Giới trẻ đầu tư second home: Chọn ven biển để sống và tận hưởng

18-11-2025 - 13:30 PM | Bất động sản

Khi làn sóng du lịch phục hồi mạnh mẽ, second home ven biển trở thành lựa chọn ưu tiên của thế hệ nhà đầu tư trẻ. Không chỉ là nơi ở, nghỉ dưỡng, đây còn là tài sản “đa công năng”có thể khai thác kinh doanh và sinh lời bền vững.

Ưu tiên second home trong khu đô thị hoàn chỉnh

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy sức hút của thị trường bất động sản với giới trẻ. Dù giá nhà liên tục biến động trong thời gian qua, nhóm khách hàng 25–35 tuổi vẫn chiếm 40% tổng giao dịch, thậm chí tại một số dự án lên tới 70%. Nhóm khách này không chỉ tìm kiếm nơi để ở, mà còn quan tâm đến khả năng khai thác linh hoạt và hạ tầng hoàn thiện, thậm chí sẵn sàng chọn khu vực xa trung tâm để đầu tư nếu nhận thấy tiềm năng tăng giá bền vững.

Điều này phản ánh rõ sự chuyển dịch trong xu hướng đầu tư của thế hệ trẻ hiện đại, khi các sản phẩm vừa mang tính nghỉ dưỡng, vừa có khả năng khai thác sinh lời trở thành lựa chọn ưu tiên. Theo một khảo sát về "Nhu cầu sở hữu second home" được thực hiện bởi VnExpress, gần 80% người tham gia cho biết ưu tiên sở hữu một căn second home nằm trong các khu nghỉ dưỡng tích hợp, với hệ thống tiện ích đẳng cấp. Second home ven biển thu hút nhiều mối quan tâm.

Được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông và không gian đô thị, cửa ngõ du lịch của vùng vịnh di sản, Bãi Cháy (Quảng Ninh) đang là một trong những tâm điểm của thị trường second home miền Bắc. Thị trường này đang đón nhận nguồn cung căn hộ đẳng cấp từ tổ hợp căn hộ Sun Centro Town, thuộc quần thể đô thị Sun Elite City do Sun Group kiến tạo.

Giới trẻ đầu tư second home: Chọn ven biển để sống và tận hưởng- Ảnh 1.

Sun Centro Town hưởng trọn hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí từ đại đô thị Sun Elite City. Ảnh: Sun Property.

Theo chia sẻ của một số sàn phân phối bất động sản khu vực Bãi Cháy, lượng khách quan tâm dự án này tăng rõ rệt trong những tháng gần đây, đặc biệt khi Quảng Ninh bước vào mùa du lịch tàu biển cao cấp cuối năm. Sản phẩm ghi điểm nhờ vị trí mặt biển, thiết kế đa năng cùng hệ tiện ích phong phú, trong bối cảnh thị trường du lịch đang bứt tốc.

Ngoài ra, Sun Centro Town còn được đánh giá là sản phẩm dễ tiếp cận với thế hệ nhà đầu tư trẻ, khi giá căn hộ studio hướng nội khu chỉ từ 47-50 triệu đồng/m². Đây là mức giá hấp dẫn đặc biệt khi so với các thị trường Hà Nội hay TP.HCM, nơi giá bất động sản đang tăng phi mã.

Giới trẻ đầu tư second home: Chọn ven biển để sống và tận hưởng- Ảnh 2.

Căn hộ Sun Centro Town tầm nhìn nội khu được thị trường hấp thụ tốt nhờ mức giá "mềm". Ảnh: Sun Property.

