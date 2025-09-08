Giàu đến đâu cũng đừng mua 4 thứ này qua mạng: Tưởng tiết kiệm nhưng thực tế ngược lại, còn hại sức khỏe

Trong thời đại mua sắm online, chỉ cần vài cú nhấp chuột là từ đồ gia dụng lớn như tủ lạnh, máy giặt, điều hòa cho đến những vật dụng nhỏ xíu như đôi đũa, lọ nước giặt… đều có thể nhanh chóng được giao tận cửa. Giá thành rẻ hơn so với siêu thị, lại kèm khuyến mãi hấp dẫn, khiến không ít người hình thành thói quen “mua gì cũng lên mạng tìm trước”.

Thế nhưng, theo cảnh báo từ các chuyên gia tiêu dùng và cơ quan quản lý chất lượng, có 4 loại sản phẩm nên hạn chế, tốt nhất là không nên đặt mua qua mạng. Bởi cái lợi về giá chưa chắc bù đắp nổi những rủi ro tiềm ẩn đối với sức khỏe cả gia đình, tưởng là tiết kiệm song thực tế còn gây lãng phí hơn.

1. Thớt tre, thớt gỗ ghép

Nhiều người thấy những chiếc thớt tre, thớt gỗ ghép được quảng cáo “chống mốc, dễ rửa, đẹp mắt” và có giá chỉ vài chục nghìn đồng nên mua về dùng. Nhưng ít ai biết, loại thớt này thường được ghép lại từ nhiều mảnh tre, mảnh gỗ vụn bằng keo công nghiệp. Loại keo này có thể chứa formaldehyde – một chất đã được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm gây ung thư cho người.

Khi thái, chặt, phần keo này dễ bong ra, ngấm dần vào thực phẩm. Thớt lại là vật dụng tiếp xúc trực tiếp với thức ăn hàng ngày, từ rau sống cho tới thịt cá, nên nguy cơ càng lớn. Chưa kể, thớt ghép có nhiều khe hở, chỉ sau vài lần rửa là nước đọng lại, sinh ra nấm mốc và vi khuẩn.

Khuyến nghị: Nếu muốn an toàn, người dùng hãy chọn thớt làm từ gỗ nguyên khối như gỗ xà cừ, gỗ nghiến, hoặc thớt nhựa chuyên dụng có chứng nhận an toàn thực phẩm. Giá cao hơn đôi chút nhưng dùng bền và yên tâm hơn.

2. Nước giặt giá rẻ

Một chai nước giặt bán trong siêu thị thường có giá từ 150.000 – 200.000 đồng, nhưng trên mạng nhiều gian hàng rao bán chỉ bằng một nửa. Thậm chí còn có loại “nước giặt siêu đặc” với giá vài chục nghìn cho cả can lớn.

Theo các chuyên gia hóa chất, những loại nước giặt trôi nổi này thường được pha loãng, thêm chất làm đặc nhân tạo để tạo cảm giác “đậm đặc”. Khả năng giặt sạch gần như không có, ngược lại còn chứa nhiều chất huỳnh quang và chất tẩy mạnh để quần áo trông trắng sáng tức thì. Những hóa chất này rất khó trôi hết sau khi xả, dễ gây dị ứng, mẩn ngứa, đặc biệt nguy hiểm cho da nhạy cảm của trẻ nhỏ.

Khuyến nghị: Người dùng nên mua nước giặt của thương hiệu uy tín, tại cửa hàng hoặc siêu thị lớn. Khi mua, chú ý thành phần ghi trên nhãn, tránh sản phẩm chứa quá nhiều hương liệu tổng hợp hoặc không ghi rõ tiêu chuẩn sản xuất.

3. Thuốc và thực phẩm chức năng

Các cơ quan chức năng từng phát hiện nhiều vụ thuốc giả, thuốc nhái, thuốc hết hạn được tuồn ra thị trường online. Một số loại thuốc vốn yêu cầu bảo quản ở nhiệt độ thấp, tránh ánh nắng, nhưng khi vận chuyển đường dài, điều kiện nhiệt độ không đảm bảo sẽ khiến hoạt chất bị biến chất, mất tác dụng, thậm chí trở nên độc hại.

Không ít trường hợp người bệnh tự mua thuốc giảm cân, thuốc an thần, hay thực phẩm chức năng “xách tay” qua mạng và phải nhập viện cấp cứu vì ngộ độc.

Khuyến nghị: Thuốc chỉ nên mua trực tiếp tại hiệu thuốc lớn, bệnh viện hoặc nhà thuốc trực tuyến đã được Bộ Y tế cấp phép. Người dùng tuyệt đối không ham rẻ với những quảng cáo “giảm giá tới 70%” trên các nền tảng thương mại điện tử.

4. Bộ dụng cụ ăn uống nhiều màu sắc giá rẻ

Đồ dùng ăn uống như bát, đĩa, cốc, thìa đầy màu sắc, lại được bán ra với giá rẻ hấp dẫn nhiều người dùng, đặc biệt là các bạn trẻ. Tưởng chừng vô hại nhưng thực tế những món đồ đó lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nhiều sản phẩm được quảng cáo là “sứ cao cấp”, “inox sáng bóng” nhưng thực chất:

- Đồ nhựa melamine rẻ tiền: Nếu dùng keo formaldehyde thay vì nhựa melamine chuẩn, khi gặp nhiệt độ cao sẽ giải phóng formaldehyde ra thức ăn.

- Đồ sứ phủ men màu: Lớp men vẽ sặc sỡ có thể chứa chì, cadimi – những kim loại nặng tích tụ trong cơ thể, gây hại gan, thận, thậm chí ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ của trẻ.

- Đồ inox không đạt chuẩn: Có thể bị pha thêm kim loại tạp, nhanh gỉ sét và thôi nhiễm kim loại nặng vào thức ăn.

Khuyến nghị: Người dùng nên ưu tiên chọn bộ đồ ăn bằng gốm sứ trắng tinh, không có hoa văn sặc sỡ, mua tại thương hiệu uy tín. Nếu dùng inox, cần kiểm tra có ký hiệu an toàn thực phẩm, đạt tiêu chuẩn GB4806.9-2023 (tiêu chuẩn quốc tế cho vật liệu tiếp xúc với thực phẩm).

Mua sắm trực tuyến rõ ràng mang lại nhiều tiện ích: Tiết kiệm thời gian, nhiều lựa chọn và thường có mức giá dễ chịu hơn so với cửa hàng truyền thống. Tuy nhiên, với những sản phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày, người tiêu dùng cần tỉnh táo hơn khi quyết định. Hãy luôn kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ, thành phần sản phẩm. Ưuu tiên lựa chọn những cơ sở bán hàng uy tín, có chính sách đổi trả và bảo hành rõ ràng. Chỉ một chút cẩn trọng, bạn vừa có thể tận hưởng lợi ích của mua sắm online, vừa tránh được tình huống “tiền mất tật mang” không đáng có.

