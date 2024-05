Giao dịch nhà thấp tầng tại phía Nam tăng gấp 21 lần

Theo báo cáo về thị trường bất động sản TPHCM và vùng phụ cận trong tháng 4/2024 của DKRA, với phân khúc căn hộ, nguồn cung mới tăng mạnh đạt 1.597 căn, gấp 3,8 lần so với tháng trước và gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, nguồn cung mới tập trung tại TPHCM, Bình Dương và Long An, các tỉnh giáp ranh còn lại không ghi nhận nguồn cung mới mở bán trong tháng. Tại Bình Dương nguồn cung và lượng tiêu thụ đạt lần lượt 80% và 71% so với toàn thị trường, trong đó phần lớn đến từ một dự án mở bán tại TP. Dĩ An.

Nguồn DKRA.

Theo DKRA, các chính sách chiết khấu thanh toán nhanh, kéo giãn kỳ hạn thanh toán, quà tặng mở bán,... tiếp tục được phần lớn chủ đầu tư áp dụng nhằm kích cầu thị trường. Mặt bằng giá bán sơ cấp lẫn thứ cấp không có nhiều biến động, thanh khoản thị trường tập trung ở những dự án có pháp lý hoàn thiện, tiến độ xây dựng nhanh chóng, tạo niềm tin nơi người mua.

Đối với phân khúc nhà phố/biệt thự, nguồn cung mới nhà phố - biệt thự TPHCM và vùng phụ cận đạt mức tăng tích cực đạt 184 căn, tăng gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2023 và khoảng 12,3 lần so với tháng trước. Trong đó, Bình Dương chủ lực chiếm 97% nguồn cung mới trong tháng. Các khu vực như Long An, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu duy trì tình trạng khan hiếm dự án mở bán mới.

Nguồn DKRA.

Sức cầu thị trường có nhiều cải thiện so với thời điểm đầu năm, lượng tiêu thụ đạt 63 căn, gấp 21 lần so với cùng kỳ. Trong đó, khoảng 95% giao dịch mới phát sinh tại Bình Dương.

DKRA cho biết, mặt bằng giá sơ cấp không có nhiều biến động so với lần mở bán trước đó. Các chính sách kéo giãn tiến độ thanh toán, ưu đãi khách hàng thân thiết, hỗ trợ ngân hàng,... được áp dụng rộng rãi nhằm tăng thanh khoản. Dự kiến trong những tháng tiếp theo, thị trường duy trì đà tăng trưởng tích cực cả về nguồn cung và lượng tiêu thụ. Trong đó, các địa phương quen thuộc như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, TPHCM,... tiếp tục dẫn dắt thị trường.