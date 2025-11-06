Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Theo chuyên gia, 3 thực phẩm bị hư hỏng này có thể chứa độc tố gây hại cho sức khỏe, tổn thương gan, thận và thậm chí làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Hầu hết chúng ta đều đã từng rơi vào trường hợp mở tủ lạnh hoặc tủ bếp ra và phát hiện thực phẩm xuất hiện những đốm mốc trắng, xanh hoặc xám ít nhất một lần trong đời. Một số người sẽ tiết kiệm và cắt bỏ phần mốc, hỏng để tiếp tục tiêu thụ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc cắt bỏ phần mốc, hỏng và tiếp tục tiêu thụ có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau.

Giáo sư, tiến sĩ Brad Reisfeld, chuyên nghiên cứu về độc chất học tại Mỹ, cho biết: “Cắt bỏ phần mốc không đảm bảo an toàn, bởi nhiều loại nấm có thể phát triển sâu vào phần thực phẩm tưởng chừng như còn nguyên”.

Chuyên gia cảnh báo rằng thực phẩm mốc, đặc biệt là 3 thực phẩm dưới đây, có thể gây hại cho sức khỏe nhiều hơn mọi người tưởng tượng.

1. Thịt bị hỏng hoặc mốc

Thịt là thực phẩm dễ bị phân hủy, ôi thiu. Thịt bị hỏng là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Giáo sư Reisfeld cảnh báo mọi người tuyệt đối không nên tiêu thụ thịt có dấu hiệu bị hỏng như thịt nhớt, thịt chuyển màu xanh, nâu hoặc có mùi hôi.

Chuyên gia giải thích rằng khi bị hỏng, thịt tiết ra các hóa chất có thể gây ngộ độc, buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy,...

Thịt bị hỏng cũng có nguy cơ cao bị nhiễm các loại vi khuẩn như E coli, Campylobacter jejuni, Salmonella, Clostridium botulinum,... Các loại vi khuẩn này có thể sản sinh ra độc tố gây ngộ độc hoặc các bệnh đường tiêu hóa nghiêm trọng.

“Khi nhận thấy thịt có dấu hiệu hư hỏng, mọi người hãy vứt bỏ ngay lập tức để đảm bảo an toàn sức khỏe”, vị chuyên gia nói.

Giáo sư Mỹ tiết lộ 3 loại thực phẩm chứa độc tố, có thể gây ung thư: Nếu thấy phải vứt bỏ ngay!- Ảnh 1.

Thịt bị hỏng, ôi thiu có thể chứa vi khuẩn E coli. (Ảnh minh hoạ)

2. Trái cây bị nấm mốc

Theo giáo sư Reisfeld, bị bầm dập và được bảo quản trong môi trường ẩm, nấm mốc có thể phát triển nhanh chóng, tạo ra độc tố nấm mốc mycotoxin. Tiếp xúc với độc tố nấm mốc qua đường ăn uống, hít phải có thể gây ngộ độc, dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như tổn thương gan, thận,...

Ngoài ra, nấm mốc xanh Penicillium expansum - thường xuất hiện trên táo, lê, anh đào hay đào bị mốc, hỏng cũng có thể sản sinh ra độc tố patulin. Ở liều lượng lớn, patulin co thể patulin thậm chí có thể gây tổn thương cho các cơ quan chính như thận, gan, đường tiêu hóa và hệ miễn dịch.

Chuyên gia khuyến cáo: “Nấm mốc có thể tạo thành cách sợi nấm lan rộng vào ruột của các loại hoa quả nhưng mắt thường không nhìn thấy. Do đó, khi thấy trái cây bị hỏng, tốt nhất mọi người nên vứt bỏ”.

Giáo sư Mỹ tiết lộ 3 loại thực phẩm chứa độc tố, có thể gây ung thư: Nếu thấy phải vứt bỏ ngay!- Ảnh 2.

Trái cây bị mốc có thể chứa chất độc hại, gây tổn thương gan, thận. (Ảnh minh hoạ)

3. Ngũ cốc và bánh mì bị mốc

Bánh mì hay ngũ cốc mốc là thường được nhiều người tiếc rẻ và tiếp tục sử dụng nhưng theo các nhà khoa học, đây là sai lầm nghiêm trọng.

Ngũ cốc và bánh mì bị mốc có thể tồn tại độc tố aflatoxin. Tiếp xúc nhiều lần với aflatoxin có thể gây tổn thương gan và thậm chí làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan - đặc biệt đối với những người có các yếu tố nguy cơ như nhiễm viêm gan B.

“Nếu thấy các loại ngũ cốc hoặc bánh mì bị mốc, đổi màu hay có mùi lạ, hãy vứt bỏ ngay”, chuyên gia cảnh báo.

Giáo sư Mỹ tiết lộ 3 loại thực phẩm chứa độc tố, có thể gây ung thư: Nếu thấy phải vứt bỏ ngay!- Ảnh 3.

Bánh mì, ngũ cốc bị mốc có thể chứa aflatoxin. (Ảnh minh hoạ)

Theo các chuyên gia y tế, việc “tiếc của” khi thấy thực phẩm bị mốc có thể khiến mọi người phải trả giá đắt bằng sức khỏe. Nấm mốc trên thực phẩm không chỉ là vấn đề thẩm mỹ hay mùi vị mà còn tiềm ẩn nguy cơ chứa độc tố, có thể gây ngộ độc, tổn thương gan và thậm chí gây ung thư. Do đó, khi thấy các thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng, đặc biệt là thịt, ngũ cốc, bánh mì hoặc trái cây bị mốc, mọi người nên vứt bỏ ngay để bảo vệ sức khỏe.

10 thực phẩm nữ giới sợ "già nhanh" không bao giờ ăn nhiều dù mê đến mấy

Theo Mộc Miên

Thanh niên Việt

