bạn bè. Khi sản phẩm chưa được thị trường chấp nhận, ông tiếp tục thử nghiệm. Ông không dành thời gian để giải thích hay thuyết phục người khác, mà chọn cách chứng minh bằng kết quả.

Tuy nhiên, sự kiên định của Trương Dung Minh không đồng nghĩa với bảo thủ. Ngay từ đầu, ông lựa chọn xây dựng Aimer theo hướng cao cấp, tập trung vào chất lượng và trải nghiệm, thay vì chạy theo giá rẻ. Nhưng khi thị trường thay đổi, ông cũng buộc phải đối mặt với những thách thức mới.

Từ khoảng năm 2015, xu hướng tiêu dùng bắt đầu dịch chuyển rõ rệt. Phụ nữ không còn ưu tiên sự nâng đỡ hay yếu tố gợi cảm, mà hướng đến sự thoải mái, nhẹ nhàng.

Áo ngực không gọng dần trở thành xu hướng chủ đạo. Các thương hiệu mới nhanh chóng nắm bắt điều này và phát triển mạnh mẽ, trong khi Aimer vốn gắn với dòng sản phẩm truyền thống bắt đầu chững lại.

Doanh thu suy giảm, lợi nhuận đi xuống, sản phẩm từng là thế mạnh dần mất sức hút. Ở tuổi 64, Trương Dung Minh phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong sự nghiệp: làm thế nào để một thương hiệu lâu năm có thể thích nghi trong một thị trường đã thay đổi hoàn toàn.

Khác với nhiều doanh nhân chọn cách né tránh, ông thẳng thắn thừa nhận những vấn đề tồn tại và bắt đầu điều chỉnh. Aimer được tái cấu trúc theo hướng linh hoạt hơn: đẩy mạnh nghiên cứu sản phẩm mới, mở rộng sang các dòng đồ thể thao, đồ mặc nhà, đồng thời tăng tốc ở kênh bán hàng online và tìm kiếm cơ hội tại thị trường quốc tế.

Đặc biệt, ông nhìn nhận rõ vai trò ngày càng lớn của các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội trong việc tiếp cận người tiêu dùng trẻ, những người đang định hình lại toàn bộ thị trường.

Ở tuổi mà nhiều người chọn giữ an toàn, Trương Dung Minh lại tiếp tục thay đổi. Và có lẽ, thử thách lớn nhất của ông lúc này không còn là khởi nghiệp từ con số 0, mà là làm mới chính mình khi đã ở trên đỉnh cao quá lâu.