Giới trẻ sở hữu chung cư ven biển vừa ở vừa đầu tư, tại sao không?

Trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, lớp cư dân mới năng động tại các thành phố lớn ở Việt Nam theo xu hướng sở hữu thêm một nơi sống. Thế hệ nhà đầu tư mới này cũng thường có kỳ vọng khác biệt về tiêu chuẩn, chất lượng. Họ thường hướng tới những địa điểm mới mẻ hơn, cảnh quan khác biệt hơn để tận hưởng phong cách sống nghỉ dưỡng đúng chất, nơi họ tin tưởng vào giá trị sống khác biệt.



Nằm giữa trung tâm thành phố Hạ Long - thiên đường du lịch Miền Bắc, The Dragon Castle là sự lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ người trẻ nào biết tận hưởng cuộc sống. Sở hữu căn hộ phong cách Hàn Quốc đầu tiên tại Hạ Long, người trẻ không chỉ khẳng định giá trị thời thượng của bản thân mà còn là một kênh đầu tư khôn ngoan, sinh lời dài hạn và bền vững.

Người trẻ sống hưởng thụ tại The Dragon Castle Hạ Long

Tọa lạc trên tuyến đường huyết mạch Cái Lân (cũng là QL18), khu căn hộ The Dragon Castle là dự án sở hữu vị trí thuận lợi bậc nhất trong số các dự án đang phát triển tại Hạ Long tính đến thời điểm này. Đây là lõi trung tâm mới của thành phố Hạ Long, khu vực đang được quy hoạch và đầu tư xứng tầm cho một trung tâm du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu phía Bắc.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, The Dragon Castle bao gồm 1.288 căn hộ diện tích đa dạng, bố trí từ 1 – 3 phòng ngủ sở hữu 2 – 3 mặt thoáng. Nhiều khách hàng trẻ phải lòng từ cái nhìn đầu tiên khi tìm hiểu về những căn hộ chung cư tại đây với hệ tiện ích đỉnh cao tại Quảng Ninh và phong cách sống chuẩn Hàn cao cấp.

Chủ đầu tư N.H.O đến từ Hàn Quốc đã dành nhiều tâm huyết trong thiết kế và xây dựng The Dragon Castle dựa trên tiêu chí tiện nghi trong trải nghiệm mỗi ngày của cư dân sống tại đây. Nơi đây, người trẻ và nhất là những gia đình có con nhỏ có thể an tâm trong không gian sống an toàn với nội khu khép kín, không ô tô di chuyển và an ninh được đảm bảo 24/24.



Sống tại The Dragon Castle, người trẻ thỏa sức tận hưởng cuộc sống tiện nghi hiện hữu ngay bên trong khu căn hộ như cầu kính đầu tiên tại Hạ Long, bể bơi vô cực trên tầng cao, khu vui chơi nước cho trẻ em, hệ thống shop thương mại đa dạng,… Đó còn là nơi của nhịp sống công nghệ 4.0 khi chủ đầu tư tích hợp hệ thống thang máy thông minh, Face ID đến hệ thống kiểm tra chất lượng không khí, kiểm tra chất lượng nguồn nước.

Hệ thống shop thương mại đa dạng tại The Dragon Castle

Ngay trong chính tổ ấm của mình, cư dân hiện đại của The Dragon Castle được tận hưởng không gian sống tiện nghi được bố trí thông minh trên một mặt sàn layout chức năng. Với thiết kế tối ưu không gian chức năng, mỗi căn hộ tại The Dragon Castle luôn đón trọn luồng sinh khí tự nhiên đầy năng lượng từ núi, biển & vịnh Hạ Long.



An tâm với bài toán tăng giá khi liền kề đại siêu thị Nhật Bản

Sống, hưởng thụ và đầu tư là kim chỉ nam mà giới trẻ luôn hướng tới. Sở hữu một căn hộ chung cư ven biển The Dragon Castle là cách người trẻ khôn ngoan biết sống sướng nhưng tiền vẫn đẻ ra tiền.

Sở hữu vị trí ngắm view trọn Vịnh Hạ Long, The Dragon Castle là căn hộ cho thuê đắt giá, lợi nhuận bền vững

Anh Hạnh (Hà Nội) - nhà đầu tư sở hữu 1 căn hộ tại dự án The Dragon Castle cho biết: "Tôi mua vừa để làm căn hộ second home cho gia đình vừa cho thuê lấy lãi, phần là để có tài sản tích lũy. Những ngày gia đình tôi không sử dụng thì có thể cho thuê với giá từ 1,5-2 triệu/ngày thường, thứ 7 chủ nhật có thể đạt 3 triệu/ngày."



Không chỉ cho khách du lịch thuê ngắn hạn, trong bối cảnh Quảng Ninh đang phát triển mạnh mẽ về cảng biển, cửa khẩu, công nghiệp thì những căn hộ sở hữu lâu dài The Dragon Castle có thể cho các chuyên gia nước ngoài thuê dài hạn để làm việc và công tác tại Quảng Ninh. Lợi nhuận thu được từ kênh cho thuê này luôn ổn định và đạt mức cao hàng tháng.

"Tôi rất hài lòng khi vừa được nghỉ dưỡng bên vịnh Hạ Long mà còn được đảm bảo tỉ suất sinh lời nhờ biên độ tăng giá bất động sản và khai thác cho thuê, không cần phải lo tiền trượt giá hay lạm phát so với phương án gửi tiết kiệm ngân hàng. Tôi tin rằng với vị trí liền kề Đại siêu thị Nhật Bản, nằm tại khu vực phát triển kinh tế và du lịch sôi động của Hạ Long, giá trị căn hộ tại The Dragon Castle còn tăng nhiều, thậm chí có thể tăng tới 40% so với thời điểm tôi xuống tiền đầu tư.", anh Hạnh cho biết thêm.

Đánh giá về tiềm năng căn hộ cho thuê tại Quảng Ninh, Bà Kim Keyongmin, đại diện chủ đầu tư N.H.O cho biết: "Mặc dù hiện tại thị trường có thể gặp khó khăn trong ngắn hạn nhưng về lâu dài, tôi tin rằng Quảng Ninh vẫn là một trong những điểm đến tốt nhất để đầu tư. Chúng tôi có niềm tin vào sự phát triển của Quảng Ninh. Đặc biệt, hiện chúng tôi đưa ra chính sách bán hàng tốt chưa từng có trong quý 2 này."

Có thể nói, trong bối cảnh giá bất động sản đang tăng phi mã và sự phát triển nhanh chóng của thành phố Hạ Long, The Dragon Castle không chỉ là nơi ở hàng đầu mà còn là "món hời" cho các nhà đầu tư am tường. Đặc biệt, The Dragon Castle thu hút nhiều gia đình trẻ đang cần một không gian sống hiện đại, an ninh mà trong tầm giá chỉ từ 1.3 tỷ đồng/căn khó tìm được ở nơi nào khác.