Cơ hội đầu tư "3 trong 1"

Sun Centro Town không chỉ là lựa chọn dễ tiếp cận với nhà đầu tư trẻ, mà còn dễ dàng khai thác dòng tiền hiệu quả nhờ hội tụ ba lợi ích đồng thời: an cư, nghỉ dưỡng và cho thuê sinh lời. Dự án sở hữu vị trí chiến lược, nằm tại trung tâm Bãi Cháy – điểm nóng du lịch của Quảng Ninh và quần thể Sun Elite City quy mô lên đến 324 ha, với hạ tầng đồng bộ cùng tiện ích hiện đại. Do đó, căn hộ Sun Centro Town hội tụ nhiều "cái nhất" so với hầu hết second home truyền thống trên thị trường.

Đây là sản phẩm bất động sản biển dễ tiếp cận bậc nhất trên thị trường second home miền Bắc, khi chỉ cách trung tâm Hà Nội hơn 90 phút di chuyển, cách Hải Phòng khoảng 30 phút nhờ hệ thống cao tốc hiện đại. Ngoài ra, sân bay quốc tế Vân Đồn cũng giúp dự án tăng khả năng kết nối liên vùng.

Chọn Sun Centro Town, cư dân sẽ sở hữu những căn hộ có tầm nhìn lý tưởng hướng thẳng ra vịnh kỳ quan, mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn mỗi ngày, từ bình minh rực rỡ trên mặt vịnh đến hoàng hôn rực sắc trên đường chân trời.

Giới trẻ đầu tư second home: Chọn ven biển để sống và tận hưởng- Ảnh 3.

Sun Centro Town sở hữu "1.001" tiện ích đẳng cấp giúp chủ nhân thư giãn. Ảnh: Sun Property.

Căn hộ Sun Centro Town còn thừa hưởng chuỗi tiện ích đẳng cấp bậc nhất do Sun Group kiến tạo suốt 1 thập kỷ qua. Tại nội tòa, cư dân có thể thư giãn ở bể bơi mái kính dài 50m, tập luyện tại phòng gym – spa cao cấp, trẻ em thỏa sức vui chơi trong khu vực riêng, tận hưởng bữa ăn sang trọng ngay nhà hàng chân đế hay trên tầng mái với tầm nhìn panorama ngắm trọn vịnh biển. Chỉ vài bước chân ra khỏi tòa nhà, cư dân được trải nghiệm không gian biển xanh mát, trong lành, chợ đêm VUI-Fest sôi động, quảng trường Sun Carnival – nơi tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật đình đám, tổ hợp Sun World Ha Long hay cảng tàu khách quốc tế,…

Các căn hộ bàn giao hoàn thiện nội thất được thiết kế thông minh (trừ đồ điện tử), tối ưu công năng, dễ thích ứng với nhiều mục đích sử dụng, giúp nhà đầu tư trẻ tiết kiệm thời gian, công sức, nhanh chóng vận hành sản phẩm và khai thác hiệu quả dòng tiền.

Giới trẻ đầu tư second home: Chọn ven biển để sống và tận hưởng- Ảnh 4.

Các sự kiện, lễ hội được tổ chức thường xuyên thu hút khách du lịch đến với Bãi Cháy, mở ra cơ hội đầu tư lưu trú, bất động sản. Ảnh: Ánh Dương.

Sức hấp dẫn của dự án còn gia tăng bởi tốc độ tăng trưởng ấn tượng của du lịch Quảng Ninh. Trong 10 tháng đầu năm 2025, tỉnh đón khoảng 18,43 triệu lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, gần 50 chuyến tàu biển quốc tế đã đưa khoảng 60.000 khách nước ngoài cập cảng, minh chứng sức hút mạnh mẽ của vùng di sản này.

Trong tương lai khi hệ sinh thái Sun Elite City hoàn thiện, Sun Centro Town sẽ trở thành "hub" sôi động bậc nhất, kết nối dễ dàng đến mọi tâm điểm giải trí. Đây là nền tảng quan trọng để nhà đầu tư khai thác dòng khách nghỉ dưỡng ổn định, gia tăng giá trị sinh lời bền vững, đồng thời tận hưởng trải nghiệm sống hiện đại và tiện nghi ngay trung tâm Bãi Cháy.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

