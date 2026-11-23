Giây phút CA ập vào thẩm mỹ viện thuê người giả bác sĩ, lừa hàng chục khách hàng do Phạm Vũ Nguyệt Nga làm chủ
Theo PV |
23-11-2026 - 21:46 PM |
Xã hội
Công an bước đầu xác định 20 khách hàng đã sử dụng dịch vụ của thẩm mỹ viện này, trả tổng cộng hơn 260 triệu đồng.
Theo PV
Đời sống & Pháp luật
Theo Đời sống & Pháp luật
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