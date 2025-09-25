Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giao thông Đồng Nai sẽ "lột xác" thế nào khi 8 dự án hạ tầng nghìn tỷ này hoàn thành?

25-09-2025 - 09:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đồng Nai đang bước vào giai đoạn tăng tốc giải phóng mặt bằng cho hàng loạt công trình giao thông trọng điểm. Từ đường trục trung tâm Biên Hòa, đường ven sông Cái, các tuyến đường tỉnh 25B, 25C đến cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Tài Lài - Trà Cổ, đường tỉnh 774B và 761, tất cả đều được đặt trong lộ trình gấp rút nhằm kịp thời khởi công và về đích đúng hẹn.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà đã chủ trì làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng đối với 8 dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đơn vị, địa phương đã báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng đối với 8 dự án gồm: đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa; đường ven sông Cái; các tuyến đường tỉnh 25B, 25C; cao tốc Bến Lức - Long Thành; đường Tài Lài - Trà Cổ; đường tỉnh 774B và đường tỉnh 761 (đường Xuân Bắc - Thanh Sơn).

Theo báo cáo, để triển khai thực hiện 8 dự án trên, tổng diện tích đất cần thu hồi hơn 240ha...

Giao thông Đồng Nai sẽ "lột xác" thế nào khi 8 dự án hạ tầng nghìn tỷ này hoàn thành?- Ảnh 1.

Đồng Nai đặt mục tiêu khởi công dự án đường tỉnh 761 vào cuối năm 2025

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, việc đầu tư phát triển hạ tầng giao thông là yêu cầu cấp bách để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Các dự án đường Tài Lài - Trà Cổ, đường tỉnh 774B và đường Xuân Bắc - Thanh Sơn được triển khai đầu tư xây dựng nhằm tạo điều kiện cho người dân khu vực vùng sâu, vùng xa của tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị liên quan phải tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Mục tiêu đặt ra phải khởi công các dự án đường tỉnh 774B và đường tỉnh 761 vào cuối năm 2025.

Đối với các dự án đường tỉnh 25B, 25C và cao tốc Bến Lức - Long Thành, đây là các dự án phục vụ kết nối giao thông cho sân bay Long Thành. Do đó, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các dự án này cần cơ bản hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2025, đưa vào khai thác trong năm 2026, đồng bộ với thời điểm sân bay Long Thành giai đoạn 1 đưa vào khai thác.

Chính vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu công tác giải phóng mặt bằng cần phải được nỗ lực hoàn thành sớm, không để tình trạng chậm tiến độ kéo dài như thời gian qua.

Với dự án đường trục trung tâm Biên Hòa, hiện không còn vướng mắc, do đó phường Trấn Biên được yêu cầu cần sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án này.

Với dự án đường ven sông Cái, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với các phường Trấn Biên, Tam Hiệp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng. Phường Tam Hiệp tập trung cho công tác xét tái định cư cho các hộ dân trong vùng dự án.

Tỉnh Đồng Nai yêu cầu các đơn vị nỗ lực để đến cuối tháng 11/2025, hoàn thành giải phóng mặt bằng ít nhất 30% diện tích để khởi công xây dựng phần tuyến đường của dự án đường ven sông Cái.

Theo Thuý Hà

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Động lực cho tăng trưởng GDP 8,3%-8,5%

Động lực cho tăng trưởng GDP 8,3%-8,5% Nổi bật

Dự án 4.000 tỷ sẽ biến mảnh đất này thành trung tâm du lịch biển mới của khu vực Bắc Trung Bộ

Dự án 4.000 tỷ sẽ biến mảnh đất này thành trung tâm du lịch biển mới của khu vực Bắc Trung Bộ Nổi bật

BSR kiến nghị xây dựng cơ chế đặc thù cho dự án nâng cấp nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam

BSR kiến nghị xây dựng cơ chế đặc thù cho dự án nâng cấp nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam

18:27 , 24/09/2025
Bộ Xây dựng thông tin về "siêu dự án" đường sắt 187km, 7 tỷ USD kết nối Việt Nam - Trung Quốc

Bộ Xây dựng thông tin về "siêu dự án" đường sắt 187km, 7 tỷ USD kết nối Việt Nam - Trung Quốc

17:03 , 24/09/2025
Nút giao 3.400 tỷ chậm tiến độ, Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo 'nóng'

Nút giao 3.400 tỷ chậm tiến độ, Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo 'nóng'

16:50 , 24/09/2025
Chốt ngày xây hầm đường bộ 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chỉ mất 8 phút chinh phục 'vua đèo Tây Bắc'

Chốt ngày xây hầm đường bộ 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chỉ mất 8 phút chinh phục 'vua đèo Tây Bắc'

16:18 , 24/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên