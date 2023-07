Giao dịch đất nền vẫn trầm lắng

Bên cạnh đó, lượng tin đăng bán bất động sản cũng giảm đến 44%. Dữ liệu này phần nào phản ánh nguồn cung và lực cầu bất động sản đều đang đối diện nhiều thách thức trước tình hình khó khăn chung của thị trường.

Tuy nhiên, trong báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản về các xu hướng nửa cuối năm 2023 của Batdongsan.com.vn, 61% người tham gia khảo sát có dự định mua bất động sản trong một năm tới.

Theo báo cáo của Cushman & Wakefield (C&W) – một công ty dịch vụ bất động sản, tại Hà Nội, trong quý I/2023 không có nguồn cung nhà liền thổ mới. Tuy nhiên, nguồn cung đã được cải thiện trong quý II với 102 căn được mở bán, nhưng vẫn giảm 92% so với cùng kỳ năm trước.

Những dự án có lượng tiêu thụ quý này đều là những dự án có pháp lý đầy đủ, hạ tầng đồng bộ và đa dạng tiện ích. Chính vì vậy, thị trường đã từng bước có giao dịch trở lại với lượng tiêu thụ trong quý II ghi nhận thanh khoảng được 48 căn, tăng 37% so với quý trước nhưng vẫn giảm 96% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện đa số các chủ đầu tư vẫn giữ nguyên giá nhưng đồng thời cũng đưa ra các chính sách bán hàng ưu đãi theo tiến độ thanh toán. Tuy nhiên, do khan hiếm dự án cao cấp và sự đóng góp của các dự án mới nằm ở khu vực vùng ven Hà Nội có mức giá thấp hơn đã kéo giá sơ cấp trung bình nhà liền thổ toàn thị trường quý II/2023 giảm 44% so với quý trước và giảm 39% so với cùng kỳ năm trước, đạt 4.150 USD/m2.