Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản số 10418/VPCP-HC ngày 27/10/2025 giới thiệu chữ ký của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng.

Ngày 25/10/2025, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 2051/QĐ-CP bổ nhiệm đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Phân công nhiệm vụ đối với Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2025 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ trong đó có phân công nhiệm vụ đối với Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng.

Theo đó, Thủ tướng phân công Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng theo dõi, chỉ đạo Bộ Tư pháp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác:

- Xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

- Xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế.

- Chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm nhiệm vụ: Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban Quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.