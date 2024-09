Giới tài xế nói gì về việc Gojek tuyên bố rút khỏi Việt Nam?

Sáng 5-9, ông Lê Văn Phúc (ngụ quận 10, TP HCM; đối tác tài xế xe máy với hãng Gojek) cho biết ông vẫn chạy cho đến ngày cuối khi Gojek đóng cửa, sau đó sẽ chuyển sang hãng khác.

Khi được hỏi giữa tài xế và Gojek có vướng mắc nợ nần gì hay không, ông Phúc cho rằng hai bên không ai nợ ai vì số tiền dư được chuyển từ ví về ngân hàng, muốn rút ra lúc nào cũng được. Phía Gojek thông báo các đối tác tài xế đến hết ngày 30-9 nếu còn trở ngại về vấn đề tiền bạc có thể tới văn phòng công ty để được giải quyết.

Ông Lê Văn Phúc - đối tác tài xế Gojek

Ông Phúc thông tin: "Mấy ngày nay, hãng không còn ưu đãi gì cho khách hàng lẫn tài xế. Nửa tháng qua, lượng khách đặt xe qua app Gojek xuống rất thấp. Bình thường từ 5 giờ đến 8 giờ 30, tôi chạy được 3 - 4 cuốc xe thì 2 tuần qua chỉ được 1 - 2 cuốc, thu nhập giảm đáng kể".

Theo anh Phạm Ngân Giang (quê Cà Mau; chạy xe cho Gojek ở TP HCM từ năm 2019), giữa hãng và tài xế hiện không xảy ra vấn đề gì về tiền bạc. Thu nhập từ các cuốc xe đều được hãng trả vào ví điện tử của tài xế.

"Ứng dụng này đi xuống lâu rồi, từ năm ngoái, do có thời gian Gojek nâng giá khi trời mưa, trời nắng nóng - giống như Grab; trong khi Be không nâng giá nên khách chuyển sang Be rất nhiều. Gần đây, dù Gojek không nâng giá nhưng khách cũng không quay lại" - tài xế này đoán.

Sáng 5-9, tài xế Gojek vẫn nhận cuốc xe bình thường

Các tài xế của Gojek cho hay trước đây, họ được thưởng lên đến 280.000 đồng/ngày nếu chạy được hơn 60 điểm (điểm số sau mỗi cuốc xe, sau này nâng lên 80) và tổng thu nhập 700.000 - 1 triệu đồng/ngày. Tuy nhiên, để đạt được thu nhập này, tài xế phải chạy gần 300 km/ngày. Còn 2 năm qua, thu nhập khi chạy Gojek giảm rất mạnh, chỉ còn 300.000 – 500.000 đồng, chính sách thưởng cuốc xe cũng khó ai đạt được.

Theo anh Hà Quốc Minh (quê An Giang, chạy Gojek gần 3 năm), thời gian qua, hàng có đưa ra chính sách bù thu nhập cho tài xế nào chạy không đạt doanh số nhưng số tiền này không được bao nhiêu, chỉ vài chục ngàn đồng/ngày. Anh Minh cho biết Gojek chỉ mới thông báo đến tài xế về thời gian ngưng app, chưa thông tin gì liên quan chính sách hỗ trợ đối tác.



Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Gojek Việt Nam khẳng định sẽ thực hiện các hỗ trợ cần thiết đối với tất cả các bên bị ảnh hưởng trong suốt quá trình chuyển tiếp này (nhân viên, người dùng, tài xế, đối tác nhà hàng), đồng thời tuân thủ các quy định và pháp luật hiện hành.



Dù đến ngày 16-9, Gojek mới ngừng hoạt động nhưng một số người sử dụng app hãng này cho biết từ chiều 4-9, việc đặt xe, gọi món không còn như những ngày trước. Vấn đề này được Gojek giải thích có thể do khu vực đặt xe thiếu tài xế nên việc đặt xe sẽ lâu hơn.