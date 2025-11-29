Giáo sư cơ khí mạnh nhất lịch sử: Được cả nước coi là bảo vật quốc gia, 10 phút xuất hiện góp phần thúc đẩy kinh tế

G-DRAGON vừa được hãng truyền thông DongA vinh danh là Nhân vật của năm - và anh đã chứng minh 2025 là năm của mình. Quay trở lại sau 7 năm, G-DRAGON (Kwon Jiyong) không chỉ hạ nhiệt mà còn liên tục vượt lên kỷ lục của chính mình. Ngoài danh xưng "ông hoàng Kpop" không thể thay thế, G-DRAGON còn mở rộng phạm vi ảnh hưởng, trở thành đại diện của Hàn Quốc. Năm 2025 chứng kiến Kwon Ji-yong trở thành hình mẫu hiếm hoi của Kpop: một nghệ sĩ vừa được giới học thuật trọng vọng, vừa là biểu tượng văn hóa cấp quốc gia, vừa là nhân tố ngoại giao có thể tạo ra tác động kinh tế chỉ bằng vài phút xuất hiện.

G-DRAGON được bổ nhiệm vai trò Đại sứ APEC 2025. Tại Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025 diễn ra tại Hàn Quốc, G-Dragon là nghệ sĩ Kpop duy nhất bước vào không gian ngoại giao cấp cao nơi quy tụ lãnh đạo 21 nền kinh tế lớn nhất khu vực. Với Kpop làm điểm tựa, Hàn Quốc đẩy sức mạnh văn hóa lên một tầng cao mới, và G-DRAGON là đại diện xứng đáng nhất.

Khoảnh khắc GD xuất hiện trên sân khấu tiệc chiêu đãi tối 31/10 chỉ kéo dài 10 phút nhưng đủ để truyền thông quốc tế viết về Gyeongju, cố đô lịch sử phủ sóng toàn cầu. Anh trình diễn POWER, Home Sweet Home, Drama với đúng phong cách “übermensch”: năng lượng, tôn vinh nghệ thuật đương đại và thấm đẫm bản sắc Hàn. Việc tặng các nhà lãnh đạo APEC chiếc lightstick DAY-G BONG phiên bản khảm xà cừ khiến văn hóa fandom hiện đại kết hợp nhuần nhuyễn với thủ công truyền thống, một màn quảng bá tinh tế đến mức trở thành case-study của ngành văn hóa Hàn Quốc.

Hiệu ứng “G-DRAGON” còn chạm tới đời sống xã hội. Cuối năm 2024, phần bình luận dưới video sân khấu MAMA của GD biến thành “phòng chat lớn nhất lịch sử Hàn Quốc”. Video dài 14 phút 17 giây thu về hơn 132.000 bình luận chỉ sau 10 ngày đăng tải, nơi người Hàn không bàn về idol mà dùng khu vực bình luận như một diễn đàn quốc dân bình luận về toàn bộ chủ đề xã hội. Hiếm có nghệ sĩ nào khiến một video giải trí trở thành nơi công dân thảo luận, điều này chỉ xảy ra dưới tên G-DRAGON.

Kwon Jiyong bước vào giới học thuật với tư cách Giáo sư Thỉnh giảng ngành Cơ khí tại KAIST (Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc). Quyết định này không phải chiêu PR, mà là chiến lược chính thức của KAIST nhằm kết hợp khoa học, AI với văn hóa đại chúng. Dự án âm nhạc phát sóng vào vũ trụ qua vệ tinh KAIST, trong đó bài Home Sweet Home và hình ảnh iris của anh được truyền ra ngoài không gian đánh dấu khoảnh khắc hiếm hoi nghệ thuật đại chúng chạm vào công nghệ vũ trụ. G-DRAGON không còn chỉ là nghệ sĩ; anh là giao điểm giữa nghệ thuật, khoa học và tương lai.

Sau 31 năm cống hiến cho nghệ thuật, từ khi còn là sao nhí lên sóng truyền hình, G-DRAGON nhận Huân chương Văn hóa Hạng Okgwan - một trong năm hạng Huân chương Văn hóa của Hàn Quốc ở tuổi 37. GD trở thành idol Kpop đầu tiên và là nghệ sĩ trẻ nhất nhận vinh dự này. Tuyên bố từ Chính phủ Hàn Quốc đủ rõ ràng: những đóng góp của anh vượt khỏi biên giới âm nhạc, đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa Hallyu và củng cố hình ảnh quốc gia. Trong bài phát biểu, G-DRAGON nói về “giấc mơ đẹp”, một lời nhắc rằng dù không biết tương lai sẽ ra sao, trái tim biết mơ sẽ luôn khiến cuộc sống tỏa sáng.

Übermensch World Tour 2025 là minh chứng cho vị thế biểu tượng toàn cầu của G-DRAGON. Tour diễn mở màn tại sân vận động Goyang với 60.000 vé bán hết trong tích tắc, cháy vé từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Pháp,... đến Việt Nam, tạo doanh thu hàng trăm triệu đô. 5 đêm diễn tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) thu hút 116.000 người, hai đêm tại Hà Nội cán mốc gần 100.000 khán giả. Sắp tới, G-DRAGON sẽ kết tour bằng 3 đêm encore tại Seoul, Hàn Quốc. Sau nửa năm miệt mài, dự kiến Übermensch World Tour sẽ là tour diễn solo có quy mô khủng nhất Kpop. Những sân vận động lớn nhất châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ, Úc đều được lấp đầy. Übermensch không chỉ là tour diễn, nó là tuyên ngôn sự trở lại mạnh mẽ của G-DRAGON.

Không ngoa khi nói G-DRAGON chính là giáo sư cơ khí "mạnh nhất lịch sử". Như GS. Song Kwang-Seob - Học giả Luật & Nhà phê bình Văn học nhận định, quyền lực của G-DRAGON không nằm ở danh xưng hay mệnh lệnh, mà ở khả năng truyền cảm hứng - thứ sức mạnh mềm mà bất kỳ ngành công nghiệp nào cũng khao khát. G-DRAGON cuốn hút giới trẻ toàn cầu bằng tư duy sáng tạo, phong cách riêng và sức lan tỏa văn hóa mà không ai có thể sao chép. Vì điều này, Hàn Quốc gọi G-DRAGON là “bảo vật quốc gia”.