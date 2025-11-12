Gió mùa Đông Bắc sắp tăng cường tràn xuống: Từ mai, nhiều nơi mưa lớn trở lại

Theo tin lúc 15h30, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong ngày 12/11, khối không khí lạnh tiếp tục di chuyển dần về phía Nam. Tại khu vực trạm Bạch Long Vĩ đã ghi nhận gió Đông Bắc đạt cấp 5, có lúc mạnh lên cấp 6 và giật cấp 7.

Dưới tác động của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng phân kỳ trên cao, từ đêm 12 đến ngày 15/11, thời tiết ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ chủ yếu ít mây, ban ngày có nắng.

Nhiệt độ về đêm trong khoảng thời gian này được dự báo giảm rõ rệt. Ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, mức nhiệt thấp nhất phổ biến từ 16–18°C, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi xuống dưới 13°C. Trời chuyển rét vào đêm và sáng sớm, một số khu vực núi cao có thể xuất hiện rét đậm.

Dự báo thời tiết đêm 12 và ngày 13/11/2025

TP. Hà Nội:

Thời tiết tại Thủ đô dự báo có mây, đêm không mưa, ban ngày trời nắng. Gió thổi theo hướng đông bắc đến bắc ở cấp 2–3. Đêm và sáng sớm trời trở rét. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 18–20°C, trong khi nhiệt độ cao nhất khoảng 26–28°C.

Tây Bắc Bộ:

Khu vực Tây Bắc có mây, đêm có thể xuất hiện mưa nhỏ vài nơi, ban ngày trời nắng. Gió nhẹ. Vào đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17–20°C, có nơi dưới 16°C; nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 26–29°C, một số nơi có thể vượt 29°C.

Đông Bắc Bộ:

Thời tiết khu vực Đông Bắc có mây, đêm có mưa rải rác vài nơi, ngày trời nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2–3. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất khoảng 17–20°C, vùng núi có nơi dưới 16°C; nhiệt độ cao nhất trong khoảng 26–29°C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Khu vực này có mây, có mưa vài nơi, trưa và chiều trời hửng nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3. Phía Bắc về đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở phía Bắc từ 19–21°C, phía Nam 21–23°C; nhiệt độ cao nhất dao động 25–28°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ:

Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 23–26°C, cao nhất 29–32°C.

Khu vực Cao nguyên:

Thời tiết có mây, xuất hiện mưa rào và dông cục bộ. Gió nhẹ. Nhiệt độ ban đêm giảm xuống còn 19–22°C, ban ngày dao động 27–30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ:

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23–26°C, cao nhất 29–32°C.

TP. Hồ Chí Minh:

Trời nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 23–25°C, cao nhất 29–31°C.

(Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)