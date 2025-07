Giao dịch một phân khúc BĐS tại Đà Nẵng bất ngờ tăng 30%

Theo đơn vị này, nguồn cung căn hộ sơ cấp tại Đà Nẵng và vùng phụ cận tăng 19% so với cùng kỳ, tập trung tại Đà Nẵng (cũ). Tp. Huế và Quảng Nam (cũ) tiếp tục khan hiếm dự án mở bán mới. Trong đó, Q. Hải Châu và Q. Sơn Trà thuộc Đà Nẵng (cũ) dẫn đầu, chiếm gần 76% tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường.

Đáng chú ý, sức cầu thị trường tăng, đạt 55% tổng nguồn cung sơ cấp, phần lớn ghi nhận tại các dự án mở bán mới trong quý tại Q. Hải Châu (cũ). Trong quý có hơn 2.600 căn hộ ra thị trường thì có gần 1.500 căn được tiêu thụ, tăng 30% so với cùng kì năm ngoái. Con số này là đáng chú ý trong quý 2/2025.

Tiêu thụ căn hộ Đà Nẵng tăng 30% so với cùng kì năm ngoái. Nguồn: DKRA Consulting

Theo DKRA Consulting, thị trường căn hộ xuất hiện tình trạng bất cân xứng nguồn cung giữa các phân khúc. Theo đó, nguồn cung căn hộ hạng A và hạng sang chiếm đến khoảng 77% tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường.

Ngoài việc giá bán các dự án mới liên tục neo ở mức cao do hầu hết định vị ở phân khúc cao cấp, hạng sang. Mặt bằng chung giá thứ cấp nhìn chung không có nhiều biến động so với Q1/2025. Thanh khoản thị trường thứ cấp tiếp tục đà hồi phục, ghi nhận tăng nhẹ 2% – 6% so với quý trước.

Dự báo của đơn vị này, nguồn cung căn hộ mới trong quý 3/2025 được kỳ vọng sẽ tăng cao, dao động trong khoảng 1.500 - 2.500 căn, tập trung chủ yếu tại Đà Nẵng (cũ). Phân khúc căn hộ hạng A tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn cung mới đưa ra thị trường, phân bổ tập trung khu vực Quận Hải Châu (cũ) và Sơn Trà (cũ).

Sức cầu thị trường tiếp tục duy trì đà hồi phục tuy nhiên khó có nhiều bứt phá. Thanh khoản sơ cấp lẫn thứ cấp khó có sự đột biến trong ngắn hạn. Tuy nhiên, thị trường được kỳ vọng sẽ có nhiều động lực phát triển mới khi Nghị quyết về việc thành lập Trung tâm hành chính quốc tế được thông qua, góp phần thúc đẩy tiềm năng của thị trường bất động sản khu vực.