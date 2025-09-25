Giao thông Đồng Nai sẽ "lột xác" thế nào khi 8 dự án hạ tầng nghìn tỷ này hoàn thành?

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng đối với 8 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đơn vị, địa phương đã báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng đối với 8 dự án gồm: đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa; đường ven sông Cái; các tuyến đường tỉnh 25B, 25C; cao tốc Bến Lức - Long Thành; đường Tài Lài - Trà Cổ; đường tỉnh 774B và đường tỉnh 761 (đường Xuân Bắc - Thanh Sơn).

Theo báo cáo, để triển khai thực hiện 8 dự án trên, tổng diện tích đất cần thu hồi hơn 240ha...

Đồng Nai đặt mục tiêu khởi công dự án đường tỉnh 761 vào cuối năm 2025

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông là yêu cầu cấp bách để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Các dự án đường Tài Lài - Trà Cổ, đường tỉnh 774B và đường Xuân Bắc - Thanh Sơn được triển khai đầu tư xây dựng nhằm tạo điều kiện cho người dân khu vực vùng sâu, vùng xa của tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị liên quan phải tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Mục tiêu đặt ra phải khởi công các dự án đường tỉnh 774B và đường tỉnh 761 vào cuối năm 2025.

Đối với các dự án đường tỉnh 25B, 25C và cao tốc Bến Lức - Long Thành, đây là các dự án phục vụ kết nối giao thông cho sân bay Long Thành. Do đó, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các dự án này cần cơ bản hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2025, đưa vào khai thác trong năm 2026, đồng bộ với thời điểm sân bay Long Thành giai đoạn 1 đưa vào khai thác.

Chính vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu công tác giải phóng mặt bằng cần phải được nỗ lực hoàn thành sớm, không để tình trạng chậm tiến độ kéo dài như thời gian qua.

Với dự án đường trục trung tâm Biên Hòa, hiện không còn vướng mắc, do đó phường Trấn Biên được yêu cầu cần sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án này.

Với dự án đường ven sông Cái, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với các phường Trấn Biên, Tam Hiệp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng. Phường Tam Hiệp tập trung cho công tác xét tái định cư cho các hộ dân trong vùng dự án.

Tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị nỗ lực để đến cuối tháng 11/2025, hoàn thành giải phóng mặt bằng ít nhất 30% diện tích để khởi công xây dựng phần tuyến đường của dự án đường ven sông Cái.