Giàu như Nguyễn Văn Chung?

Nguyễn Văn Chung đã có hơn 20 năm miệt mài sáng tác. Kho tàng ca khúc của anh trải rộng từ nhạc trẻ, nhạc tình yêu, nhạc thiếu nhi, nhạc Cách mạng, cảm hứng quê hương đất nước cho đến nhạc gia đình. Chỉ cần điểm qua vài cái tên quen thuộc, khán giả thế hệ 8x, 9x có thể lập tức nhớ đến như: Đêm Trăng Tình Yêu (GMC), Vầng Trăng Khóc (Nhật Tinh Anh x Khánh Ngọc), Tình Yêu Mang Theo (Nhật Tinh Anh), Mộng Thủy Tinh (Khánh Ngọc), Con Đường Mưa, Pha Lê Tím (Cao Thái Sơn), Bay Giữa Ngân Hà (Nam Cường), Ngôi Nhà Hoa Hồng (Quang Vinh x Bảo Thy), Chiếc Khăn Gió Ấm (Khánh Phương), Mùa Đông Không Lạnh (Akira Phan), Em Luôn Ở Trong Tâm Trí Anh (The Men)… Toàn bộ những ca khúc này không chỉ là đỉnh cao trong sự nghiệp ca sĩ thể hiện, mà còn trở thành những “huyền thoại phòng karaoke”, được người Việt hát xuyên suốt nhiều năm qua.

Nhạc của Nguyễn Văn Chung làm nên sự nghiệp cho nhiều ngôi sao 8x

Trong sự nghiệp sáng tác đa dạng ấy, Nhật Ký Của Mẹ được xem là bản hit để đời. Ca khúc do Hiền Thục thể hiện năm 2012 đã trở thành biểu tượng tình mẫu tử, là một phần ký ức âm nhạc của nhiều thế hệ. Bước vào kỷ nguyên concert quốc gia bùng nổ, Nguyễn Văn Chung tiếp tục để lại dấu ấn mới với Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình trong album cùng tên do Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện. Đặc biệt, trong cao điểm cả đất nước hướng về Đại lễ, Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình đã cán mốc hơn 6 tỷ lượt nghe trên các nền tảng, được biểu diễn tại Đại lễ 30/4, trở thành ca khúc đại diện cho lòng yêu nước của thế hệ trẻ.

Nguyễn Văn Chung tiếp tục để lại dấu ấn mới với Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình

Với gia tài âm nhạc đồ sộ bao gồm hàng trăm bản hit và ca khúc phổ biến, Nguyễn Văn Chung sở hữu nguồn thu nhập ổn định và đáng ngưỡng mộ, chủ yếu đến từ tác quyền. Anh nằm trong top nhạc sĩ có thu nhập bản quyền cao nhất tại Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC). Mỗi quý, anh có thể thu về trung bình 300-500 triệu đồng, tương đương 1,2-2 tỷ đồng mỗi năm. Nhật Ký Của Mẹ vẫn là tác phẩm mang lại nhiều tiền tác quyền nhất, nhưng chính sự đa dạng và độ phổ biến của kho nhạc đã giúp anh sống thoải mái mà không cần phụ thuộc vào nguồn thu nào khác.

Ngoài tác quyền, Nguyễn Văn Chung còn có thêm thu nhập từ việc bán bản quyền quốc tế, viết nhạc quảng cáo, hòa âm phối khí, tham gia talkshow, gameshow. Điển hình như năm 2015, Casa Musica (Đức) từng mua bản quyền Nhật Ký Của Mẹ với giá 5.000 USD (gần 90 triệu đồng). Nguồn kinh tế vững chắc giúp anh không chịu áp lực tài chính, từ đó có thể toàn tâm toàn ý với việc sáng tác.

Nguồn kinh tế vững chắc giúp Nguyễn Văn Chung không chịu áp lực tài chính

Theo cập nhật mới nhất từ nguồn tin trong ngành, mỗi đơn "đặt hàng" nhạc của Nguyễn Văn Chung có giá 500 triệu đồng cho 1 ca khúc. Tuy nhiên, đây cũng là mức không cố định bởi sẽ tùy thuộc vào thỏa thuận của Nguyễn Văn Chung với nghệ sĩ. Điển hình như khi làm album Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình cùng Nguyễn Duyên Quỳnh, ca khúc 6.5 tỷ view là cống hiến của 2 nghệ sĩ, không thể đo đếm bằng bất kỳ con số nào. Mới đây nhất, Nguyễn Văn Chung và Hòa Minzy hợp tác trong ca khúc Nỗi Đau Giữa Hòa Bình, nhờ cơ duyên từ phim Mưa Đỏ. Đây cũng là thỏa thuận với NSX phim, không công khai chi phí. Về phía nghệ sĩ, Hòa Minzy được chọn thể hiện ca khúc và được khai thác MV, quyền biểu diễn.

Nguyễn Văn Chung và Hòa Minzy hợp tác trong ca khúc Nỗi Đau Giữa Hòa Bình, nhờ cơ duyên từ phim Mưa Đỏ

Quản lý Nguyễn Văn Chung cho biết, không phải cứ có tiền là sẽ mua được bài hát: “Mình có đọc được một vài bình luận về việc ai trình bày bài hát như: Có tiền là có bài hát chứ gì đâu! Nhưng đối với anh Nguyễn Văn Chung thì không hẳn, có những chủ đề anh cần sự rung động, ‘chọn mặt gửi vàng’ thật sự kỹ lưỡng.”

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Nguyễn Văn Chung từng thẳng thắn phủ nhận danh xưng “nhạc sĩ nhiều tiền tác quyền nhất Việt Nam”. Anh nói mình chỉ nằm trong top 10-20 theo thống kê của VCPMC. “Tôi không phải là nhạc sĩ có nhiều tiền bản quyền nhất đâu. Ba vị trí dẫn đầu thuộc về những trung tâm âm nhạc lớn vì họ nắm bản quyền của nhiều nhạc sĩ. Tiếp theo là cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, rồi một số nhạc sĩ có hàng ngàn ca khúc. Ngoài ra, dòng nhạc bolero cũng mang lại nguồn thu khủng vì sức sống lâu bền. Tôi thì chỉ ở top 10-20 thôi,” anh chia sẻ.

Nguyễn Văn Chung từng thẳng thắn phủ nhận danh xưng “nhạc sĩ nhiều tiền tác quyền nhất Việt Nam”

Nguyễn Văn Chung cũng phân tích về “bí quyết” để một ca khúc mang lại nhiều tác quyền: “Không phải cứ viết ra 100 bài thì chắc chắn thu nhập nhiều hơn viết 1 bài. Quan trọng là bài hát có sức sống, được hát đi hát lại, được chương trình chọn biểu diễn. Một ca khúc như Nhật Ký Của Mẹ có thể đem lại thu nhập lớn hơn cả trăm bài khác cộng lại, vì nó được vang lên trong những dịp đặc biệt và luôn có khán giả đón nhận.”

Nhìn lại chặng đường, có thể thấy Nguyễn Văn Chung không chỉ là nhạc sĩ giàu có theo nghĩa vật chất mà còn giàu ở giá trị tinh thần. Những ca khúc của anh đi cùng ký ức cả một thế hệ, tạo dấu ấn sâu đậm trong đời sống âm nhạc Việt Nam. Bởi vậy, khi được gọi là “nhạc sĩ giàu có”, anh thường mỉm cười phủ nhận và khẳng định: “Tôi đâu có giàu nhất Việt Nam. Cái tôi giàu là giàu cảm xúc.”