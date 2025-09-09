Giọng đọc huyền thoại VTV: "Tôi nghĩ mình thua rồi, mà đúng là thua thật"

Mới đây, chương trình Khách sạn 5 sao đã lên sóng với sự tham gia của NSƯT Kim Tiến – giọng đọc vàng gắn liền với ký ức khán giả.

Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiến

Mở đầu chương trình, NSƯT Kim Tiến chia sẻ: "Tôi đang rất vinh dự. Tôi xin thay mặt đồng nghiệp của thế hệ chúng tôi là những người có mặt từ ngày đầu của Đài truyền hình Việt Nam gửi tới khán giả tình cảm thân thương nhất trong dịp kỷ niệm 55 ngày phát sóng đầu tiên".

Tiếp đó, nghệ sĩ Kim Tiến bày tỏ cảm xúc khi được yêu cầu dẫn lại bản tin trong thời đầu tiên vào những năm 70. Bà nói: "Được quay trở lại thời đầu tiên đó, tôi thấy vừa trẻ vừa vui".

Nữ nghệ sĩ đọc lại câu dẫn quen thuộc một thời: "Kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đón xem bản tin Thời sự của Đài truyền hình Việt Nam". Giọng đọc của bà vẫn rất ấm áp, truyền cảm, rõ ràng, chuẩn quốc gia, khiến các MC đàn em phải trầm trồ, thán phục.

MC Công Tố thốt lên: "Trời ơi, giọng đọc đứng tim là có thật". Nghệ sĩ Kim Tiến chia sẻ: "Chính ra tôi không hề biết giọng mình hay. Khi tôi về hưu sau 30 năm làm việc, tôi có đọc trên báo viết về tôi là "giọng đọc huyền thoại".

Tôi rất ngạc nhiên, tôi cứ nghĩ huyền thoại phải như thế nào chứ giọng tôi cũng rất bình thường. Tôi tự thấy giọng mình hết sức bình thường.

Sau này tôi tìm được nguyên nhân người ta gọi tôi như vậy, là do tôi thể hiện nội dung thông tin mới là điều quan trọng. Chất giọng chỉ là nguyên liệu thôi.

Hồi nhỏ tôi hay đọc báo cho bà ngoại nghe. Dù lúc đó tôi chỉ học lớp 1, lớp 2 thôi nhưng bà ngoại lại rất thích nghe tôi đọc báo. Tôi đọc không hề bị vấp. Có lẽ đó là cái trời cho tôi, tức là phản xạ của tôi rất tốt. Bà ngoại bảo Tiến phải đọc báo cho bà nghe.

Tới khi thi tuyển phát thanh viên của Đài tiếng nói Việt Nam, tôi rất tự tin vào phần đó vì cứ đọc không vấp váp đã là một lợi thế. Thi cùng với tôi lúc đó là một nghệ sĩ của bên kịch nói.

Tôi nghĩ mình thua rồi, mà đúng là thua thật. Tôi mới đến trường quay Đài truyền hình Việt Nam thi tuyển và cũng trượt vì lôi thôi quá".