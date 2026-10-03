Giao thông trên Vành đai 3 trên cao trước đề xuất bỏ làn khẩn cấp
Vành đai 3 trên cao hiện thường xuyên ùn tắc, lượng xe có thời điểm lên khoảng 122.000 xe/ngày đêm, gấp 8,1 lần thiết kế, gây áp lực lớn lên tuyến.
Việc điều chỉnh cần được đánh giá kỹ về an toàn giao thông trước khi triển khai, bởi bài toán đặt ra không chỉ là tăng thêm một làn xe mà còn phải bảo đảm khả năng xử lý nhanh khi xảy ra sự cố.
Theo Viên Minh/ VTC News
VTC News
Theo VTC News
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