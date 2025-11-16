Gió mùa Đông Bắc tăng cường mạnh: Từ mai, các khu vực này sẽ mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo trong 24–48 giờ tới, không khí lạnh sẽ tác động rõ rệt hơn. Trên đất liền, từ chiều và đêm 17/11, khối khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trên đất liền tăng lên cấp 3–4, riêng khu vực ven biển đạt cấp 4–5.

Từ ngày 17 đến 18/11, Bắc Bộ xuất hiện mưa, mưa rào, có nơi kèm theo dông. Từ đêm 17/11, thời tiết tại trung du và đồng bằng Bắc Bộ cũng như Bắc Trung Bộ chuyển rét; vùng núi Bắc Bộ rét đậm, một số nơi ở vùng núi cao có thể rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12–15°C; vùng núi 9–12°C và vùng núi cao có thể xuống dưới 8°C.

Riêng khu vực Hà Nội, trong hai ngày 17–18/11, thành phố có mưa và mưa rào. Từ đêm 17/11, trời trở rét với mức nhiệt thấp nhất dao động 13–15°C.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 17/11, gió đông bắc ở Vịnh Bắc Bộ mạnh dần lên cấp 7, có lúc đạt cấp 8, giật cấp 9; biển động mạnh, sóng cao từ 3–5 m. Ở khu vực Bắc Biển Đông, gió đông bắc mạnh cấp 7–8, giật cấp 9–10, gây biển động mạnh với sóng cao 4–6 m. Từ ngày 18/11, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9, sóng cao 4–6 m.

Do tác động kết hợp giữa không khí lạnh và nhiễu động trong đới gió đông trên cao, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa được cảnh báo có mưa lớn trên diện rộng.

Diễn biến thời tiết này có thể ảnh hưởng mạnh đến đời sống và sản xuất: trời rét gây tác động xấu tới vật nuôi và cây trồng; mưa lớn tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở tại các vùng địa hình dốc; trong khi gió mạnh, sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động trên biển.





Dự báo thời tiết ngày và đêm 16/11/2025

TP. Hà Nội:

Thời tiết tại Hà Nội trong ngày 16/11 được dự báo nhiều mây, xuất hiện mưa vài nơi. Gió đông bắc duy trì ở cấp 2–3. Sáng sớm và đêm trời se lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19–21°C, cao nhất 25–27°C.

Tây Bắc Bộ:

Khu vực Tây Bắc nhiều mây, có mưa rải rác vào đêm và sáng, trưa chiều giảm mây và trời hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 17–20°C, có nơi dưới 16°C; nhiệt độ cao nhất 25–28°C. Sáng sớm và đêm trời rét.

Đông Bắc Bộ:

Thời tiết tại Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19–22°C, vùng núi có nơi dưới 18°C; nhiệt độ cao nhất phổ biến 25–28°C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Toàn khu vực nhiều mây. Phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rải rác; phía Nam xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19–22°C, cao nhất 22–25°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ:

Khu vực này nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, nơi mưa rất to và có thể xuất hiện dông. Gió đông bắc cấp 2–3. Nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 21–24°C; cao nhất 25–28°C, phía Nam có nơi trên 28°C.

Cao nguyên Trung Bộ:

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa đến mưa to kèm dông, một số nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào, mưa vừa và dông, cục bộ mưa lớn. Gió đông bắc cấp 2–3. Cẩn trọng với lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18–21°C; cao nhất 24–27°C, có nơi vượt 27°C.

Nam Bộ:

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22–25°C, có nơi dưới 21°C; nhiệt độ cao nhất dao động 28–31°C.

TP. Hồ Chí Minh:

Thời tiết nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong cơn dông có nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23–25°C; cao nhất 29–31°C.

(Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)