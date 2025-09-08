Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đệ nhất MC 71 tuổi nói thẳng về tình hình sức khỏe: "Tôi đã đi khám bác sĩ"

08-09-2025 - 20:04 PM | Lifestyle

"Tôi không cố ngủ nếu không buồn ngủ dù là ban đêm, cũng không cố thức nếu buồn ngủ" – Việt Thảo nói.

Vừa qua, tại một livestream, MC Việt Thảo đã lên tiếng về tình hình sức khỏe ở tuổi 71 khi có một số khán giả lo lắng cho ông.

Đệ nhất MC 71 tuổi nói thẳng về tình hình sức khỏe: "Tôi đã đi khám bác sĩ"- Ảnh 1.

Việt Thảo

Ông nói: "Tôi không ngủ trưa. Với tôi dường như không có khái niệm buổi trưa, không có chiều, tối, sáng vì tôi làm việc đủ những giờ đó và ngủ bất kỳ khi nào ngủ được.

Có khi tôi ngủ trên máy bay khi đang bay, và lúc đó thì không biết sáng hay trưa, chiều hay tối. Có khi tôi làm việc mệt quá thì chợp mắt một chút.

Với tôi rất đơn giản, đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ. Tôi không cố ngủ nếu không buồn ngủ dù là ban đêm, cũng không cố thức nếu buồn ngủ. Dù là ban ngày đang bận làm việc mà buồn ngủ tôi vẫn phải ngủ, không cố thức để làm việc.

Nhiều người hỏi tôi bệnh à nhưng tôi rất khỏe mạnh. Tôi đã đi khám bác sĩ và không có bệnh tật gì hết. Mọi người cứ yên tâm.

Một ngày tôi ngủ có 4 tiếng thôi, 20 tiếng còn lại dành để làm việc. Giờ này đã nửa đêm rồi nhưng tôi vẫn phải làm việc. Để chuẩn bị cho livestream này, tôi phải thức dậy từ sớm. Vì thế nên nếu bảo tôi mỗi ngày lên kể một câu chuyện thì không kịp đâu. Chỉ ngày nào rảnh tôi mới có thời gian lên kể chuyện cho mọi người nghe, một tuần được vài buổi thôi.

Đệ nhất MC 71 tuổi nói thẳng về tình hình sức khỏe: "Tôi đã đi khám bác sĩ"- Ảnh 2.

Tôi không thể ngày nào cũng ngồi kể chuyện cho mọi người nghe được vì tôi còn rất nhiều công việc phải làm.

Tôi phải làm việc ở nhà hàng phở ít nhất là 13 tiếng một ngày. Đó mới chỉ là chuyện nhà hàng thôi, còn trăm công việc khác tôi phải làm nữa. Tôi còn không có thời gian lo cho bản thân mình. Xin mọi người thông cảm".

Việt Thảo sinh năm 1954, được mệnh danh là "Đệ nhất MC" vì là người đầu tiên đưa khái niệm MC về Việt Nam khi trước đó chỉ có khái niệm người dẫn chương trình.

Ông nổi tiếng bởi lối dẫn hài hước, bình dân và gần gũi với công chúng. Ông cũng được yêu thức qua loạt kênh chuyên review ẩm thực khắp cả nước.

Hiện tại, Việt Thảo đã 71 tuổi nhưng vẫn làm việc miệt mài không ngừng nghỉ, vừa quản lý, trực tiếp đứng bán cho nhà hàng của mình vừa đi khắp nơi review ẩm thực và làm MC, lồng tiếng.

Đệ nhất MC 71 tuổi: "Nhiều người vào chửi tôi lắm vì nghĩ tôi lừa gạt bán thuốc giảm cân"

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

