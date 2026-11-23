Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (23/11), bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, từ gần sáng và sáng 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra các khu vực khác, khiến miền Bắc và Bắc Trung Bộ chuyển rét, vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, lúc 13h ngày 23/11, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 25-28 độ C.

Dự báo, khoảng gần sáng và sáng 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó tác động đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ ngày 24/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C.

Riêng tại khu vực Hà Nội ngày 23/11, ngày nắng với mức nhiệt cao nhất tăng 4-5 độ so với trước đó, ở mức 27-29 độ. Đêm 23-24/11, khu vực có mưa, mưa rào rải rác. Ngày 24/11, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ.

Dự báo nền nhiệt khu vực Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia

Mưa lớn diện rộng, cảnh báo lốc, sét và nguy cơ sạt lở đất

Không chỉ gây rét, đợt không khí lạnh lần này còn kết hợp với các hình thái thời tiết khác, gây mưa tại nhiều khu vực.

Cụ thể, từ đêm 23 đến ngày 24/11, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông; riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to.

Trong ngày và đêm 24/11, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Đáng chú ý, từ tối 24 đến đêm 25/11, khu vực từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cũng tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở những vùng trũng, thấp.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Gió giật cấp 9, sóng biển cao 5m trên Biển Đông

Trên biển, từ sáng sớm 24/11, khu vực vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Tại khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ chiều 24/11, vùng biển từ phía Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2-3m, biển động.

Gió mạnh, gió giật và sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền cũng như các hoạt động kinh tế khác.

Trước diễn biến trên, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh rét, theo dõi thông tin dự báo thời tiết, đồng thời đề phòng các hiện tượng dông lốc, sạt lở đất và ngập úng tại những khu vực có nguy cơ cao.